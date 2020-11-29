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Уральская чиновница пожаловалась на «беспредел» в медицине

Уральская чиновница пожаловалась на «беспредел» в медицине (1 фото)

Автор:
29 ноября 2020 15:25
Метки: екатеринбург   коронавирус 2019-nCoV   медицина   
1394
1
Система здравоохранения в Екатеринбурге не выдерживает никакой критики, заявила главный специалист секретариата губернатора Свердловской области Юлия Шклярик, передает 28 ноября портал «Е1».

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Метки: екатеринбург   коронавирус 2019-nCoV   медицина   
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20  комментариев
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3k
tamin 4 часа назад
Исполнилась мечта....чиновники ощутили на себе прелесть медицины.
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959
DrKlizmi 44 секунды назад
Уже и до чиновников БЕСПЛАТНАЯ медицина добралась? Великолепно!
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11k
Toxictofa 5 минут назад
Странно слышать подобные обвинения от тех, кто сам приложил руку к происходящему беспределу.
Добро пожаловать с небес на землю, господа чиновники!
Болезнь и смерть уравняют всех.
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3k
AlekseiTFS Час назад
Ну к тому ,что в клиниках сейчас происходит и народ свой психоз приложил. Раньше с соплями и чихами на работу пёрлись,а теперь все вдруг решили здоровьем заняться.
Ну то,что долгие годы властям в рот смотрели и ничего не делали - оставим в сторонке.
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425
probel01 Час назад
"У чиновницы обнаружили отек Квинке..."
Обнаружили...
Если отёк Квинке не блокировать в течении нескольких минут, человек умирает.
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6k
Лаврентий 3 часа назад
И это ещё в спец-клинике...
А в клинике для простых смертных что творится...
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4k
VooDoo Лаврентий 2 часа назад
не клиник для простых смертных, обратившихся в фейковые поликлиники отправляют на урановые рудники на Бетельгейзе
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937
akurys 3 часа назад
Очнулась? То-ли еще будет...
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29k
Alex 3 часа назад
Так вы же с*ки и развалили все. Теперь не пиз*те. И за границей полечиться не получается
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3k
Горожанин 3 часа назад
С ковид-дурдомом ещё и не то будет. Даже чиновники на своей шкуре уже начинают что-то подозревать. Люди больше умирают от шумихи, бардака, истерики и не оказания помощи, в том числе плановой. Любой дурдом напрямую оказывает разрушительное влияние на здравоохранение и все системы государственного управления. А с ковидом дурдом затяжной, без конца и края.
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276
Алиса 3 часа назад
Построить вокруг мАсквабада забор, согнать туда всех чиновников, черножопых и евреев и забетонировать
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4
Сальвадор в поиске 3 часа назад
Что нарулили чиновники - теперь и получают! Они из своего выдуманного мира попали наконец в реальный. А перед ковидом все равны!
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18k
shevanez 4 часа назад
Когда это коснулось лично ее и ее семьи, вот тогда она забегала. Что мешало раньше этим заняться? Или проблемы возникли сию минуту, а до того была тишь да гладь?
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29k
Alex shevanez 3 часа назад
Раньше эти твари в Европах лечились. А щас хер
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18k
shevanez Alex Полчаса назад
Вот если бы, хоть половина этих ушлепков попробовала все прелести на своей шкуре, тогда может, что-нибудь и поменялось.
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 4 часа назад
А по моему, нужно обязать чиновников всех мастей лечиться только в общих медучреждениях по месту прописки и мандата. И никаких ведомственных спец учреждений.

У меня знакомый МВД шник как-то попал в поликлинику по месту проживания. Его культурный шок тяжело было описать
А по моему, нужно обязать чиновников всех мастей лечиться только в общих медучреждениях по месту прописки и мандата. И никаких ведомственных спец учреждений. У меня знакомый МВД шник как-то попал в поликлинику по месту проживания. Его культурный шок тяжело было описать
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4k
Sanar ☣️Месть печенегов☣️ 20 минут назад
У МВД свои лечебные учреждения, знакомый твой или пистит ил лишён льгот.
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☣️Месть печенегов☣️ Sanar 19 минут назад
Именно. Он ходил в ведомственную, а тут с женой пришлось побегать по обычным.
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4k
Sanar ☣️Месть печенегов☣️ 17 минут назад
В обычных в отличии от ведомственных не приятно.
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☣️Месть печенегов☣️ Sanar 12 минут назад
Именно поэтому нужно иногда спускать на землю
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