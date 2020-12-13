Аварийную опору ЛЭП в Долгопрудном "починили" листом картона

Никогда еще ремонт столбов не был таким дешевым и быстрым! Не успели жители Подмосковья пожаловаться на повреждения, как в администрации отрапортовали, что все сделано, не извольте волноваться. Если бы не бдительность отдельных граждан, не поверивших на слово, опора так бы и осталась стоять, обернутой листом картона.
В конце ноября жители города Долгопрудный обратились с жалобой в администрацию - одна из опор ЛЭП пришла в аварийное состояние. Конструкция накренилась, а у основания и вовсе разрушилась, бетон крошится, а при низких температурах продолжит и дальше отваливаться. Ходить рядом с опорой опасно, не говоря уж о том, чтобы парковать рядом авто. Любой мало-мальский сильный ветер - и конструкция рухнет вниз.
В конце ноября сотрудники администрации отрапортовали: осмотр проведен, ремонт столба состоится в ближайшее время. А после замглавы администрации отчитался о проделанных работах.
Одна из жительниц Долгопрудного сняла на видео качество "ремонта". Кусок картона по низу опоры закреплен скотчем. Вся эта конструкция окрашена в белый цвет.
Одна из жительниц Долгопрудного сняла на видео качество "ремонта". Кусок картона по низу опоры закреплен скотчем. Вся эта конструкция окрашена в белый цвет.
Местные жители все-таки надеются, что опору отремонтируют по-настоящему, ведь она действительно находится в аварийном состоянии.
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Так что закрыли до весны, чтобы глаза не мозолили, так нет - приперлась какая то сволочь, и все сломала. И теперь визжит в лучших традициях Дудьки.
Почувствуй разницу.