Только 12% россиян собирается смотреть новогодние шоу в ночь на 1 января 2021 года

Лично я не могу себе представить новогодний вечер без просмотра праздничных передач по телевизору. Однако, как выяснилось, далеко не все россияне собираются смотреть телевизор в ночь на 1 января 2021 года.
Так, стало известно, что только 12% жителей нашей страны планируют смотреть новогодние шоу. Об этом, ссылаясь на данные опроса населения от SuperJob. Сообщает телеканал 360.
Специалисты ИТ-сервиса выяснили, что у 32 % жителей страны телевизор будет включен для фона. Еще 38 % опрошенных не собираются смотреть праздничные программы.
Наименьший интерес к новогодним программам проявляют россияне в возрасте от 25 до 34 лет — 47 % респондентов.
Соцопрос также помог установить имена самых популярных звезд отечественной эстрады. В топ попали Алла Пугачева, Николай Басков, Филипп Киркоров, Светлана Лобода и Zivert.
Специалисты ИТ-сервиса выяснили, что у 32 % жителей страны телевизор будет включен для фона. Еще 38 % опрошенных не собираются смотреть праздничные программы.
Наименьший интерес к новогодним программам проявляют россияне в возрасте от 25 до 34 лет — 47 % респондентов.
Соцопрос также помог установить имена самых популярных звезд отечественной эстрады. В топ попали Алла Пугачева, Николай Басков, Филипп Киркоров, Светлана Лобода и Zivert.
Авторский пост
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