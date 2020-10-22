Бывшего замдиректора Росгвардии задержали по делу о мошенничестве

Вчера утром у главного тыловика Росгвардии генерал-лейтенанта Сергейя Милейко прошли обыски, а днем он уже был на допросе. Пока ему вменяется сущая мелочь - мошенничество на 20 миллионов. Но похоже, это только начало...
В среду утром, 21 октября, в квартире бывшего замдиректора Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко сотрудники (ВСУ) СКР по Москве провели обыск в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Днем высокопоставленного силовика доставили к следователю на допрос, по результатам которого его задержали на 48 часов.
По версии следствия, 58-летний генерал-лейтенант в отставке в 2012 году, будучи заместителем командира в тылу знаменитой отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского (ОДОН), присвоил помещении в доме, построенном для семей военнослужащих. Нежилое помещение площадью 232,2 квадратных метра оказалось в собственности жены генерала, Галины Милейко, которая открыла там парикмахерскую "Для вас".
Подложные документы об отчуждении помещения из внутренних войск и передачи его в частные руки оформлял начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии Дзержинского майор Кирилл Прокудин. Собственно, он и сдал начальника, пойдя на сделку со следствием. Изначально документы на помещение были оформлены по пожилую родственницу генерала Галину Пискунову, а затем их перепродали по смешной цене - всего за 980 тысяч рублей уже самой Галине Милейко. По самой скромной оценке, стоимость помещения при этом составляет не менее 21 миллиона рублей.
Сергея Милейко уволили из Росгвардии в 2019 году после служебной проверки. Поводом для нее стали многочисленные претензии, связанные, в частности, с мясокомбинатом "Дружба народов", о котором в свое время делал расследование Алексей Навальный. Однако воровства там выявлено не было, руководство Росгвардии заявило тогда, что Милейко просто не смог "поставить грамотно работу".
Следователи предполагают, что возбужденное уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК может быть не единственным в отношении Сергея Милейко. В настоящий момент его проверяют на причастность к другим махинациям.
Сейчас следователи столичного главка СКР расследуют сразу 11 дел по фактам предполагаемых хищений бюджетных средств при закупках форменного обмундирования для нужд Росгвардии. Закупалось обмундирование у единственного поставщика - компании "Спецшвейснаб". Гендиректор которой, Игорь Шальнов, уже находится под домашним арестом.
Сейчас для Сергея Милейко избирается мера пресечения. Предполагается, что следователи не будут ходатайствовать о заключении высокопоставленного силовика под стражу, учитывая его былые заслуги, награды и именное оружие.
Источник:
- О взятках, взяточниках и кипящем масле
- Росгвардейцев задержали за подброс наркотиков: видео
- Деньги в труселях: бразильский политик опозорился на весь мир
- У генерала таможни нашли слитки золота, люксовые часы и более миллиона долларов
- Неправедное богатство "свидетелей Бога Кузи" не оставило правоохранителей равнодушными
Понравилось40
этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу"
@12 стульев
приписывают Суворову
Жаль, что живём по принципу "если всех (воров) пересажать, то кто работать будет?". А их не только сажать надо.
+