Как россияне относятся к межнациональным бракам

Правда результат опроса на такие темы всегда будет отличаться от реальности. На камеру все толерантные, но на деле, русские создают многонациональные семьи очень редко.

Вот так выглядят семьи в РФ в разбивке по национальностям:

Русские муж и русская жена — 94,4%, 1,5% жены украинки, 1,1% татарки.

Соответственно, оба татары — 69,1%, 21,9% жёны русские, 5,3% башкирки.

Украинцы — 71,6% русские жены, лишь 20,5% украинки, 1,6% татарки, 1,2% белоруски.

Башкиры — 70,3% женаты на башкирках, 15,8% жён татарки, 11,5% русские.

Чуваши — 70,9% чувашки, 23,2% русские, 2,3% татарки.

Чеченцы — 97,0% чеченки, 1,9% русские.

Армяне — 70,4% армянки, 25,6% русские.

То есть, русский народ самый этнически монолитный. Предпочитают создавать семьи с русскими или со славянами - украинцами и белорусами, а менее всего с представителями восточных народов.