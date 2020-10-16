Неликвидная разведенка с прицепом

У них хорошие отношения. Если сначала он думал, что между ними только интим и все несерьезно, то за 2 года привык и свыкся с мыслью, что будет воспитывать чужого ребенка. Развелась она с бывшим мужем, кстати, по собственной инициативе. Все это время не страдала от недостатка мужского внимания. Понятно, что все зависит от человека. Есть ведь разведенные женщины с детьми, которые истерично пытаются найти нового папу для ребенка, от таких мужчины обычно бегут. Сегодня в Сети активно обсуждают темы про РСП (разведенка с прицепом). Давайте разбираться, к какому же выводу приходит общество?