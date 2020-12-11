Азартный муж чуть не проспорил меня

Азартные люди - просто ужасны. Я это знала и раньше, но прожив в браке с таким человеком, поняла, что больше так не могу. Причем звоночки были и в начале отношений, но я не придала этому значения. Сама виновата!
С будущим мужем я познакомилась на последнем курсе института. Он был одним из самых умных и ярких парней на потоке. Он всегда вступал с преподавателями в дискуссии, его интересно было слушать. Сначала я не придала значения тому, что он всегда упорно доказывал свою точку зрения всем и каждому и ставил различные эксперименты (учились мы на химфаке), но затем до меня стало доходить, что это какая-то патология.
Первый год в браке прошел сносно. Я думала, что нормально спорить с человеком, ведь притирки в семейной жизни - это обычное дело. Но при каждом конфликте он усиленно пытался доказать свою правоту, говоря: "Спорим?!". В итоге он спорил на все, что угодно. Сначала это было даже весело. Во время ужина я как-то обмолвилась, что он не сможет съесть сразу всю пачку пельменей. Его глаза тут же загорелись и он вытянул руку, произнося заветное "Спорим?".
Причем ему даже не важно было, на что спорить, суть была в том, чтобы оказаться правым. Вот такое азартное и маниакальное желание побеждать. Его друзья постоянно подшучивали над ним, он попадал в самые нелепые ситуации, когда они брали его на слабо. Он и нырял голым зимой в реку, и выносил из магазина товары, не заплатив....
Меня такая жизнь стала угнетать. Я и не предполагала, что выхожу замуж за азартного человека. Муж готов был проспорить и меня, мне кажется, если бы дело дошло. Выход из ситуации я нашла на второй год замужества, решение пришло само. Как-то вечером я спросила его: "Спорим, ты не разведешься с женой?". На следующий день мы пошел в ЗАГС, чтобы расторгнуть брак.
×
Первый год в браке прошел сносно. Я думала, что нормально спорить с человеком, ведь притирки в семейной жизни - это обычное дело. Но при каждом конфликте он усиленно пытался доказать свою правоту, говоря: "Спорим?!". В итоге он спорил на все, что угодно. Сначала это было даже весело. Во время ужина я как-то обмолвилась, что он не сможет съесть сразу всю пачку пельменей. Его глаза тут же загорелись и он вытянул руку, произнося заветное "Спорим?".
Причем ему даже не важно было, на что спорить, суть была в том, чтобы оказаться правым. Вот такое азартное и маниакальное желание побеждать. Его друзья постоянно подшучивали над ним, он попадал в самые нелепые ситуации, когда они брали его на слабо. Он и нырял голым зимой в реку, и выносил из магазина товары, не заплатив....
Меня такая жизнь стала угнетать. Я и не предполагала, что выхожу замуж за азартного человека. Муж готов был проспорить и меня, мне кажется, если бы дело дошло. Выход из ситуации я нашла на второй год замужества, решение пришло само. Как-то вечером я спросила его: "Спорим, ты не разведешься с женой?". На следующий день мы пошел в ЗАГС, чтобы расторгнуть брак.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Титаник": редкие снимки после катастрофы легендарного лайнера
- 20 странных исторических фото, которые никто не поймет без разъяснений
- Горячие мамочки из 1960-х!
- Правление Бориса Годунова
- На пляже в Австралии были обнаружены десятки мёртвых акул
31
Понравилось31
Новости партнёров
Загрузка...
"Спорим, ты не купишь мне завтра шубу!"
"Спорим, ты не помоешь эту гору посуды за полчаса"
И так далее и тому подобное.
Держите в курсе