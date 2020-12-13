Аварийную опору ЛЭП в Долгопрудном "починили" листом картона

В конце ноября жители города Долгопрудный обратились с жалобой в администрацию - одна из опор ЛЭП пришла в аварийное состояние. Конструкция накренилась, а у основания и вовсе разрушилась, бетон крошится, а при низких температурах продолжит и дальше отваливаться. Ходить рядом с опорой опасно, не говоря уж о том, чтобы парковать рядом авто. Любой мало-мальский сильный ветер - и конструкция рухнет вниз.