Мужчина поборол закон, чтобы жениться на теще

Клайв и Бренда начали встречаться в 1989 году, через четыре года после того, как Клайв развелся с Ирен. "Я часто приезжал к ним домой, чтобы увидеть детей, - рассказывает Клайв. - Мы начали общаться, как-то сходили вместе выпить, потом пошли поужинать - как все пары. В общем, это были нормальные отношения, тем более, что я уже четыре года был свободен".

Он добавил, что их решение сначала стало для семьи шоком, но потом его приняли, и теперь у них вполне дружеские отношения. По словам Бренды, ее бывший муж был за них. Он заявил, что их решение пожениться не имеет никакого отношения к ее дочери, поскольку та уже вышла замуж во второй раз.