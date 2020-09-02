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Неутешительные итоги 1 сентября 2020 года

Неутешительные итоги 1 сентября 2020 года (19 фото)

Автор:
02 сентября 2020 11:33
Сообщество : Юмор
Метки: 1 сентября   дети   прикол   смех   учеба   школа   юмор   
1319
19
День знаний состоялся - это официально. У кого-то были линейки, а кто-то обошелся без них. Обсудить есть что, этим сейчас и займемся.

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Метки: 1 сентября   дети   прикол   смех   учеба   школа   юмор   
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4  комментария
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118k
Игорь Полчаса назад
Без масок пожалуйста.
Это магазин оружия, и мы стреляем в людей которые в масках.
Просто предупреждаем.
Без масок пожалуйста. Это магазин оружия, и мы стреляем в людей которые в масках. Просто предупреждаем.
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1k
Евгений 8 минут назад
Спрашивается, нафига весь этот фарс с масками? Все прекрасно знают, что маски уже давно не одноразовые (об этом даже аптеки отчитались, что спрос сильно упал). Режим ношения - это вообще песня (на остановке можно стоять без маски вместе со всеми, а в автобусе, будь добр, одень.) А в школе... Нафига обязывать родителей носить маски, если дома они общаются с детьми без масок. И дети, друг с другом общаются без масок. И, я еще больше скажу, родители, выйдя за территорию школы, тоже общаются без масок. Кого и от чего защитят эти, не первой свежести маски, за те 5 минут, что родитель проведет в школе? Идиотизм.
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16k
babuby 40 минут назад
Дочке сказали что на пары без масок и антисептика не ходить. И ещё сдавать по 150 рублей в месяц на маски и антисептики.
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118k
Игорь babuby Полчаса назад
Неутешительные итоги 1 сентября 2020 года
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