Собака разыграла водителя

Сан Эанг признался, что они планировали отвезти собаку к ближайшему ветеринару, однако, когда мужчина подошёл к ней поближе, та встала и пошла дальше, как ни в чём не бывало.



Поняв, что их одурачила бродячая собака, Сан Эанг и его сын рассмеялись.