Пьяное хамство

Исправительная колония ИК-37, имея и так не очень хорошую репутацию из-за своих сотрудников, прославилась в очередной раз.
Пьяный начальник ИК-37 Овчаров Евгений Алексеевич, и его подчиненные, так отметили праздник, что теперь по ним идет служебная проверка. Руководство кузбасской исправительной колонии №37 обмывали звание одного из сотрудников. После окончания горючего, они решили зайти в магазин «Пиво Сибири» г. Анжеро-Судженск (напротив ж/д вокзала) за пивом. Ведя себя неприлично, сотрудники колонии начали громко хамить и обзывать продавца пенного. На просьбу владельца магазина разговаривать с его женой вежливо- они устроили драку, при этом находились в форме ФСИН. По результатам служебной проверки виновные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения. Наверное, не судьба будет погоны с новыми звёздами поносить. Ведь такое поведение — это просто не подобаемо.
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Что? Неужели никто не снимал на телефон?????
Не поверю...