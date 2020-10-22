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"Развернись, я его убью!": никогда не оказывайтесь на пути у жены Юры из Забайкалья

"Развернись, я его убью!": никогда не оказывайтесь на пути у жены Юры из Забайкалья (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2020 08:11
Сообщество : Жить в России
Метки: водители   дальнобои   дорога   жена   интересно   ситуация   транспорт   фуры   
3092
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Страшная ситуация на дороге, которая едва не закончилась ДТП. Помогла удача, ангел-хранитель и мастерство водителя, супруга которого после всего случившегося порывалась пойти разобраться с водителями фур. И ведь могла бы! За такой не заржавеет!

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Метки: водители   дальнобои   дорога   жена   интересно   ситуация   транспорт   фуры   
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28  комментариев
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1k
Александр Едигаров Час назад
Судя по видео Юра под таким постоянным прессингом находится, что для него фура на встречке не самое страшное, это точно с такой супругой))))
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30
Z11West 11 минут назад
Судя по тормозному следу, и по тому что обгоняемая фура ушла на обочину, чтоб дать место, не могу не предположить, что у фуры отказали тормоза на спуске. На видео видно, что юзом колеса шли за долго до того места с которого водитель фуры мог увидеть встречную машину. При этом, наверняка, тормозить он начал ещё раньше, колеса блокируются тоже не моментально...
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102
Бобр Z11West Минуту назад
Это подъем Петровский. Так что они шли на подъем на обгон.
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1k
fau36 16 минут назад
даже не знаю кому повезло больше....
но Юре не повезло уже давно...
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57
Дядя Витя 21 минуту назад
Хорошо, что Юра не развернулся.
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4k
Александр 22 минуты назад
Баба, если честно, тупорылая хабалка...
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31k
Игорь Александр 19 минут назад
"Развернись, я его убью!": никогда не оказывайтесь на пути у жены Юры из Забайкалья
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13k
ВОВЧЕГ 23 минуты назад
По еплу отхватила бы, а Юре расхлёбывать. Правильно Юра сделал, что дальше поехал, хорошо что живой.
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22k
Григорий Полчаса назад
Ангел-хранитель сидел за рулем крайней Volvo, это он быстро подвинулся и дал возможность разойтись.
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721
Лёха 40 минут назад
Баба - дура. Мужик - молодец.
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2k
Дарвин и аморальная премия 40 минут назад
Помеха справа обычно выглядит как жена Юры
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2k
АБЕЗЬЯН 40 минут назад
Бухая мадам, дала волю эмоциям
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1k
Том Сойер 50 минут назад
Сейчас много езжу за рулём по дорогам России и вижу, что дальнобойщики из высшей водительской касты падают всё ниже и ниже, а некоторые уже и дно пробили, питарасы - это самое ласковое слово, которым их можно назвать, что они творят на дорогах - это же просто пистец, вот такие вот обгоны, непонятные перестроения, гонки друг с другом, подрезания - в общем, совсем опустились эти, когда-то бывшие элитой, водители....
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2k
Димка Смола/67 58 минут назад
[мат] благо тещи не было в машине так бы точно Юрик бы развернулся и шляпа дальнобою!!! P.S. Мудачье а не дальнобой!
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732
Василий Кортнев Димка Смола/67 54 минуты назад
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5k
JACKAL Час назад
Хотел бы я посмотреть как она его убивает))) Развернулись, догнали, Юра ФАС, убей его... А я за спиной погавкаю матом
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4k
кот базилий JACKAL 51 минуту назад
Может они на охоту ездили и ружо в багажнике лежит.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
6k
KOSTELLO Час назад
Ну, с такой женой, не удивительно, что Юра молчалив.
Также не удивлюсь, если бы Юра его все же догнал, она бы выскочила из машины с криками - "Щас мой муж тебя убьет!".

Ну, а водила фуры, несомненно

Ну, с такой женой, не удивительно, что Юра молчалив. Также не удивлюсь, если бы Юра его все же догнал, она бы выскочила из машины с криками - "Щас мой муж тебя убьет!". Ну, а водила фуры, несомненно
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5k
радик геннадиевич Час назад
1.если увижу что фура выезжает на встречку-я гнать 130 не буду(водитель в\рега наверняка видел,осторожнее надо).все таки дорога для всех одна. дорога это не шутки,это мясорубка,в одну-две секунды перемелет мясо с железом
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5k
радик геннадиевич Полчаса назад
минусов то наставили
каждый из вас так же поступит.дорога узкая,с ограждением-увидишь встречку такую(пусть даже этот водятель-долъоёб нарушает ПДД)проще притормозить,дать встречнику 1-2 секунды для завершения маневра и ехать себе на здоровье ,целый и живой. ВЫ то минусаторы по другому поступите штоль?
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12k
Ligov Час назад
Жена Юры сказало то, о чем подумали все...
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10k
Taximaxi Час назад
Юра,предвкушая своё печальное будущее,молчал. Бип висела на стене дома.
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1k
Алексей Час назад
Номер виден? Виден. Заявление в ГИБДД - создание аварийной ситуации. И заявление в полицию - попытка убийства двух и более лиц общественно опасным способом.
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550
Злодей Час назад
наконец то нормальная реакция на этих пид@[email protected]сов
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4k
кот базилий Час назад
Среди дальнобоев развелось много дебилов, вот это яркий пример - на подьеме попер на обгон.
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9k
Олегbl4 Час назад
Скорость фуры 130 км/ч...
10.3
Вне населенных пунктов разрешается движение:
мотоциклам, легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях - со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах - не более 90 км/ч;

междугородним и маломестным автобусам на всех дорогах - не более 90 км/ч;

другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях - не более 90 км/ч, на остальных дорогах - не более 70 км/ч;

грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, - не более 60 км/ч;

транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп детей, - не более 60 км/ч;

Примечание. По решению собственников или владельцев автомобильных дорог может разрешаться повышение скорости на участках дорог для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью. В этом случае величина разрешенной скорости не должна превышать значения 130 км/ч на дорогах, обозначенных знаком 5.1 , и 110 км/ч на дорогах, обозначенных знаком 5.3 .
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