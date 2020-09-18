Мужчина поборол закон, чтобы жениться на теще

65-летний Клайв Бланден и его 77-летняя бывшая теща Бренда поженились в 2007 году. Они собирались сделать это семью годами раньше, но Клайва арестовали - и все из-за нарушения закона, принятого в Британии 500 лет назад и запрещавшего жениться на бывших супругах собственных детей. И вот, усилиями Клайва, его удалось побороть.
Мужчина, женившийся на собственной теще после восьми лет брака с ее дочерью, сумел добиться отмены 500-летнего закона, запрещающего брак с родителями экс-супруга, и заявил, что их любовь "сильнее, чем когда-либо".
65-летний Клайв Бланден и его жена, 77-летняя Бренда, живут вместе более 30 лет и официально заключили светский брак в 2007 году. Они собирались пожениться десятью годами ранее, но в 1997 Клайва арестовали после того, как пара объявила о своем намерении пожениться.
65-летний Клайв Бланден и его жена, 77-летняя Бренда, живут вместе более 30 лет и официально заключили светский брак в 2007 году. Они собирались пожениться десятью годами ранее, но в 1997 Клайва арестовали после того, как пара объявила о своем намерении пожениться.
Мужчине сказали, что он может на 7 лет попасть в тюрьму за нарушение закона, если они с Брендой поженятся. Поэтому Бренда просто по своему желанию изменила фамилию, взяв фамилию Клайва. С тех пор Клайв стал бороться за отмену древнего закона и добился своего: Европейский суд отменил его в 2005 году. "Никто не думал, что мы долго будем вместе, - говорит Клайв. - Но мы до сих пор вместе, проводим рядом кадую минуту, и это просто волшебно".
"Клайв - джентльмен, он всегда ухаживает за мной, - говорит Бренда. - Иногда я люблю поспорить, но он всегда меня успокаивает".
Ирен Литтл, бывшая жена Клайва (на фото), не пришла на свадьбу матери. Ранее она заявила, что мать "подло предала" ее, и она не хочет иметь с ней ничего общего. "Моя мать - предательница, и я не хочу ее знать, - заявила она. - Эта женщина, которая улыбается в камеру и рассказывает о своей свадьбе, для меня чужой человек".
Ирен Литтл, бывшая жена Клайва (на фото), не пришла на свадьбу матери. Ранее она заявила, что мать "подло предала" ее, и она не хочет иметь с ней ничего общего. "Моя мать - предательница, и я не хочу ее знать, - заявила она. - Эта женщина, которая улыбается в камеру и рассказывает о своей свадьбе, для меня чужой человек".
В 2005 году Европейский суд по правам человеа разрешил британке выйти замуж за своего свекра, обязав британское правительство изменить законодательство в этом отношении. Британские официальные представители заявляли, что этот закон стоит на страже морали, предотвращает ревность в семье и защищает покой и душевный комфорт детей, но все же были вынуждены подчиниться. Семеро судей указали британцам, что они нарушают 12-ю статью Конвенции о правах человека, дающей людям право вступать в брак.
Клайв и Бренда начали встречаться в 1989 году, через четыре года после того, как Клайв развелся с Ирен. "Я часто приезжал к ним домой, чтобы увидеть детей, - рассказывает Клайв. - Мы начали общаться, как-то сходили вместе выпить, потом пошли поужинать - как все пары. В общем, это были нормальные отношения, тем более, что я уже четыре года был свободен".
Он добавил, что их решение сначала стало для семьи шоком, но потом его приняли, и теперь у них вполне дружеские отношения. По словам Бренды, ее бывший муж был за них. Он заявил, что их решение пожениться не имеет никакого отношения к ее дочери, поскольку та уже вышла замуж во второй раз.
Он добавил, что их решение сначала стало для семьи шоком, но потом его приняли, и теперь у них вполне дружеские отношения. По словам Бренды, ее бывший муж был за них. Он заявил, что их решение пожениться не имеет никакого отношения к ее дочери, поскольку та уже вышла замуж во второй раз.
Клайв и Ирен поженились в 1977 году. У них родились две дочери. В 1985-м они развелись. По словам Ирен, он проявлял жестокость по отношению к семье, хотя сам Клайв это отрицает. "Я жалею ее и беспокоюсь о ее безопасности, но она сама знает, с кем связывается", - высказалась она, узнав о планах своей матери выйти замуж за Клайва. По ее словам, мать, которая поддерживала ее после развода, знает, что Клайв вел себя жестоко по отношению к ней. Сама Бренда, как и Клайв, отрицает это. По словам Клайва, их брак развалился из-за сложного рабочего графика Ирен - она постоянно работала в ночные смены и практически не бывала с семьей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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