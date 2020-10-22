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Бывшего замдиректора Росгвардии задержали по делу о мошенничестве

Бывшего замдиректора Росгвардии задержали по делу о мошенничестве (6 фото)

Автор:
22 октября 2020 13:38
Сообщество : Криминал
Метки: арест   генерал-лейтенант   коррупция   мошенничество   росгвардия   скр   
1689
6

Вчера утром у главного тыловика Росгвардии генерал-лейтенанта Сергейя Милейко прошли обыски, а днем он уже был на допросе. Пока ему вменяется сущая мелочь - мошенничество на 20 миллионов. Но похоже, это только начало...

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Метки: арест   генерал-лейтенант   коррупция   мошенничество   росгвардия   скр   
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21  комментарий
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49k
pynh 2 часа назад
Не может быть. Взгляните на это честнейшее лицо.
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6k
Natrogrii pynh 2 часа назад
"Яков Менелаевич вспомнил: эти чистые глаза,
этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу"
@12 стульев
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23k
MatveiVainrub Минуту назад
Служит России . Офицерская честь ?! Давно пропахла конячным спиртом очень хорошего каТчечтва .
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1k
Anatoly Tananykhin 3 минуты назад
А мужики то из соседних кабинетов и не в курсе были....
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13k
kotovski 23 минуты назад
Бывшего замдиректора Росгвардии задержали по делу о мошенничестве
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1k
zenon Полчаса назад
На самой вершине вертикали работает маг. Он откуда угодно может достать вот таких генералов, или сделать их генералами.
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7k
Andrey Полчаса назад
"Любого интенданта после пяти лет службы можно вешать безо всякого суда".
приписывают Суворову
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18k
turyst Andrey Полчаса назад
Суворов о трёх годах писал, насколько я помню. :)
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7k
Andrey turyst 24 минуты назад
В тырнете и про один год можно встретить))))
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19k
мистер Конвей Твитти 49 минут назад
У золотова что,все командиры выглядят как наглядное пособие по криминалистике?В том числе и он сам...
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634
Веселый Пук 54 минуты назад
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9k
Денис Трубочкин Час назад
21 миллион... парикмахерская "Для вас"... для отца русской демократии масштаб мизерный!
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15
Лингам Час назад
Так легко оперируем цифрами, сущие копейки! 20 млн! И при этом зажравшиеся от власти определяют прожиточный минимум в 11 тысяч рублей.
Жаль, что живём по принципу "если всех (воров) пересажать, то кто работать будет?". А их не только сажать надо.
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10k
Taximaxi Час назад
Хорошая тенденция. Воровать втройне страшно,когда понимаешь,что неприкасаемых больше нет.
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21
wr2x2 Taximaxi Час назад
скорее когда они знают, что могут перестать быть чьим то другом
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3k
Александр Зотов Час назад
Даже по его морде все понятно)
+
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1k
Vladimir Taranovich Час назад
оперативно-следственные действия должны мгновенно начинаться после просмотра лица генерала. А если еще и в глаза глянуть, то вообще нужно группу захвата и доставки лица и тела в СИЗО
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−12
im240 2 часа назад
забавно будет, если докажут только эти 20
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30k
Опаньки 2 часа назад
народное порицание и повышение
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90k
No Limits 2 часа назад
Бывшего замдиректора Росгвардии задержали по делу о мошенничестве
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1k
Ivan 2 часа назад
Да ну что вы наговариваете. Гордость Путина, генерал его личной армии и, вдруг, попался? Чисто-подстава. Да и сумма, 20 лямов, вообще не по масти... Это, как меня принять за кражу чупа-чупса!
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