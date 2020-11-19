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Пьяное хамство

Пьяное хамство (1 фото)

Автор:
19 ноября 2020 17:21
Метки: беспредел   драка   исправительная колония   сотрудники   
810
1
Исправительная колония ИК-37, имея и так не очень хорошую репутацию из-за своих сотрудников, прославилась в очередной раз.

Источник:

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Метки: беспредел   драка   исправительная колония   сотрудники   
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21  комментарий
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3k
panama 2 часа назад
Мне понравилась фраза : По результатам служебной проверки виновные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения. Т.е. самое печальное , что может случится с плешивым псом , это увольнение?!!! А где реальные сроки ?! Они же при исполнении
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2k
VL Полчаса назад
АффтАр не боится, что персонажи из шапки с заголовком увидят свои личности и сильно огорчатся? Ведь, судя по-всему, никакого отношения к тексту они не имеют.
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1k
lekha-fil 2 часа назад
Да всё будет нормально: в магазине поменяется хозяин.
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30k
Опаньки 2 часа назад
обычного человека бы уже закрыли на 15 суток
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−72
MAX 3 часа назад
Эти красавцы уже везде)))) на ютубе тоже
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3k
Mimik 3 часа назад
А слог то каков!
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8k
Кыся 3 часа назад
Если бы им дали срок, было бы удобно - достаточно просто сменить помещения.
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192k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
Где видео драки?
Что? Неужели никто не снимал на телефон?????
Не поверю...
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−72
MAX 3 часа назад
В наше время походу ментов
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9k
кира 3 часа назад
Реально не знаешь, кого больше бояться ментов или бандитов...
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383
LinkLine кира 3 часа назад
а это разве не одно и тоже?
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7k
Cornho LinkLine 2 часа назад
Уж не "одно и тоже" точно.
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109k
сэмён кира 2 часа назад
ментов давно нет, палицаи сейчас как в 41 году
ментов давно нет, палицаи сейчас как в 41 году
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9k
кира LinkLine 2 часа назад
Мент - он и в Африке мент.
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