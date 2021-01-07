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Сява

Сява (1 фото)

Автор:
07 января 2021 17:42
Метки: жизненные драмы   ситуации   яавтор   
283
1
Приблудился как-то к нашей помойке бомж...

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Метки: жизненные драмы   ситуации   яавтор   
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7k
Alex Djeff 46 минут назад
Как в сказке: "Выпил Сява последнюю рюмку и завязал. Стал жить-поживать, да добра наживать..."
Как в сказке: "Выпил Сява последнюю рюмку и завязал. Стал жить-поживать, да добра наживать..."
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12k
Андрей Эйнав Автор поста 11 минут назад
Почитал я комменты,-я помог Саве только помыться и найти работу!Все!Остальное он сделал сам,потому что хотел стать нормальным человеком!Сам бросил бухать,сам стал зарабатывать,сам создал семью...Желание возродиться из пепла-вот фишка в чем!А моя роль тут мизерная совсем-просто руку протянуть...
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9k
Андрей Ватрушкин 24 минуты назад
Протянул руку и быстренько отскочи, чтобы отдача не замучила.
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16k
Anna Полчаса назад
кто то смотрит рен тв, тс походу на русский романс или домашний подсел целый сериал на 100 серий в несколько строк уместил
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36k
Прораб 36 минут назад
Брехня. После полугода бомжевания, возврата нет. От слова совсем.
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2k
Voland Прораб 18 минут назад
С чего бы? Я как-то почти 9 месяцев "бомжевал": ушли с дядькой на катамаране по Средиземному морю, авария, выживание... думали не доберемся до цивилизации... И ничего - реабилитировались быстро, месяца за два.
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36k
Прораб Voland 9 минут назад
Это не бомжевание, а бомжовка (термин такой у путешественников)
По молодости сам таким увлекался - В Питер из Москвы электричками, по Европе самоходом...
А бомжевание, это полная потеря социальных привязок - Работы, жилья, семьи, документов. Т.е человек превращается в маугли, только не лесного, а городского.
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2k
Voland Прораб 3 минуты назад
Так мы и остались почти на год без работы, жилья, семей, документов, социальных связей... Была только одна цель: выжить и добраться до цивилизации.
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3k
schmubu 59 минут назад
ълять, я даже всплакнул.
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412
Виталий Касандров Час назад
Алко конечно зло а история вышибает слезу, но вызывает сомнения. Ибо в 90 экономисты и бухгалтеры массово переучивались на новые стандарты ведения бухучета а внедрение ПК и бухгалтерских программ порой вынуждало предпенсионеров того времени посещать многочисленные курсы или уходить на пенсию или в другую сферу еще не затронутую информационным прогрессом . Так что то что бомж в 45 лет даже если он всего пару лет пробухал но с ходу разобрался во всем -вызывает мягко говоря сомнения. Тем более что история стандартная обычно в ней правда фигурирует мадам, которой стало жалко бомжа и она пригласила его домой а там он проводку починил ,плитку уложил и через 2 мес свадьбу справили .
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12k
Андрей Эйнав Автор поста Виталий Касандров 50 минут назад
А что помогают только "мадам"?Савелию мадам помогла ,конкретно, на помойке очутиться...А за какие-то курсы по бухучету в то дикое время я вообще не слыхал...Тогда бандиты бухгалтерию вели,разве что у них курсы были...
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