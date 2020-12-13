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Аварийную опору ЛЭП в Долгопрудном "починили" листом картона

Аварийную опору ЛЭП в Долгопрудном "починили" листом картона (4 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2020 08:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Долгопрудный   ПОДМОСКОВЬЕ   опора ЛЭП   починили   ремонт   рукожопы   
2254
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Никогда еще ремонт столбов не был таким дешевым и быстрым! Не успели жители Подмосковья пожаловаться на повреждения, как в администрации отрапортовали, что все сделано, не извольте волноваться. Если бы не бдительность отдельных граждан, не поверивших на слово, опора так бы и осталась стоять, обернутой листом картона.

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Метки: Долгопрудный   ПОДМОСКОВЬЕ   опора ЛЭП   починили   ремонт   рукожопы   
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8  комментариев
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19k
pssst Час назад
Ну вот - нарушила несущую конструкцию опоры. Щас ее и посадят.
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11k
* Полчаса назад
Сейчас привлекут тетку, такой ремонт испортила, а него выделили деньиг между прочим и уже освоили...
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4k
Артем Кощеев Полчаса назад
А белой известью покрасили, чтоб зайцы не сгрызли картон
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17k
Мойша 56 минут назад
Только я не понял - все несущие арматурины на месте. Немного подмазать цементом... Так на морозе типа можно подмазать, но по весне отвалится - либерасты сразу хай подымут - украли.
Так что закрыли до весны, чтобы глаза не мозолили, так нет - приперлась какая то сволочь, и все сломала. И теперь визжит в лучших традициях Дудьки.
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4k
Vadim Мойша 9 минут назад
А про добавки в бетон, которые позволяют работать до -20 не слышали?
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7k
Alexander 57 минут назад
Фото с котом 19-й век и фото столба 21-й век.
Почувствуй разницу.
Фото с котом 19-й век и фото столба 21-й век. Почувствуй разницу.
Фото с котом 19-й век и фото столба 21-й век. Почувствуй разницу.
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4k
Vadim Alexander 8 минут назад
Это не фото, а кадр из видео.
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3k
Петрович Час назад
Всего 100500 тыщ рублей
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