"Развернись, я его убью!": никогда не оказывайтесь на пути у жены Юры из Забайкалья

Страшная ситуация на дороге, которая едва не закончилась ДТП. Помогла удача, ангел-хранитель и мастерство водителя, супруга которого после всего случившегося порывалась пойти разобраться с водителями фур. И ведь могла бы! За такой не заржавеет!
Поездка на трассе Забайкалья чуть не закончилась лобовым столкновением. В такой ситуации приходится надеяться на удачу и мастерство водителя. Юра не подкачал, и, что характерно, не издал ни звука, пока втискивался в узкий коридор между фурой и отбойником. Зато его жена дала волю эмоциям. И мы ее понимаем.
Эту ситуацию автор видео Юра прокомментировал так: "Протиснулся в коридор по 10 см от прицепа и от отбойника. Останавливаться и догонять не стал, нет смысла и времени устраивать разборки на дороге, до дому еще далеко".
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!
Выдержка у мужика, конечно, железная. Ну что, Юра, с женой тебе повезло. Как за каменной стеной!
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но Юре не повезло уже давно...
Также не удивлюсь, если бы Юра его все же догнал, она бы выскочила из машины с криками - "Щас мой муж тебя убьет!".
Ну, а водила фуры, несомненно
10.3
Вне населенных пунктов разрешается движение:
мотоциклам, легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях - со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах - не более 90 км/ч;
междугородним и маломестным автобусам на всех дорогах - не более 90 км/ч;
другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях - не более 90 км/ч, на остальных дорогах - не более 70 км/ч;
грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, - не более 60 км/ч;
транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп детей, - не более 60 км/ч;
Примечание. По решению собственников или владельцев автомобильных дорог может разрешаться повышение скорости на участках дорог для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью. В этом случае величина разрешенной скорости не должна превышать значения 130 км/ч на дорогах, обозначенных знаком 5.1 , и 110 км/ч на дорогах, обозначенных знаком 5.3 .