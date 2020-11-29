Уральская чиновница пожаловалась на «беспредел» в медицине

Система здравоохранения в Екатеринбурге не выдерживает никакой критики, заявила главный специалист секретариата губернатора Свердловской области Юлия Шклярик, передает 28 ноября портал «Е1».
За последние несколько дней членов семьи Шклярик увозили на скорой три раза. У чиновницы обнаружили отек Квинке и COVID-19, у ее мужа случился сердечный приступ, у дочери — высокая температура вместе с одышкой.
Госслужащая утверждает, что ей и членам ее семьи отказывали в медпомощи. Чтобы добиться укола от отека, представительнице власти пришлось кричать на медиков. По словам женщины, после прохождения КТ ей заявляли, что «мест на госпитализацию свободных нет».
«В нашем городе не оказывается квалифицированная медицинская помощь и оставляют людей умирать. Молчать и скрывать беспредел больше нет ни сил, ни желания», — заявила Шклярик.
Теперь чиновница намерена судиться со свердловским минздравом за неоказание квалифицированной медпомощи и оставление человека в опасности. Госслужащая писала губернатору Евгению Куйвашеву, но безответно.
ИА Красная Весна https://rossaprimavera.ru/news/9279b255
Госслужащая утверждает, что ей и членам ее семьи отказывали в медпомощи. Чтобы добиться укола от отека, представительнице власти пришлось кричать на медиков. По словам женщины, после прохождения КТ ей заявляли, что «мест на госпитализацию свободных нет».
«В нашем городе не оказывается квалифицированная медицинская помощь и оставляют людей умирать. Молчать и скрывать беспредел больше нет ни сил, ни желания», — заявила Шклярик.
Теперь чиновница намерена судиться со свердловским минздравом за неоказание квалифицированной медпомощи и оставление человека в опасности. Госслужащая писала губернатору Евгению Куйвашеву, но безответно.
ИА Красная Весна https://rossaprimavera.ru/news/9279b255
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Добро пожаловать с небес на землю, господа чиновники!
Болезнь и смерть уравняют всех.
Ну то,что долгие годы властям в рот смотрели и ничего не делали - оставим в сторонке.
Обнаружили...
Если отёк Квинке не блокировать в течении нескольких минут, человек умирает.
А в клинике для простых смертных что творится...
У меня знакомый МВД шник как-то попал в поликлинику по месту проживания. Его культурный шок тяжело было описать