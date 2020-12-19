Собака разыграла водителя

В забавном ролике ниже собака обманула водителя, который подумал, что та повредила свои задние лапы, поскольку волокла их по земле.
Сан Эанг (San Eang) проезжал через деревню в провинции Бентей Минчей на северо-западе Камбоджи, когда посреди дороги увидел бездомную собаку.
Мужчина вместе с сыном решили остановиться и выйти из своего транспортного средства, чтобы заснять животное, а также помочь собаке, которая казалась частично парализованной.
Мужчина вместе с сыном решили остановиться и выйти из своего транспортного средства, чтобы заснять животное, а также помочь собаке, которая казалась частично парализованной.
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Сан Эанг признался, что они планировали отвезти собаку к ближайшему ветеринару, однако, когда мужчина подошёл к ней поближе, та встала и пошла дальше, как ни в чём не бывало.
Поняв, что их одурачила бродячая собака, Сан Эанг и его сын рассмеялись.
Поняв, что их одурачила бродячая собака, Сан Эанг и его сын рассмеялись.
«Мы думали, что сможем спасти раненое животное, но эта собака сыграла с нами злую шутку. Как жаль», — сказал камбоджиец.
Он добавил, что, возможно, собака таким образом чесалась, поскольку её доставал зуд, поэтому она и волочила своё тело столь необычным образом.
Он добавил, что, возможно, собака таким образом чесалась, поскольку её доставал зуд, поэтому она и волочила своё тело столь необычным образом.
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