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Только 12% россиян собирается смотреть новогодние шоу в ночь на 1 января 2021 года

Только 12% россиян собирается смотреть новогодние шоу в ночь на 1 января 2021 года (1 фото)

Автор:
25 ноября 2020 10:29
Метки: новый год   телевизор   шоу   
861
1
Лично я не могу себе представить новогодний вечер без просмотра праздничных передач по телевизору. Однако, как выяснилось, далеко не все россияне собираются смотреть телевизор в ночь на 1 января 2021 года.

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Метки: новый год   телевизор   шоу   
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46  комментариев
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7k
MakDag 4 часа назад
Может я слишком резок, но не понимаю, как адекватный человек со здоровой психикой, может смотреть такое дерьмо.
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37k
Андрей Полчаса назад
Константн знает лучше, что вам должно нравиться.
ТВ ориентировано на домохозяйку лет 50-70.
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17k
Евгений 40 минут назад
Мы обычно Уральских Пельменей смотрим. А когда заканчиваются, то какой-нибудь фильм из скачанных. Но и так всё больше для фона.
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37k
Андрей Евгений Полчаса назад
Был период, когда от них начало тошнить.
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17k
Евгений Андрей 23 минуты назад
Ну мы их в таких количествах не потребляем, что бы тошнило.
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2k
x3matic 42 минуты назад
Ну да!От кого блевать уже тянет, те и самые популярные.Кто пилять проводит эти опросы?
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37k
Андрей x3matic Полчаса назад
Опросы проводят сотрудники собеса среди посетителей собеса, которые приходят за пенсией.
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8k
Иван Акимов Час назад
Всё это можно назвать двумя словами. Осто...издевшие рожи!
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5k
JACKAL Час назад
Этих обезьян чтоль смотреть??? От их РОЖ блевать тянет сука...

Ссылка www.youtube.com
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565
laptignu 2 часа назад
Пусть смотрят, если им хочется. Давно уже этими к.аналами не интересуюсь.
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4k
Роман 2 часа назад
АдЪ. Фоном телек пусть бубнит, а неужели кто-то правда будет смотреть пукачеву, баскова, лебеду, киркорова (этих хоть видел по ящику) и зиверта (это вообще кто?). Но ведь можно включить либо что-то помоложе чем эти пескоразбрасыватели, либо какое-нить старое доброе кинцо, либо не обломаться и качнуть пучок новогодних клипов. Куда приятнее. И в 12 ночи не слушать, что "год был трудным, но в следующем расширьте очко еще больше", а наслаждаться приятной музыкой.
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37k
Андрей Роман Полчаса назад
Да помоложе тоже не лучше.
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713
Александр 2 часа назад
Хера се скока много народу собралось смотреть этот дурдом.
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766
Sergei 2 часа назад
Было бы разумнее некислый бюджет, в который обходится выпуск этого новогоднего блевантина, отправить врачам на премии, тем что в "красной зоне" каждый день ставят на ноги больных тяжелой формой ковида. Врачам приемного покоя, врачам и водителям скорых. Всем тем, кто спасает жизни в это сумасшедшее время. А вся эта, с позволения сказать, "тусовка эстрадная" пусть катится к черту, рыбы-прилипалы.
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3k
magic32 3 часа назад
Последние несколько лет смотрю советские голубые огоньки на ютубе, ни с чем несравнимое чувство праздника
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848
no_fate 3 часа назад
Телевизор в НГ ночь только для фона. Что-то типа М TV. Никаких "Огоньков Голубых" и прочих дурацких программ, и "псевдо звед эст рады" а-ля Пуг ачевы и Кир коровы. Надоело это говно уже до тошноты.
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14k
dimitr 3 часа назад
С тех пор, как Новогодние огоньки стали реально голубыми, смотреть их невозможно.
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8k
ДядяТоля 3 часа назад
смотреть на эти говноморды- праздник себе портить
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917
Broscan 3 часа назад
Ну да,вам бы подать на НГ расстрел или виселицу какого нибудь проворовавшегося чинуши(не мелкого и не среднего) именно с небес?

Хрен ВАМ господа-товарищи!

Смотрите что подают
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848
no_fate Broscan 3 часа назад
Не правильно. Смотрим то, что хоте и считаем интересным. Благо выбор, что смотреть есть всегда и достаточно большой.
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44k
Albert GER 3 часа назад
Шо фишки доипались до какого-то шоу???
Враг нр. 1или шо???
Хотят пусть смотрят.
Все свободные люди!
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5k
Trenzel2003 3 часа назад
одни и те же морды. Один и тот же репертуар. Смысл смотреть на их уродство? На кривляние старых идиотов и молодых даунов?
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18k
Слепой Пью Trenzel2003 2 часа назад
Ну, если провести этот, как его, слово такое нерусско-замухритистое, а! ребрендинг! И обозвать непотребство мумий эстрады не менее звучным словечкрм ПАНОПТИКУМ, то включивших дибилизор на этот канализаторе прибавится. На пару минут.
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5k
Игорь 3 часа назад
из этих 12% - 11% пациенты Кащенко и Соловьевки
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3k
SSD 3 часа назад
На фото посмотрел и вырвало... Вот "спасибо" автору... (
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163
ЯуЦуЧу 4 часа назад
да эти рожи опостыли
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18k
SerGProS 4 часа назад
Смотреть эти сытые лощеные рожи, тяжелее микрофона, или чего еще, у рта не державшие. Да еще и в записи, когда под новый год эти твари на корпоративных вечеринах Газпром-а рот открывают под фанеру..Не-не
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katerina w
Жизнь штука сложная. Но интересная!
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