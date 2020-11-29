Уральская чиновница пожаловалась на «беспредел» в медицине

За последние несколько дней членов семьи Шклярик увозили на скорой три раза. У чиновницы обнаружили отек Квинке и COVID-19, у ее мужа случился сердечный приступ, у дочери — высокая температура вместе с одышкой.



Госслужащая утверждает, что ей и членам ее семьи отказывали в медпомощи. Чтобы добиться укола от отека, представительнице власти пришлось кричать на медиков. По словам женщины, после прохождения КТ ей заявляли, что «мест на госпитализацию свободных нет».



«В нашем городе не оказывается квалифицированная медицинская помощь и оставляют людей умирать. Молчать и скрывать беспредел больше нет ни сил, ни желания», — заявила Шклярик.



Теперь чиновница намерена судиться со свердловским минздравом за неоказание квалифицированной медпомощи и оставление человека в опасности. Госслужащая писала губернатору Евгению Куйвашеву, но безответно.



ИА Красная Весна https://rossaprimavera.ru/news/9279b255