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Азартный муж чуть не проспорил меня

Азартный муж чуть не проспорил меня (1 фото)

Автор:
11 декабря 2020 15:24
Сообщество : Истории
Метки: азарт   азартный муж   брак   жизненно   история   проиграл   семейные отношения   фото   
3967
1
Азартные люди - просто ужасны. Я это знала и раньше, но прожив в браке с таким человеком, поняла, что больше так не могу. Причем звоночки были и в начале отношений, но я не придала этому значения. Сама виновата!

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Метки: азарт   азартный муж   брак   жизненно   история   проиграл   семейные отношения   фото   
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15  комментариев
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20k
Vazari 2 часа назад
Да это не муж, а золото!
"Спорим, ты не купишь мне завтра шубу!"
"Спорим, ты не помоешь эту гору посуды за полчаса"
И так далее и тому подобное.
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20k
turyst 4 минуты назад
Азартный муж чуть не проспорил меня
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2k
Нескучный сад 9 минут назад
Отличная статья! Не хватает только парочки статусов из ВК. И это был бы топчик.
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1k
Андрей Евтушенков 12 минут назад
Продолжайте наблюдения
Держите в курсе
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10k
Серёга@ Полчаса назад
Бредятина.
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2k
Manul Полчаса назад
ну и?
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Сложные Щи Полчаса назад
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13k
Егор 48 минут назад
А на что спорили?
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194k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 58 минут назад
Что за высер?
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
во история ...
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226
andrey Час назад
так вот как теперь называют [мат] на всю голову ! азартными ,во как !
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1k
RaiJu 2 часа назад
[мат] курицы. У нас, что рабство, что за то что кто-то кого-то проиграл, можно им владеть? К примеру, я сегодня тебя проиграю, выигравший тобой завладеет? Да [мат]. [мат].
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2k
Hallo FreeSpace RaiJu Час назад
ну это смотря с кем сыграешь ))))
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