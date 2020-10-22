Бывшего замдиректора Росгвардии задержали по делу о мошенничестве

В среду утром, 21 октября, в квартире бывшего замдиректора Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко сотрудники (ВСУ) СКР по Москве провели обыск в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Днем высокопоставленного силовика доставили к следователю на допрос, по результатам которого его задержали на 48 часов.

По версии следствия, 58-летний генерал-лейтенант в отставке в 2012 году, будучи заместителем командира в тылу знаменитой отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского (ОДОН), присвоил помещении в доме, построенном для семей военнослужащих. Нежилое помещение площадью 232,2 квадратных метра оказалось в собственности жены генерала, Галины Милейко, которая открыла там парикмахерскую "Для вас".