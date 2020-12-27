Счетная палата предсказала "исчезновение" 17 триллионов на помощь бедным

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Напомним, национальная цель, предусматривающая снижение бедности с 13,2% до 6,6% к 2024 году, была сформулирована в 2018 году президентом Владимиром Путиным. В этом году ее пересмотрели, перенеся срок на 2030 год.Однако при этом правительство все еще не определилось с базовыми критериями национального проекта. «Понятие «адресность социальной поддержки» не имеет четкого определения, в связи с чем возможны различные его трактовки», говорится, в частности, в документе СП, насчитывающем 62 страницы.Досталось от Счетной палаты и Минтруду, который, по оценке ее экспертов, привык измерять бедность только деньгами. Это примитивный подход: человек нуждается не только в финансовых средствах, но и в доступе к качественному образованию, здравоохранению и продуктам питания. По сути, положительную оценку аудиторы СП дают только мерам, которые касаются семей с малолетними детьми: «Пособия на детей до 3 лет и от 3 до 7 лет снижают уровень бедности приблизительно на 2 процентных пункта, что является существенным вкладом в снижение бедности».По данным Росстата, в последние три года в России насчитывается 20 млн человек, имеющих доходы ниже прожиточного минимума. То есть - около 13% населения. Несмотря на все декларации властей, меньше эти цифры не становятся. Плюс ко всему, для нашей страны характерно явление, напрочь отсутствующее в социальной сфере большинства стран – это бедность работающего населения.Далее, как установила Счетная палата, около 20% малоимущих домохозяйств с 2014-го по 2018 год не получали никаких социальных выплат, находясь, таким образом, за бортом государственных соцполитики. По оценке СП, очень плохи у нас дела и с пенсионерами: хотя государство ежегодно индексирует страховые пенсии, на финансовом благополучии пожилых граждан это никак не сказывается.«Можно согласиться со Счетной палатой в том, что понятия размыты. Кроме того, оценивать уровень бедности, опираясь только на денежные факторы, на размер зарплат – это видеть лишь часть ситуации», - рассуждает предприниматель и общественный деятель Грант Агасьян. Доходы граждан напрямую зависят от состояния экономики в целом: если предприятия не получают прибыли, если не хватает средств на материальное стимулирование работников, то и общие показатели бедности в стране будут расти.Важен также фактор адресной поддержки – хотя в России очень много различных видов пособий, их размер не позволяет людям решать свои жизненные, бытовые задачи. По словам Агасьяна, нужна оптимизация социальных выплат – чем раздавать по 100-200 рублей «всем сестрам», лучше выплачивать эти деньги адресно и в гораздо большем объеме.Кроме того, отмечает эксперт, власти не должны допустить массовых банкротств предприятий, надо позволить людям самим зарабатывать, поскольку один лишь малый и средний бизнес обеспечивает более 20 млн рабочих мест по стране. Что касается популярной идеи раздачи «вертолетных денег», то, по мнению нашего собеседника, далеко не факт, что это будет стимулировать потребление. Новые рабочие места и стабильно высокие зарплаты, равномерное развитие всей территории России – вот проверенные методы борьбы с бедностью.Хотя выделяемые на нацпроект из федерального бюджета 17,2 трлн рублей – огромная сумма, проблему она не решит. У нас с 2000 года сокращаются доходы от предпринимательской деятельности, а динамика реальных доходов населения в нынешнем кризисном году совершенно ужасающая, говорит доктор экономических наук Игорь Николаев. По его словам, сроки достижения цели не зря сдвинуты с 2024-го на 2030-й год: пока мы не столько приближаемся к ней, сколько отходим все дальше. Нет никаких предпосылок, что граждане станут больше получать.Основные сложности для отечественной экономики начнутся в постковидный период (2021-2023 годы), когда ее структурные особенности, в частности, высокая доля сырьевого экспорта, из конкурентного преимущества (в острой фазе коронакризиса) превратятся в главный тормоз. Так что Счетная палата абсолютно права: даже за десять лет снизить уровень бедности в два раза не удастся, поскольку слишком много отягчающих обстоятельств.