Продукты в России подорожали за 10 месяцев в три раза больше, чем в ЕС

При этом в октябре цены на продукты питания в РФ подскочили на 0,8%, а в Евросоюзе выросли на 0,3%.

В России за январь-октябрь наибольший прирост потребительских цен был отмечен на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты — 11,8% (в ЕС прирост цен на них составил 0,9%) и фрукты — 10,8% (в ЕС — 8,4%).



Цены на хлебобулочные изделия и крупы, а также на масла и жиры выросли в РФ за январь-октябрь на 6,8% (в ЕС цены на выпечку и крупы увеличились на 0,9%, на масла и жиры — снизились на 0,6%).



Рыба и морепродукты стали дороже в РФ за 10 месяцев на 3,5% (в ЕС — на 0,9%); мясо и мясопродукты — на 2,1% (в ЕС — на 1,6%), молочные изделия, сыры и яйца — на 2,0% (в среднем по ЕС — на 0,6%).