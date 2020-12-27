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Счетная палата предсказала "исчезновение" 17 триллионов на помощь бедным

Счетная палата предсказала "исчезновение" 17 триллионов на помощь бедным (1 фото)

Автор:
27 декабря 2020 12:32
Метки: бедность   коррупция   росстат   счетная палата   
236
1
Снизить уровень бедности в России в два раза не получится даже к 2030 году, уверяет Счетная палата (СП). В своем отчете ведомство Алексея Кудрина вполне убедительно доказывает: этот амбициозный национальный проект с бюджетом в 17,2 трлн рублей, нереализуем. Он содержит ряд изъянов, априори не позволяющих достичь намеченной государством цели. Например, в нем размыто само понятие «бедность», что создает почву для различных статистических манипуляций.

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Метки: бедность   коррупция   росстат   счетная палата   
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25  комментариев
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9k
gnyS i 2 часа назад
Выдача денег населению никак не улучшит их существование, нужно рабочие места организовывать с достойной ЗП.
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2k
Свирепый Бамбр 3 минуты назад
Что за херню он несет про "размытость понятий"? Раздайте вооообще всем и каждому по 120 косарей - толку будет больше чем от всяких "программ".
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8k
albedo Час назад
Кудрин это "ВЕЛИКИЙ" экономист (сарказм)

Просто напоминаю - 2010 год:
Журнал Euromoney назвал главу Минфина России Алексея Кудрина лучшим министром финансов года, сообщает РИА Новости. Награду Кудрину на сессии МВФ и Всемирного банка в ВАШИНГТОНЕ лично вручил издатель журнала Падраик Фэллон (Padraic Fallon).
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8k
albedo 21 минуту назад
Ой ти - свидомые обиделись и заминусили молча

Так кто то мне может объяснить - если конкурент называет лучшим в мире твоего министра финансов - надо ли ставить этого министра к стенке?
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4k
AlekseiTFS Час назад
Китайцы помогут с рабочими местами
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249
Alexander Час назад
такие взрослые, а в сказки верите)
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Снизить число бедных наполовину до 2030 года - это трудная задача. Их же много, этих нищебродов. Тут без пулеметов не обойтись Их надо стрелять с утра до вечера, чтобы уполовинить их за 10 лет.
Снизить число бедных наполовину до 2030 года - это трудная задача. Их же много, этих нищебродов. Тут без пулеметов не обойтись Их надо стрелять с утра до вечера, чтобы уполовинить их за 10 лет.
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2k
Свирепый Бамбр Frank Borman 2 минуты назад
А работать кто будет? Сомневаюсь, что олигарх в курсе даже как просто включить станок.
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10k
Яромиръ 2 часа назад
Счетная палата предсказала "исчезновение" 17 триллионов на помощь бедным
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10k
Яромиръ 2 часа назад
Счетная палата предсказала "исчезновение" 17 триллионов на помощь бедным
Счетная палата предсказала "исчезновение" 17 триллионов на помощь бедным
Счетная палата предсказала "исчезновение" 17 триллионов на помощь бедным
Счетная палата предсказала "исчезновение" 17 триллионов на помощь бедным
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2k
ALEX Яромиръ Час назад
Ссылка youtu.be
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2k
ALEX Яромиръ Час назад
РОССИЯ.

Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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18k
Мойша ALEX 50 минут назад
Аффтор. Не 3,14ди. Ни одного подтверждения, что это Россия, а на хохляндия.
Такими укровидосиками под маркой Россия уже столько накидано.
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8k
albedo Мойша 17 минут назад
Хм, ну это точно Украина
Хм, ну это точно Украина
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3k
zara_69 albedo 2 минуты назад
Жители Екатеринбурга заметили скопление людей у помоек во дворах. Предположительно, горожане приходят к ним в поисках продуктов с истекшим сроком годности, выброшенных из соседних продуктовых магазинов. Фотография одной из таких очередей за просрочкой опубликована в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».
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8k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"У нас с 2000 года сокращаются доходы от предпринимательской деятельности"
======================
Конечно, ведь до 2000-го был подъем. Взлет, я бы сказал. Взрывной.
Один придурок ляпнул, другой притащил на Ленту.
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280
Старичок 3 часа назад
для упоротого селюка такие новости - бальзам на сердце. правда этот бальзам от известной помойки, но ведь это мелочь.

для упоротого селюка такие новости - бальзам на сердце. правда этот бальзам от известной помойки, но ведь это мелочь.
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