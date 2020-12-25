Меня многие спрашивают, зачем я периодически выливаю средство для мытья посуды в унитаз

Итак, у вас засорился унитаз. Прежде чем платить деньги сантехнику, попробуйте устранить проблему самостоятельно. Можно, конечно, использовать и вантуз, но мой способ лучше.



Нам понадобится горячая вода и обычная жидкость для мытья посуды. Так как она предназначена для растворения жиров и различных присохших остатков пищи, то и с засором унитаза она справляется на пять баллов.



Итак:



1. Нагрейте 4 литра воды. Кипяток не подойдет, так как унитаз может лопнуть, да, и для труб это плохо.



2. Добавьте 150 мл жидкости для мытья посуды.



3. Вылейте в унитаз и подождите 15 минут.



4. Когда заметите, что вода начала уходить, спускайте воду в унитазе.



Готово!