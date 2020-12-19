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Собака разыграла водителя

Собака разыграла водителя (3 фото)

Автор:
19 декабря 2020 10:33
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   забавно   люди   обман   собака   фото   
323
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В забавном ролике ниже собака обманула водителя, который подумал, что та повредила свои задние лапы, поскольку волокла их по земле.
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Метки: в мире   животные   забавно   люди   обман   собака   фото   
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Броненосец Потелкам 2 часа назад
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Сильный зуд языком не устранишь, лапой яйцы чесать псо не научились
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SolomonA 42 минуты назад
Надо было проверить, все ли в машине на месте. А то пока одна прикидывается парализованной - трое остальных откручивают колеса...
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Дарвин и аморальная премия Час назад
Хоть догадались накормить......
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