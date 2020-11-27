Продукты в России подорожали за 10 месяцев в три раза больше, чем в ЕС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU — Рост цен на продукты питания в РФ за январь-октябрь 2020 года составил 4,1%, в то время как в ЕС продовольствие стало дороже на 1,4%, следует из опубликованных в четверг данных Федеральной службы статистики (Росстат).
При этом в октябре цены на продукты питания в РФ подскочили на 0,8%, а в Евросоюзе выросли на 0,3%.
В России за январь-октябрь наибольший прирост потребительских цен был отмечен на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты — 11,8% (в ЕС прирост цен на них составил 0,9%) и фрукты — 10,8% (в ЕС — 8,4%).
Цены на хлебобулочные изделия и крупы, а также на масла и жиры выросли в РФ за январь-октябрь на 6,8% (в ЕС цены на выпечку и крупы увеличились на 0,9%, на масла и жиры — снизились на 0,6%).
Рыба и морепродукты стали дороже в РФ за 10 месяцев на 3,5% (в ЕС — на 0,9%); мясо и мясопродукты — на 2,1% (в ЕС — на 1,6%), молочные изделия, сыры и яйца — на 2,0% (в среднем по ЕС — на 0,6%).
В России за январь-октябрь наибольший прирост потребительских цен был отмечен на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты — 11,8% (в ЕС прирост цен на них составил 0,9%) и фрукты — 10,8% (в ЕС — 8,4%).
Цены на хлебобулочные изделия и крупы, а также на масла и жиры выросли в РФ за январь-октябрь на 6,8% (в ЕС цены на выпечку и крупы увеличились на 0,9%, на масла и жиры — снизились на 0,6%).
Рыба и морепродукты стали дороже в РФ за 10 месяцев на 3,5% (в ЕС — на 0,9%); мясо и мясопродукты — на 2,1% (в ЕС — на 1,6%), молочные изделия, сыры и яйца — на 2,0% (в среднем по ЕС — на 0,6%).
Источник:
Ссылки по теме:
- Москвичи не смогли вылететь в Китай из-за 190 одинаковых тестов на коронавирус
- Вооруженный мужчина взял в заложники своих шестерых детей и обещает их убить
- В Сирии состоялось открытие памятного знака Герою России лётчику Пешкову: видео
- Жители Шушар воздвигли колумбарий несбывшихся надежд, но власти не оценили пафоса сограждан
- Российские «убийцы» турецких Bayraktar TB2 на фото и в деле
Метки: Путиномика инфлиция россия
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...
пиши про свою хохляндию уё.бок цензорнетовский.