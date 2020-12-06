Родители калининградских школьников пожаловались на платную «домашку»

«Сказали, успевайте с 8 до 16 — и ничего платить не нужно. При этом уроки проходят с 9 до 14.15, то есть у детей остаётся час-два, чтобы домашку сделать. С утра нереально — сборы в школу. С 1 декабря все вышли с дистанционки. Просто нет слов. Дети посещают кружки и допзанятия, дабы повысить знания, приходишь домой, а тут такое. Почему мы должны платить ещё и за домашнюю работу? Это что за бред? Там работы на 2 часа, думали, успеем с утра, но нет же. Там огромное задание»

С аналогичной проблемой столкнулись и те, кому приходят задания на Учи.ру



«Моему ребёнку в первом классе задают на Учи.ру. История такая же: до 12 бесплатно. И это офигенно, с учётом уроков, заканчивающихся в 11.35»



Ученье - свет, а за свет надо платить (сарказм) =)

UPD речь идёт про задания предназначенные для решения на уроке