"Развернись, я его убью!": никогда не оказывайтесь на пути у жены Юры из Забайкалья

Поездка на трассе Забайкалья чуть не закончилась лобовым столкновением. В такой ситуации приходится надеяться на удачу и мастерство водителя. Юра не подкачал, и, что характерно, не издал ни звука, пока втискивался в узкий коридор между фурой и отбойником. Зато его жена дала волю эмоциям. И мы ее понимаем.