Продукты в России подорожали за 10 месяцев в три раза больше, чем в ЕС

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Закопать ребенка или выйти из шкафа? Закопать ребенка или выйти из шкафа? Нелепые снимки политиков: за такие фото могут и расстрелять Нелепые снимки политиков: за такие фото могут и расстрелять Российская стюардесса запечатлела пугающее природное явление в&nbsp;небе из&nbsp;кабины пилота: видео Российская стюардесса запечатлела пугающее природное явление... Россиянин произвёл несколько выстрелов на улице и&nbsp;убил бывшую жену Россиянин произвёл несколько выстрелов на улице и убил бывшую... Почему у всех висит Путин, а у вас...? Почему у всех висит Путин, а у вас...? Облажались по-крупному: неловкие ситуации, в которые люди попали по собственной вине Облажались по-крупному: неловкие ситуации, в которые люди попали... Школа жизни: 20 шпаргалок, которые помогут в разных ситуациях Школа жизни: 20 шпаргалок, которые помогут в разных ситуациях Как маршал Баграмян проучил латышских националистов своей находчивостью Как маршал Баграмян проучил латышских националистов своей... Смоленский депутат прогулялся по городу в малиновом костюме и стал мемом Смоленский депутат прогулялся по городу в малиновом костюме и стал... На подмосковной мусорке нашли полсотни работ известной советской художницы На подмосковной мусорке нашли полсотни работ известной советской... Уникальные артефакты из древнего мира, заставляющие восхититься умельцами прошлого Уникальные артефакты из древнего мира, заставляющие восхититься... Что там светит в темноте: навигационные огни в небе, космосе и на воде Что там светит в темноте: навигационные огни в небе, космосе и на воде Рождение любимых телепередач, оставивших неизгладимый след в душе Рождение любимых телепередач, оставивших неизгладимый след в душе Русский язык: суровый и беспощадный Русский язык: суровый и беспощадный "Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть": Кличко выпустил сборник своих цитат "Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть":... Красная шапка и волк Красная шапка и волк Художества с барахолки: 25 удивительных находок, сделанных на распродажах Художества с барахолки: 25 удивительных находок, сделанных на... Ретро фотографии Ретро фотографии 30 претендентов на звание лучшей фотографии 2020 года 30 претендентов на звание лучшей фотографии 2020 года
Главная > Фото 
Продукты в России подорожали за 10 месяцев в три раза больше, чем в ЕС

Продукты в России подорожали за 10 месяцев в три раза больше, чем в ЕС (1 фото)

Автор:
27 ноября 2020 08:45
Метки: Путиномика   инфлиция   россия   
851
1
Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU — Рост цен на продукты питания в РФ за январь-октябрь 2020 года составил 4,1%, в то время как в ЕС продовольствие стало дороже на 1,4%, следует из опубликованных в четверг данных Федеральной службы статистики (Росстат).

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Путиномика   инфлиция   россия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
44
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
44  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Fat boy slim is * in a heaven 3 часа назад
Осталось только выяснить - причем тут ЕС?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 27)
215
Серега 14 минут назад
Увидеть подорожание продуктов,можно если долго не ходить в магазины.Я месяц почти был на вахте далеко от цивилизации.Приехал и пошел в магазин продуктовый.Реально охренел от цен.Заметно сразу.А когда покупаешь ежедневно,оно не сильно заметно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт 2 часа назад
для кого то оказывается ох*уенная новость что к новому году все дорожает
а потом дешевеет по кругу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
540
пенс Хельги 45 минут назад
Подмосковье. Магазин «Куриный дом».Вырезка свиная в 2017- 280 руб , в 2020- 370 руб.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
☣️Месть печенегов☣️ Хельги Полчаса назад
Что-то у вас с ценообразованием В Краснодаре 2014 году мясо свинина стоила 150-170руб мякоть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
540
пенс робт Полчаса назад
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
LEPA пенс 22 минуты назад
Это же другое!
А у кремлеботов всё стабильно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт пенс 14 минут назад
мля чувак... нет понятия "вырезка свиная", есть "окорок", "лопатка", "шея", "корейка" и по факту это все "вырезка" но с офигенным разбросом по цене
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Батончик с маком 2 часа назад
автор кастрюлеголовый снова своим дерьмом русофобским брызжет. наберёт в рот говна и орёт.
пиши про свою хохляндию уё.бок цензорнетовский.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
142k
☭Cheкаво☭ Батончик с маком 2 часа назад
он тут гастером работает видимо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
776
евгений 2 часа назад
Продукты в России подорожали за 10 месяцев в три раза больше, чем в ЕС
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Andrey 3 часа назад
Зато стабильность!
Как на кладбище...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
178
Vladimir Vladimirovich Putin 3 часа назад
Все правильно, мы же не отсталая Европа, у нас супер экономики и промышленность огонь, ЗП у нас самое большое по Европпе(если судить по количеству цифр в квиточке ЗП), это мы им всегда все поставляем нищебродам. Или я что то путаю)))))?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Иван 3 часа назад
Продукты в России подорожали за 10 месяцев в три раза больше, чем в ЕС
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Россияне, живущие в КНР, рассказали, какой ценой китайцы сдерживают вирус (14 фото) Россияне, живущие в КНР, рассказали, какой ценой китайцы сдерживают вирус (14 фото) В Сирии состоялось открытие памятного знака Герою России лётчику Пешкову: видео В Сирии состоялось открытие памятного знака Герою России лётчику Пешкову: видео С нового года на гаджетах россиян обязали установить 16 отечественных приложений С нового года на гаджетах россиян обязали установить 16 отечественных приложений Немецкий режиссер снял безумно красивую корометражку о России Немецкий режиссер снял безумно красивую корометражку о России Россия впервые за 45 лет отправит космический аппарат на Луну Россия впервые за 45 лет отправит космический аппарат на Луну Вооруженный мужчина взял в заложники своих шестерых детей и обещает их убить Вооруженный мужчина взял в заложники своих шестерых детей и обещает их убить
aolti

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

22437



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Идеальная старость
0
163
Идеальная старость
Против течения: создатели сериала уволили чернокожую сценаристку и не стали вводить в кино актеров-негров
1
161
Против течения: создатели сериала уволили чернокожую сценаристку и не стали вводить в...
﻿
Набирающие популярность
Вся семья скажет спасибо за такую запеканку
4
17
Вся семья скажет спасибо за такую запеканку
Турки обвиняют россиян в экспорте COVID-19, хотя дело обстоит как раз наоборот
0
42
Турки обвиняют россиян в экспорте COVID-19, хотя дело обстоит как раз наоборот
Россияне, живущие в КНР, рассказали, какой ценой китайцы сдерживают вирус (14 фото)
Россияне, живущие в КНР, рассказали, какой ценой китайцы сдерживают вирус (14 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
2
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#интересное#дтп#авария#авто авария#еда#на различный вкус#в мире#настроение
#фото#факты#прикол#люди#кино#подборка#смешные#автомобили#красиво#позитив
#история#животные#СССР#россия#прикольные#дети#автомир#актриса#креатив#разное

На что жалуетесь?

Вернуться