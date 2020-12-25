Меня многие спрашивают, зачем я периодически выливаю средство для мытья посуды в унитаз

Скажу вам сразу, что это не мой своеобразный фетиш. Здесь дело серьезное! В этом посте речь пойдет о засорах в унитазах. Как вы уже догадались, жидкость для мытья посуды – это один из главных ингредиентов, который используются для решения данной проблемы. Записывайте рецепт!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
Итак, у вас засорился унитаз. Прежде чем платить деньги сантехнику, попробуйте устранить проблему самостоятельно. Можно, конечно, использовать и вантуз, но мой способ лучше.
Нам понадобится горячая вода и обычная жидкость для мытья посуды. Так как она предназначена для растворения жиров и различных присохших остатков пищи, то и с засором унитаза она справляется на пять баллов.
Итак:
1. Нагрейте 4 литра воды. Кипяток не подойдет, так как унитаз может лопнуть, да, и для труб это плохо.
2. Добавьте 150 мл жидкости для мытья посуды.
3. Вылейте в унитаз и подождите 15 минут.
4. Когда заметите, что вода начала уходить, спускайте воду в унитазе.
Готово!
Нам понадобится горячая вода и обычная жидкость для мытья посуды. Так как она предназначена для растворения жиров и различных присохших остатков пищи, то и с засором унитаза она справляется на пять баллов.
Итак:
1. Нагрейте 4 литра воды. Кипяток не подойдет, так как унитаз может лопнуть, да, и для труб это плохо.
2. Добавьте 150 мл жидкости для мытья посуды.
3. Вылейте в унитаз и подождите 15 минут.
4. Когда заметите, что вода начала уходить, спускайте воду в унитазе.
Готово!
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Засор на кухне лечится "кротом" - основной компонент щелочь высокой концентрации, которая расщепляет жиры (органика на стенках труб).
Засор в унитазе - вода, вантуз и, вуаля, трос для прочистки канализации.
купи "средство для очистки сливных труб" и не валяй дурака
во-первых оно в несколько раз дешевле
во-вторых хорошо разъедает именно ту грязь, которой зарастают канализационные трубы
А засор в самом унитазе может быть только если в него забить тупой предмет, например твою голову.
это постоянная проблема пищевых производств.
и 90% проблем возникает из-за неправильно проложенных труб - или уклон недостаточен, или наоборот слишком сильный - плюс повороты сделаны "крутыми", там весь мелкий мусор оседает ...
Унитаз - не мусоропровод!
А лить фейри для про чистки трб глупо. Лучше использовать коктейль алибасова или щелочь какую
Засоряются трубы
Другая история на ту же тему. Рассказывали старшие товарищи. В 89 году после сумгаитской резни какие-то умные люди провели сборы резервистов в Краснодарском крае и отправили этих "партизан" туда для поддержания порядка.
Так вот, заселились их в какую-то часть, там была 9этажная общага, а воду азеры перекрыли. Ну не будет же никто в сортир бегать с 9 этажа на улицу.
Через какое-то время забилось все, да и запах соответственный. А чистить никого не заставить, не срочники же, а мужики 40-50 лет. И тут начальству пришла в голову гениальная мысль. Подогнали пожарку, подключили к трубе и дали напор
Результат трудно описать.