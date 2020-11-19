Пьяное хамство

Пьяный начальник ИК-37 Овчаров Евгений Алексеевич, и его подчиненные, так отметили праздник, что теперь по ним идет служебная проверка. Руководство кузбасской исправительной колонии №37 обмывали звание одного из сотрудников. После окончания горючего, они решили зайти в магазин «Пиво Сибири» г. Анжеро-Судженск (напротив ж/д вокзала) за пивом. Ведя себя неприлично, сотрудники колонии начали громко хамить и обзывать продавца пенного. На просьбу владельца магазина разговаривать с его женой вежливо- они устроили драку, при этом находились в форме ФСИН. По результатам служебной проверки виновные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения. Наверное, не судьба будет погоны с новыми звёздами поносить. Ведь такое поведение — это просто не подобаемо.