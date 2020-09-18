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Мужчина поборол закон, чтобы жениться на теще

Мужчина поборол закон, чтобы жениться на теще (7 фото)

Автор:
18 сентября 2020 14:18
Сообщество : Истории
Метки: борьба за любовь   брак   закон есть закон   зять   история   развод   семья   теща   
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65-летний Клайв Бланден и его 77-летняя бывшая теща Бренда поженились в 2007 году. Они собирались сделать это семью годами раньше, но Клайва арестовали - и все из-за нарушения закона, принятого в Британии 500 лет назад и запрещавшего жениться на бывших супругах собственных детей. И вот, усилиями Клайва, его удалось побороть.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: борьба за любовь   брак   закон есть закон   зять   история   развод   семья   теща   
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18k
Батончик с маком 37 минут назад
дети офигевают - папа их бабушку дерёт..
анекдот:
сын подходит к отцу - папа, я хочу бабушку вые.бать.
папа - сынок, так нельзя. это же моя мама.
сын - и чё? ты же е.бёшь мою маму
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SuperTroll Полчаса назад
Это пробитие дна...
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