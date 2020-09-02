Неутешительные итоги 1 сентября 2020 года

День знаний состоялся - это официально. У кого-то были линейки, а кто-то обошелся без них. Обсудить есть что, этим сейчас и займемся.
1. Начать стоит с маркетологов торговых сетей, которые как никогда подготовились к этому дню
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4. Те, у кого нет детей, удивлялись
5. Те, у кого есть дети, выглядели примерно так
6. Немного "политинформации" из школ
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9. Классические кадры со школьных линеек
10. Этот праздник со слезами на глазах
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13. Когда твои родители - те еще тролли
14. Чтобы ребеночка не сглазили? Наверное так
15. Показалось
16. Интернет-тролли активизировались, но в каждой шутке...
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18. 1 сентября 2020 года завершилось. Все сил и терпения!
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