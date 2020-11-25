Только 12% россиян собирается смотреть новогодние шоу в ночь на 1 января 2021 года

Так, стало известно, что только 12% жителей нашей страны планируют смотреть новогодние шоу. Об этом, ссылаясь на данные опроса населения от SuperJob. Сообщает телеканал 360.



Специалисты ИТ-сервиса выяснили, что у 32 % жителей страны телевизор будет включен для фона. Еще 38 % опрошенных не собираются смотреть праздничные программы.



Наименьший интерес к новогодним программам проявляют россияне в возрасте от 25 до 34 лет — 47 % респондентов.



Соцопрос также помог установить имена самых популярных звезд отечественной эстрады. В топ попали Алла Пугачева, Николай Басков, Филипп Киркоров, Светлана Лобода и Zivert.