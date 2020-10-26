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Стенка на стенку: под Саратовом предотвратили массовое побоище из-за проводов в армию

Стенка на стенку: под Саратовом предотвратили массовое побоище из-за проводов в армию (6 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2020 08:43
Сообщество : Жить в России
Метки: армия   драка   курды   призывники   проводы в армию   саратов   традиции   
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Удивительно, но после драки, в которой участвовало около 300 человек(!) не было пострадавших. По крайней мере, к врачам, как утверждают СМИ, никто не обращался.

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Метки: армия   драка   курды   призывники   проводы в армию   саратов   традиции   
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13  комментариев
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9k
Павел Бреусов 47 минут назад
Зная про очень "цивилизованное" поведение так сказать общины, а на самом деле ОПГ по национальному признаку, курдов в районе Алматы, в 85-90 годах прошлого века. А занимались эти упыри тем что убивали всех кто им не нравится, девушек насиловали и убивали, как то мне в вину казахов не верится...
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339
Oleg 2 минуты назад
Дрались курды и казахи, приехали менты таджики.
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2k
Менструальный бздун 4 минуты назад
Я представляю что эти "цивилизованные" люди в армии начнут творить.
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5k
vitenok 5 минут назад
Скотный двор.
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7k
harlamov 6 минут назад
Чет не слышал новостей, что русские с эстонцами подрались в Туркмении)
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11k
Yasen_Perec 16 минут назад
Мы "стенка на стенку" ходили с цепями/колами. Фалангу строили, а тут просто народ кучканулся.
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25k
Fat Lynx Полчаса назад
Вот это я понимаю проводы!
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4k
кот базилий Полчаса назад
Дикие люди,дикие нравы.
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1k
Александр Полчаса назад
Дикость!
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11k
Совранский Полчаса назад
что "курды, по своим обычаям, "гладили землю", и в этот момент провожающий в армию казаха чуть не наехал одному из курдов на ноги" - этого оказалось достаточно, чтобы вспыхнул конфликт. © - ДА Да да, а арматуру и палки случайно под руку попали...
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3k
Sanar 39 минут назад
Курды против Казахов а всё дело происходит в Саратове по случаю призыва в Российскую армию.
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25k
Snork Snorkoff Sanar Полчаса назад
Для вас новость, что мы многонациональное государство?
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4k
кот базилий Snork Snorkoff 22 минуты назад
Да как то непривычно звучит, вот никогда не услышим что русские устроили побоище в Казахстане на ихнем празднике.Многонациональное государство это раньше было, сейчас в Россию весь дикий сброд лезет со своими дикими обычаями и звериным поведением.
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