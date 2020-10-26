Стенка на стенку: под Саратовом предотвратили массовое побоище из-за проводов в армию

Удивительно, но после драки, в которой участвовало около 300 человек(!) не было пострадавших. По крайней мере, к врачам, как утверждают СМИ, никто не обращался.
Массовой дракой обернулись проводы в армию под Саратовом. На видео попал сход под деревней Томилино, где курды и казахи начали выяснять отношения.
Все началось 19 октября. У военкомата Саратова собравшиеся там курдские призывники повздорили с казахами. Причина ссоры была бытовой - в СМИ утверждается, что "курды, по своим обычаям, "гладили землю", и в этот момент провожающий в армию казаха чуть не наехал одному из курдов на ноги" - этого оказалось достаточно, чтобы вспыхнул конфликт. 21 октября во время проводов в армию молодого казаха выяснение отношений продолжилось и переросло в пьяную драку. Успокоить собравшихся смогли лишь старейшины с обеих сторон. На следущий день в отделении полиции лидер казахской общины встречался с отцом курда- зачинщика скандала. Стороны договорились о мирном разрешении конфликта, однако 24 октября молодые парни собрались у деревни Тимохино Дергачевского района, чтобы поставить в этом деле последнюю точку. Около 300 курдов и казахов попытались затеять массовую драку. При себе у воинственно настроенных мужчин были палки, камни, бутылки. На этот раз не обошлось без вмешательства полицейских. Отряд Росгвардии пресек попытку начать побоище. На видео, появившемся в Сети, можно заметить, как толпа молодых мужчин, вооруженных палками, собирается на сход.
Конфликты на межнациональной почве тут не редкость - в комментариях под статьей в местном издании "СарИнформ" соотечественники утверждают, что они случаются довольно часто. Правда, как это бывает, у разных людей мнения по поводу зачинщиков расходятся.
В любом случае, причина нынешнего конфликта вряд ли стоила того, чтобы биться стенка на стенку.
Ага :) классический генезис межнационального конфликта и потом вражда на столетия.— Спектр (@spektronline) October 25, 2020
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