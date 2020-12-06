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Родители калининградских школьников пожаловались на платную «домашку»

Родители калининградских школьников пожаловались на платную «домашку» (1 фото)

Автор:
06 декабря 2020 10:12
Метки: Калининградская область   домашнее задание   калининград   негатив   оплата   урок   учеба   школа   
1588
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Как рассказала мать 9-классника школы №38, на платформе Skysmart, где идёт обучение, на выполнение заданий даётся время с 8 до 16. Дальше за доступ нужно платить

Источник:

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Метки: Калининградская область   домашнее задание   калининград   негатив   оплата   урок   учеба   школа   
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7  комментариев
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121k
Пельмень Автор поста 4 часа назад
Уже по телеку освещали эту тему, сказали что будут разбираться.
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7k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Родители школьников должны предъявлять претензии
1. К самой школе - за то, что подсадила их на программный продукт Skysmart от частной лавочки ООО "Языковые Инновации".
2. К самим себе - за то, что, регистрируясь на портале, как обычно забили на прочтение Договора-оферты, автоматически считающегося заключенным при регистрации:
https://edu.skysmart.ru/assets/skysmart_oferta_2020-11-09.pdfhttps://edu.skysmart.ru/assets/skysmart_oferta_2020-11-09.pdf
Обратите внимание на п.4.4..
***
Но, как обычно, виновато государство и лично Путин, а совсем не школы, получающие откаты за навязывание стороннего софта.
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5k
Ф Ив Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Государство обязано предоставить бесплатное образование.
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7k
Агент Безопасной Национальности Ф Ив 2 часа назад
Оно и предоставило.
А вот учитель (специально или по незнанию) предоставил платный ресурс вместо бесплатного.
но виновато государство, ага...
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29k
Alex 3 часа назад
Капитализм, *ули вы хотели?
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3k
Ыукп 3 часа назад
На шторы скидывать я вовремя нужно.)
А ваще - дичь. Иногда думается: " А это точно люди из моего поколения?"
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