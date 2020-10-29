Как россияне относятся к межнациональным бракам

Россияне, конечно же, оказались предсказуемы...
Правда результат опроса на такие темы всегда будет отличаться от реальности. На камеру все толерантные, но на деле, русские создают многонациональные семьи очень редко.
Вот так выглядят семьи в РФ в разбивке по национальностям:
Русские муж и русская жена — 94,4%, 1,5% жены украинки, 1,1% татарки.
Соответственно, оба татары — 69,1%, 21,9% жёны русские, 5,3% башкирки.
Украинцы — 71,6% русские жены, лишь 20,5% украинки, 1,6% татарки, 1,2% белоруски.
Башкиры — 70,3% женаты на башкирках, 15,8% жён татарки, 11,5% русские.
Чуваши — 70,9% чувашки, 23,2% русские, 2,3% татарки.
Чеченцы — 97,0% чеченки, 1,9% русские.
Армяне — 70,4% армянки, 25,6% русские.
То есть, русский народ самый этнически монолитный. Предпочитают создавать семьи с русскими или со славянами - украинцами и белорусами, а менее всего с представителями восточных народов.
Вот так выглядят семьи в РФ в разбивке по национальностям:
Русские муж и русская жена — 94,4%, 1,5% жены украинки, 1,1% татарки.
Соответственно, оба татары — 69,1%, 21,9% жёны русские, 5,3% башкирки.
Украинцы — 71,6% русские жены, лишь 20,5% украинки, 1,6% татарки, 1,2% белоруски.
Башкиры — 70,3% женаты на башкирках, 15,8% жён татарки, 11,5% русские.
Чуваши — 70,9% чувашки, 23,2% русские, 2,3% татарки.
Чеченцы — 97,0% чеченки, 1,9% русские.
Армяне — 70,4% армянки, 25,6% русские.
То есть, русский народ самый этнически монолитный. Предпочитают создавать семьи с русскими или со славянами - украинцами и белорусами, а менее всего с представителями восточных народов.
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Вы возьмите число шаров по численности россиян. Разделите по цветам, соответствующие численности национальностей. Затем разделите на М/Ж и в случайном порядке "спортлото" соедините в пары. Результат будет близким к статистике.
Я сам из Татарстана - смешанных пар дофига, никто особо не парится над национальностью. В городах по крайней мере.
Так что тут чистая математика с теорией вероятности - русскому намного проще встретить русскую женщину для создания семьи, чем представительницу иной национальности.
Как говаривал мне один русский немец (в России), хорошо бы, конечно, жениться на немке, но где ж мне тут найти немецкую жену?
Он, кстати, и сейчас в России живет. Но кто у него жена - не знаю.
Русская народная поговорка.
"русская жена, муж кто угодно 100%" не удивительно почему во многих странах мира слова "проститутка" и имя "наташа" стали синонимами.
Потерялась маленькая русская девочка в магазине в Турции, подходят к ней люди, спрашивают:
- Как тебя зовут?
- Наташа.
- Такая маленькая, а уже наташа...
Чеченцы 97,0% чеченки
"То есть, русский народ самый этнически монолитный"
Ну да, ну да...
Что там у евреев? У саамов? У чукчей и эскимосов?
ты тож не зазнавайся!
знавал я пару чел из Грузии. в армии.
птицы гордые. пока пяЗДОу не дашь не полетят.
такая же хрень, но летает с гордостью после люлей.
и стоило оно того??
так шо не надо мне тут...
но однако мы имеем общий знаменатель в общении.
я это ранще еще заметил.
У них мечта, что бы девки давали по паспорту, безотказно. А по другому никак.