Азартный муж чуть не проспорил меня

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С будущим мужем я познакомилась на последнем курсе института. Он был одним из самых умных и ярких парней на потоке. Он всегда вступал с преподавателями в дискуссии, его интересно было слушать. Сначала я не придала значения тому, что он всегда упорно доказывал свою точку зрения всем и каждому и ставил различные эксперименты (учились мы на химфаке), но затем до меня стало доходить, что это какая-то патология.Первый год в браке прошел сносно. Я думала, что нормально спорить с человеком, ведь притирки в семейной жизни - это обычное дело. Но при каждом конфликте он усиленно пытался доказать свою правоту, говоря: "Спорим?!". В итоге он спорил на все, что угодно. Сначала это было даже весело. Во время ужина я как-то обмолвилась, что он не сможет съесть сразу всю пачку пельменей. Его глаза тут же загорелись и он вытянул руку, произнося заветное "Спорим?".Причем ему даже не важно было, на что спорить, суть была в том, чтобы оказаться правым. Вот такое азартное и маниакальное желание побеждать. Его друзья постоянно подшучивали над ним, он попадал в самые нелепые ситуации, когда они брали его на слабо. Он и нырял голым зимой в реку, и выносил из магазина товары, не заплатив....Меня такая жизнь стала угнетать. Я и не предполагала, что выхожу замуж за азартного человека. Муж готов был проспорить и меня, мне кажется, если бы дело дошло. Выход из ситуации я нашла на второй год замужества, решение пришло само. Как-то вечером я спросила его: "Спорим, ты не разведешься с женой?". На следующий день мы пошел в ЗАГС, чтобы расторгнуть брак.