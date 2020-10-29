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Как россияне относятся к межнациональным бракам

Как россияне относятся к межнациональным бракам (1 фото)

Автор:
29 октября 2020 13:25
Метки: брак   межнациональные отношения   россияне   
1630
1
Россияне, конечно же, оказались предсказуемы...

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Метки: брак   межнациональные отношения   россияне   
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7k
Prostovopros 11 часов назад
При СССР брак между русскими, украинцами, белорусами вооще не считался межнациональным. Про то, что многие мои друзья детства оказались каких-то национальностей - я узнал только после "демократии" в 90-е. До этого просто дружили и радовались жизни.
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1k
Ослик Иа на позитиве 6 минут назад
Все эти цифры - результат численного национального состава России.
Вы возьмите число шаров по численности россиян. Разделите по цветам, соответствующие численности национальностей. Затем разделите на М/Ж и в случайном порядке "спортлото" соедините в пары. Результат будет близким к статистике.
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990
Khamul Час назад
Чет странная статистика про 94%. У нас куча национальных республик, где смешанные браки вообще норма - Татарстан, Башкирия, Чувашия, Марий Эл.
Я сам из Татарстана - смешанных пар дофига, никто особо не парится над национальностью. В городах по крайней мере.
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162
Атомный Крот Час назад
Русских просто больше всего в России проживает. Около 80 процентов от всего населения страны.

Так что тут чистая математика с теорией вероятности - русскому намного проще встретить русскую женщину для создания семьи, чем представительницу иной национальности.

Как говаривал мне один русский немец (в России), хорошо бы, конечно, жениться на немке, но где ж мне тут найти немецкую жену?

Он, кстати, и сейчас в России живет. Но кто у него жена - не знаю.
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11k
info-kozirev 3 часа назад
А зачем портить русский генофонд мешая его с "представителями южных народов" (в народе называемыми чурками) для чего это нужно?
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256
Человек в железной маске 4 часа назад
Поскреби любого русского, татарина найдёшь...
Русская народная поговорка.
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2k
Артур Гевондян 5 часов назад
Дело не в разных национальностях, а в разных культурах. Если культуры, воспитание будут схож, то и проблем не будет
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2k
Frank Borman 8 часов назад
А где же в статистике чернильницы? Ну, когда баба русская, осеменитель турок, а ребенок - россиянчик?
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4k
Elf_80_Lvl 9 часов назад
Результат полностью предсказуем. Забавней было бы глянуть на таблицу формата "национальность жены, национальность мужа в процентах" первая строка была бы
"русская жена, муж кто угодно 100%" не удивительно почему во многих странах мира слова "проститутка" и имя "наташа" стали синонимами.
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6k
Михалыч Elf_80_Lvl 8 часов назад
Лабатый тролль подтянулся? Ты забыл, что ваших латышек всё ЕС натягивает? Секс туры, мальчишники, всё в Ригу.
Трахни Лигу - поссы на "памятник свободы", от3.14зди Яниса, - туристический маршрут англика.
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4k
Elf_80_Lvl Михалыч 7 часов назад
Это тебе Дулин нашептал такое написать когда любовью с тобой занимался? Глупо отрицать факт что во многих странах мира слова "Наташа" и "проститутка" синонимы. Ты наверно печалишься что англики пользуются гомиками в Риге, а тебя только Дулин трахает? Не плачь иди в гей бар там и жалуйся всем на на латышей, англиков которые брезгуют главным педрилкой Витебской губернии.
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910
Вероника Штейнман Михалыч 5 часов назад
Я своими глазами видела как высшая раса ссала на Милду. Милда - памятник коньяку, три звёзды, памятник свободы, (нужное подчеркнуть). Именно там проходят парады, там президент обещает светлое завтра. ЖД и нефть вернутся, Пыталово вновь будет в Латвии. Дебилов это не дураков,здесь хватает.
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458
Бендер Сгибатель Родригес Михалыч 2 часа назад
Что ты ржёшь? Он прав, как это ни грустно. Грустно знать правду и спорить, как это делаешь ты. Тут нужно своих детей воспитывать, а не закрывать уши от неудобной правды и тыкать в косяки других. Даже анекдот есть:
Потерялась маленькая русская девочка в магазине в Турции, подходят к ней люди, спрашивают:
- Как тебя зовут?
- Наташа.
- Такая маленькая, а уже наташа...
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6k
Михалыч Elf_80_Lvl 52 минуты назад
Как лобатого корёжит, психиатра вызвать тебе? Ты с какого хутора, болезный?
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10k
Элитный тигр 10 часов назад
Аффтор, ты идиот??? Написал какую-то х..ню, прилепил картинку, и все??? Сам живу в Чувашии, и знаю, что очень много смешанных семей. Когда строились в Чебоксарах заводы-гиганты тракторный и агрегатный, сюда приехали работать тысячи людей со всего Союза, строили семьи, и никогда никто никого не попрекал национальностью, правда в 90-х годах попытки были. Типа живете в Чувашии - обязаны знать чувашский язык, и находились нацмены, которые в магазинах доводили до слез девочек-продавщиц, которые не знали чувашский язык и не могли понять, чего хотят покупатели. Сам одному такому вредному старику пендаль отвесил, так он на чисто русском заорал "Караул, милиция, помогите, избивают", выбежал из магазина, нашел наряд ППС (а в 90-х их было очень много), привел в магазин. Хорошо что ребята нормальные были, я и очевидцы им объяснили, как тот сидор над молоденькой студенткой-практиканткой в магазине измывался, поржали да и отпустили меня с миром.
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14k
dimitr 10 часов назад
Русские муж и русская жена 94,4%
Чеченцы 97,0% чеченки
"То есть, русский народ самый этнически монолитный"

Ну да, ну да...
Что там у евреев? У саамов? У чукчей и эскимосов?
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576
Злодей 10 часов назад
Украинки потянут - они самый симпотные. (в данном случае не учитываю различные политические взгляды,просто фэйс).А вообще самые симпатичные дети рождаются у смеси славян-мулатов. Этакие слегка смуглые и хорошие черты лица. А самые неудачные это славян - какой-нибудь таец-китаец. там печалька на выходе.
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44k
Albert GER Vazari 4 часа назад
но-но!
ты тож не зазнавайся!
знавал я пару чел из Грузии. в армии.
птицы гордые. пока пяЗДОу не дашь не полетят.
такая же хрень, но летает с гордостью после люлей.
и стоило оно того??
так шо не надо мне тут...
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20k
Vazari Albert GER 4 часа назад
Ну, я не грузин, хоть родился и 20 лет прожил в Тбилиси. И могу сказать одно, ту школу жизни, которую я там прошел, те знания, то отношение к национальному вопросу-не променял бы ни на что.
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44k
Albert GER Vazari 4 часа назад
заметь - я тоже не казах, хоть родился и вырос в Казахстане.
но однако мы имеем общий знаменатель в общении.
я это ранще еще заметил.
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20k
Vazari Albert GER 3 часа назад
Представь- я тоже. Все очень просто.
Представь- я тоже. Все очень просто.
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18k
Вишенка Крокодилова Злодей 3 часа назад
Гетерóзис (от др.-греч. ἕτερος ‘другой, различный’ и -ωσις ‘состояние’) увеличение жизнеспособности гибридов вследствие унаследования определённого набора аллелей различных генов от своих разнородных родителей.
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 10 часов назад
знал я одну даму вышла замуж за одного товарища с побережья или с гор не в курсе у него был магазин продавщицу уволил поставил жену торговать после свадьбы так эта дура еще его и прописала так сразу въехали родственники мужа)))
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5k
Дельфин Красивый 11 часов назад
и правильно, чернильниц надо наказывать, как уничтожающих генофонд
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5k
vitenok Дельфин Красивый 8 часов назад
Бедолага... не дают?
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3k
AlekseiTFS 11 часов назад
Это всё зависит в какой стране жить. За пределами РФ межнациональные браки это нормально. Что россиянки,что россияне выбирают себе по любви не глядя на национальность.
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67
Дядя Витя Яромиръ 9 часов назад
По тебе заметно!
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56k
Опиум для народа Яромиръ 9 часов назад
Забыл добавить "хайль гитлер!".
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5k
vitenok Дядя Витя 8 часов назад
Сто пудов, посмотреть на такого охранителя генофонда - что нибудь малое, пузатое, прыщавое.
У них мечта, что бы девки давали по паспорту, безотказно. А по другому никак.
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619
tretii AlekseiTFS 4 часа назад
хотел написать, что я русский а супруга красивая, но нах ты мне нужен
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3k
AlekseiTFS tretii 3 часа назад
Я русский,жена тоже и русская и красивая . Но живу в Европе и вижу ,что тут эта тема людей мало волнует. Тут никто не раздувает истерию если Русская вышла за испанца,а к примеру испанец за китаянку.
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