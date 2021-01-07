Приблудился как-то к нашей помойке бомж...
Приблудился как-то к нашей помойке бомж.За бортом были лихие 90-е,народ выживал кто как может,потому жалко его было,мужик он был вида интеллегентного,хоть и бородищей заросщий и амбре от него исходило,
соответствующее...Ночевать он повадился в подъездах нашей хрущевки,притащит засаленный матрасик под лестницу ,укроется стареньким одеяльцем и спит...
Послала меня как-то жена исполнять супружеские обязанности,мусор выбрасывать.На улице снег идет,но делать нечего,взял ведро,куртку нацепил,цигарку подпалил и вперед...Подхожу к помойке,а бомж наш в контейнере роется-снег не снег,а есть-то хочется...Вытряхнул я ведро,стою курю,его рассматриваю...
Оторвался он от своего занятия,на меня посмотрел и говорит,
-Что неприглядно выгляжу?-
-Да,честно говоря,прикид твой на смокинг явно не тянет!-
-Не всегда я таким был...Это жизнь меня на дно утащила...-
С такой болью и горечью в голосе он это сказал,аж наизнанку меня вывернул...
-Как зовут-то тебя?-
-В прошлой жизни был экономистом Савелий Ивановичем,а в этой Сявой зовут..
-Cмотри-ка экономист...-удивился я,- меня Андрей зовут,я в 14 квартире живу.Знаешь,подожди-ка меня тут,а я сейчас...Я поднялся домой,жена копалась на кухне,
-Найди мне кастрюльку какую-нибудь,налей туда борща и кусок хлеба дай!-
-Ты бомжа нашего покормить хочешь?-
-Копается бедолага в мусорнике,давай его хоть покормим!-
-Правильно,человек все-таки...
Вот так я стал его подкармливать и общаться.Оказался Сява очень интересным и эрудированным человеком...Почтовый ящик,в котором я работал,к тому времени уже разогнали,а нас выкинули как старые,рваные сапоги на улицу.Знакомые бандиты помогли нам открыть маленький автосервис в бывшем институте сейсмологии,чем мы и зарабатывали себе на жизнь.Гайки-то крутить мы умели,а вот с финансовыми вопросами была напряженка.Идея возникла сразу.Сяву я нашел в соседнем подъезде,он с упоением читал потрепанную книжку Тургенева...
-Давай,хватит бездельничать,пошли со мной!-
-Не,вещи утащат!-показал он на матрац и какие-то сумки
-Правильно,-тащи все на помойку!Хорош бомжевать,работа тебе есть!-
-Какой из меня работник...Да и к этому делу я пристрастился...-Cява щелкнул себя по горлу
-Бросишь значит!Пошли давай!-
-Я торопиться не буду,на всякий случай!-Сява замотал сумки-банки в матрац и запихал под лестницу. Мы поднялись в квартиру.Жена укатила к матери,поэтому дополнительной исжоги и вопросов небыло.
-Заходи в ванную,шмотки скидывай и приводи морду лица в божеский вид!-
Я собрал его шмотье,вышел и вышвырнул все барахло в мусорник.Мы с Сявой были примерно одного роста,поэтому подобрать ему одежду труда не составило.Отмокал он в ванной часа полтора,еще полчаса ликвидировал джунгли на лице.Из ванной вышел совсем другой человек...
-Да ты-же молодой совсем!-удивился я
-Ну не совсем,45 это далеко не молодость!-
-Ладно,пошли отужинаем!-
Я разлил борщ по тарелкам и налил нам по рюмочке,
-Обмоем смерть бомжа Сявы и второе рождение Савелий Ивановича!Посмотри внимательно на свою рюмку!-
-Зачем?-
-Это твоя последняя рюмка,если не хочешь снова бомжом Сявой стать!-
Проговорили мы с Савелием до глубокой ночи...Рассказал он мне,как докатился до самого дна.
-Понимаешь Андрей,жена у меня очень красивая была...Отправил меня как-то шеф в командировку на два дня,недалеко,в область. Решили мы вечером поехать на машине главбуха,но на выезде из города попали в аварию,машину покалечили, главбух головой о стекло ударился,я коленку шибанул.Пока Гаишники приехали,пока скорую вызвали,протоколы составляли,-вернулся обратно домой поздно ночью.Открыл дверь своим ключом,слышу в спальне шу-шу какое-то странное и из спальни выходит жена в халатике и бугай на бандита похожий...
Морды бить я не умею,да и не поможешь этим...Оделся,из серванта деньги какие-то взял,пошел да и напился...Так оно и пошло,с работы уволили,жена квартиру при разводе отсудила,рекетир,ее сожитель поспособствовал...Вот и докатился до бомжа...
Автосервис наш находился под патронажем некоего ООО,как говорили "общества с ограниченной ответственностью".Как такового,отдела кадров не существовало,нo каждый новый человек должен был представляться шефу,некоему,Борис Иванычу...Собеседование,типа... Савелий Бобу понравился.А так-как нужен был еще и сторож,то появилось у Савелия и жилье в сторожке.Стал он незаменимым человеком на фирме,так как знал бухгалтерское дело от и до.Где-то через полгода,Боб перетащил его в свою бухгалтерию...Потихоньку у Савелий Иваныча все встало на свои места,дом,новая семья,уважение и работа...
Из этой истории я уяснил для себя одну простую вещь:-протяни упавшему руку и,в трудный момент,помогут тебе...Так должно быть-это правильно!
соответствующее...Ночевать он повадился в подъездах нашей хрущевки,притащит засаленный матрасик под лестницу ,укроется стареньким одеяльцем и спит...
Послала меня как-то жена исполнять супружеские обязанности,мусор выбрасывать.На улице снег идет,но делать нечего,взял ведро,куртку нацепил,цигарку подпалил и вперед...Подхожу к помойке,а бомж наш в контейнере роется-снег не снег,а есть-то хочется...Вытряхнул я ведро,стою курю,его рассматриваю...
Оторвался он от своего занятия,на меня посмотрел и говорит,
-Что неприглядно выгляжу?-
-Да,честно говоря,прикид твой на смокинг явно не тянет!-
-Не всегда я таким был...Это жизнь меня на дно утащила...-
С такой болью и горечью в голосе он это сказал,аж наизнанку меня вывернул...
-Как зовут-то тебя?-
-В прошлой жизни был экономистом Савелий Ивановичем,а в этой Сявой зовут..
-Cмотри-ка экономист...-удивился я,- меня Андрей зовут,я в 14 квартире живу.Знаешь,подожди-ка меня тут,а я сейчас...Я поднялся домой,жена копалась на кухне,
-Найди мне кастрюльку какую-нибудь,налей туда борща и кусок хлеба дай!-
-Ты бомжа нашего покормить хочешь?-
-Копается бедолага в мусорнике,давай его хоть покормим!-
-Правильно,человек все-таки...
Вот так я стал его подкармливать и общаться.Оказался Сява очень интересным и эрудированным человеком...Почтовый ящик,в котором я работал,к тому времени уже разогнали,а нас выкинули как старые,рваные сапоги на улицу.Знакомые бандиты помогли нам открыть маленький автосервис в бывшем институте сейсмологии,чем мы и зарабатывали себе на жизнь.Гайки-то крутить мы умели,а вот с финансовыми вопросами была напряженка.Идея возникла сразу.Сяву я нашел в соседнем подъезде,он с упоением читал потрепанную книжку Тургенева...
×
-Давай,хватит бездельничать,пошли со мной!-
-Не,вещи утащат!-показал он на матрац и какие-то сумки
-Правильно,-тащи все на помойку!Хорош бомжевать,работа тебе есть!-
-Какой из меня работник...Да и к этому делу я пристрастился...-Cява щелкнул себя по горлу
-Бросишь значит!Пошли давай!-
-Я торопиться не буду,на всякий случай!-Сява замотал сумки-банки в матрац и запихал под лестницу. Мы поднялись в квартиру.Жена укатила к матери,поэтому дополнительной исжоги и вопросов небыло.
-Заходи в ванную,шмотки скидывай и приводи морду лица в божеский вид!-
Я собрал его шмотье,вышел и вышвырнул все барахло в мусорник.Мы с Сявой были примерно одного роста,поэтому подобрать ему одежду труда не составило.Отмокал он в ванной часа полтора,еще полчаса ликвидировал джунгли на лице.Из ванной вышел совсем другой человек...
-Да ты-же молодой совсем!-удивился я
-Ну не совсем,45 это далеко не молодость!-
-Ладно,пошли отужинаем!-
Я разлил борщ по тарелкам и налил нам по рюмочке,
-Обмоем смерть бомжа Сявы и второе рождение Савелий Ивановича!Посмотри внимательно на свою рюмку!-
-Зачем?-
-Это твоя последняя рюмка,если не хочешь снова бомжом Сявой стать!-
Проговорили мы с Савелием до глубокой ночи...Рассказал он мне,как докатился до самого дна.
-Понимаешь Андрей,жена у меня очень красивая была...Отправил меня как-то шеф в командировку на два дня,недалеко,в область. Решили мы вечером поехать на машине главбуха,но на выезде из города попали в аварию,машину покалечили, главбух головой о стекло ударился,я коленку шибанул.Пока Гаишники приехали,пока скорую вызвали,протоколы составляли,-вернулся обратно домой поздно ночью.Открыл дверь своим ключом,слышу в спальне шу-шу какое-то странное и из спальни выходит жена в халатике и бугай на бандита похожий...
Морды бить я не умею,да и не поможешь этим...Оделся,из серванта деньги какие-то взял,пошел да и напился...Так оно и пошло,с работы уволили,жена квартиру при разводе отсудила,рекетир,ее сожитель поспособствовал...Вот и докатился до бомжа...
Автосервис наш находился под патронажем некоего ООО,как говорили "общества с ограниченной ответственностью".Как такового,отдела кадров не существовало,нo каждый новый человек должен был представляться шефу,некоему,Борис Иванычу...Собеседование,типа... Савелий Бобу понравился.А так-как нужен был еще и сторож,то появилось у Савелия и жилье в сторожке.Стал он незаменимым человеком на фирме,так как знал бухгалтерское дело от и до.Где-то через полгода,Боб перетащил его в свою бухгалтерию...Потихоньку у Савелий Иваныча все встало на свои места,дом,новая семья,уважение и работа...
Из этой истории я уяснил для себя одну простую вещь:-протяни упавшему руку и,в трудный момент,помогут тебе...Так должно быть-это правильно!
Авторский пост
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Метки: жизненные драмы ситуации яавтор
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По молодости сам таким увлекался - В Питер из Москвы электричками, по Европе самоходом...
А бомжевание, это полная потеря социальных привязок - Работы, жилья, семьи, документов. Т.е человек превращается в маугли, только не лесного, а городского.