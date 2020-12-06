Родители калининградских школьников пожаловались на платную «домашку»

Как рассказала мать 9-классника школы №38, на платформе Skysmart, где идёт обучение, на выполнение заданий даётся время с 8 до 16. Дальше за доступ нужно платить
«Сказали, успевайте с 8 до 16 — и ничего платить не нужно. При этом уроки проходят с 9 до 14.15, то есть у детей остаётся час-два, чтобы домашку сделать. С утра нереально — сборы в школу. С 1 декабря все вышли с дистанционки. Просто нет слов. Дети посещают кружки и допзанятия, дабы повысить знания, приходишь домой, а тут такое. Почему мы должны платить ещё и за домашнюю работу? Это что за бред? Там работы на 2 часа, думали, успеем с утра, но нет же. Там огромное задание»
С аналогичной проблемой столкнулись и те, кому приходят задания на Учи.ру
«Моему ребёнку в первом классе задают на Учи.ру. История такая же: до 12 бесплатно. И это офигенно, с учётом уроков, заканчивающихся в 11.35»
Ученье - свет, а за свет надо платить (сарказм) =)
UPD речь идёт про задания предназначенные для решения на уроке
С аналогичной проблемой столкнулись и те, кому приходят задания на Учи.ру
«Моему ребёнку в первом классе задают на Учи.ру. История такая же: до 12 бесплатно. И это офигенно, с учётом уроков, заканчивающихся в 11.35»
Ученье - свет, а за свет надо платить (сарказм) =)
UPD речь идёт про задания предназначенные для решения на уроке
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1. К самой школе - за то, что подсадила их на программный продукт Skysmart от частной лавочки ООО "Языковые Инновации".
2. К самим себе - за то, что, регистрируясь на портале, как обычно забили на прочтение Договора-оферты, автоматически считающегося заключенным при регистрации:
https://edu.skysmart.ru/assets/skysmart_oferta_2020-11-09.pdfhttps://edu.skysmart.ru/assets/skysmart_oferta_2020-11-09.pdf
Обратите внимание на п.4.4..
***
Но, как обычно, виновато государство и лично Путин, а совсем не школы, получающие откаты за навязывание стороннего софта.
А вот учитель (специально или по незнанию) предоставил платный ресурс вместо бесплатного.
но виновато государство, ага...
А ваще - дичь. Иногда думается: " А это точно люди из моего поколения?"