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Меня многие спрашивают, зачем я периодически выливаю средство для мытья посуды в унитаз

Меня многие спрашивают, зачем я периодически выливаю средство для мытья посуды в унитаз (1 фото)

Автор:
25 декабря 2020 17:36
Сообщество : Фабрика идей
Метки: засор   лайфхаки   починили   ремонт   сантехник   сделай сам   унитазы   
1963
1
Скажу вам сразу, что это не мой своеобразный фетиш. Здесь дело серьезное! В этом посте речь пойдет о засорах в унитазах. Как вы уже догадались, жидкость для мытья посуды – это один из главных ингредиентов, который используются для решения данной проблемы. Записывайте рецепт!




P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!

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Метки: засор   лайфхаки   починили   ремонт   сантехник   сделай сам   унитазы   
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64k
Вит Вит 2 часа назад
Унитаз может засориться при одном условии,если туда выкинут памперс,тряпку или какой то крупный предмет,НО,средство для мытья посуды уж точно не подойдёт.....Аффтар,не благодари...
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Показать 1 ответ
3k
Ыукп 16 минут назад
Я так понимаю, что это сторонники "сунь огурец".
Засор на кухне лечится "кротом" - основной компонент щелочь высокой концентрации, которая расщепляет жиры (органика на стенках труб).
Засор в унитазе - вода, вантуз и, вуаля, трос для прочистки канализации.
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2k
Voland 17 минут назад
Почитал коменты и... интересно, кто все эти люди, кто поставил лайк посту?
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8k
Михаил 18 минут назад
да да поможет... половую тряпку в трубе пусть за 15 минут растворит. :)
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48
Бухтей 24 минуты назад
Посудомойка растворяет *жир*. Откуда у тебя в унитазе жир? Ты что - сковородку там моешь?

купи "средство для очистки сливных труб" и не валяй дурака
во-первых оно в несколько раз дешевле
во-вторых хорошо разъедает именно ту грязь, которой зарастают канализационные трубы
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41k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Стэн, ты дегенерат. Копипастишь то, в чем абсолютно ничего не понимаешь. В унитазе засоров не бывает практически никогда, а те которые могут быть, бывают далеко за его пределами. И причиной их никак не может быть жир, скорее всего, это механический засор.
А засор в самом унитазе может быть только если в него забить тупой предмет, например твою голову.
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11k
Анатолий Соколов Цыц тут у меня 11 минут назад
ну если он сливает то, на чем жарил к примеру курицу, в унитаз - то у него трубы зарастут жиром.
это постоянная проблема пищевых производств.
и 90% проблем возникает из-за неправильно проложенных труб - или уклон недостаточен, или наоборот слишком сильный - плюс повороты сделаны "крутыми", там весь мелкий мусор оседает ...
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18k
Альберт 36 минут назад
Чтобы не мучиться х..нёй, нужно запомнить:
Унитаз - не мусоропровод!
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6k
sumrаknn 55 минут назад
Я видимо живу в другой вселенной. Какие средства, вы о чем? В первую очередь определимся с причиной засора. Засор - вода не уходит, ей что то мешает. Что? скпились куски жира? но они скользкие и пролетят. Непроходимость трубы, наросты составляют 90% площади сечения трубы? тут только замена. что еше? в голову не приходит ничего кроме МЕХАНИЧЕСКОГО засора. У меня было несколько раз изза смывания деревянного кошачьего наполнителя. Он мгновенно разбухает и мертвая пробка и только пробивать. Теперь я сыплю его в уже спускаемую воду и никогда не было повторных. Бывало кидал рыбные кости, головы если на след день не планирую выходить (и выносить мусор), а это тухнет. Бывало вставало - ведро воды с высоты 1,6 метра и пролетает. А других случаев засора я простов своей жижни никогда не встречал. Ну а химия в этих случаях - мертвому припарка.
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9k
Schandmaul sumrаknn 10 минут назад
смывать в унитаз пищевые отходы некрасиво, а кошачий наполнитель ещё хуже..далеко идти до мусорки?
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503
Обратная сторона Луны Час назад
Странно, а меня никто не спрашивает, что я выливаю в унитаз. Наверное это потому, что я, как веган, не рассказываю всем встречным об этом.

А лить фейри для про чистки трб глупо. Лучше использовать коктейль алибасова или щелочь какую
Странно, а меня никто не спрашивает, что я выливаю в унитаз. Наверное это потому, что я, как веган, не рассказываю всем встречным об этом. А лить фейри для про чистки трб глупо. Лучше использовать коктейль алибасова или щелочь какую
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1k
Олег Час назад
Существуют специальные средства для удаления засора. Если я не ошибаюсь, там используется какая-то щёлочь. Нужно засыпать порошок в место засора, и залить стаканом кипятка. Концепция получается выше, и иногда помогает. Но, лучше механического способа пока нет.
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11k
робт Час назад
тут не хватает рекламы "ученые онемели когда узнали что две ложки обычной..."
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4k
Bartello Час назад
Ещё спросите зачем туда срут.
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3k
ваня панкин Час назад
и еще полстакана уксуса добавить...
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503
Обратная сторона Луны ваня панкин 40 минут назад
И соды!
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11k
Анатолий Соколов Обратная сторона Луны 9 минут назад
ну и виски, дабы в унитазе плавало "виски с содовой" ...
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16k
Марина Час назад
А чем автора не устраивают специальные средства для прочистки труб?
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2k
Агасфер Марина Час назад
Наверное тем, что унитаз вообще-то не засоряется.
Засоряются трубы
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
что надо сделать , чтоб засорить унитаз ?
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943
Сергей Hallo FreeSpace Полчаса назад
Рукав от фуфайки спустить.
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503
Обратная сторона Луны Hallo FreeSpace Полчаса назад
Ну, к примеру, когда я служил, была у нас старая не используемая казарма. Туалет там остался, а воду перекрыли. А новый уличный сортир был далеко и жопы мерзли. Поэтому многие ходили в казарме. Так продолжалось несколько месяцев. В какой-то момент товарищи офицеры заставили это прочитать.
был свидетелем сего действа.

Другая история на ту же тему. Рассказывали старшие товарищи. В 89 году после сумгаитской резни какие-то умные люди провели сборы резервистов в Краснодарском крае и отправили этих "партизан" туда для поддержания порядка.
Так вот, заселились их в какую-то часть, там была 9этажная общага, а воду азеры перекрыли. Ну не будет же никто в сортир бегать с 9 этажа на улицу.

Через какое-то время забилось все, да и запах соответственный. А чистить никого не заставить, не срочники же, а мужики 40-50 лет. И тут начальству пришла в голову гениальная мысль. Подогнали пожарку, подключили к трубе и дали напор


Результат трудно описать.
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2k
Агасфер Час назад
Лучше зубную пасту - не будет кариеса на стенках унитаза :-)
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32k
kalinser 2 часа назад
Вода начнет уходить как только вы туда нальете 4 литра
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