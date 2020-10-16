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Неликвидная разведенка с прицепом

Неликвидная разведенка с прицепом (8 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 11:37
Метки: РСП   брак   второй брак   женщины   отношения   разведенка с прицепом   
5114
8
1
Мой товарищ (бездетный) всегда был против отношений с женщинами, у которых от прошлых браков остались "обузы" (сам так называл). И вот уже несколько лет встречается с девушкой, у которой есть 5-летний сын.

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Метки: РСП   брак   второй брак   женщины   отношения   разведенка с прицепом   
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17k
BillyBonzz 2 часа назад
Все правильно, молодец! Вот только есть маленькое "но". Вы все думаете что вечно будете молоды, упруги и привлекательны для мужиков, забывая о том что к 50 годам вы уже почти все похожи на развалины. Да в 35 быть разведенной и привлекательной это здорово, можно мужиков менять каждый день и вертеть ими как хочешь. Но тик-так, тик -так, тик-так, 40 лет, 45 лет, 50 лет, а дальше что? Ребенок ваш повзрослеет и уедет от вас, с кем вы останетесь в 50-55 лет и кому вы будете нужны с растяжками и обвислой грудью, с морщинами на шее и лице? А мужик(на секундочку) и в 50 лет жених, может скакать по бабам и пользоваться у них успехом.
Все правильно, молодец! Вот только есть маленькое "но". Вы все думаете что вечно будете молоды, упруги и привлекательны для мужиков, забывая о том что к 50 годам вы уже почти все похожи на развалины. Да в 35 быть разведенной и привлекательной это здорово, можно мужиков менять каждый день и вертеть ими как хочешь. Но тик-так, тик -так, тик-так, 40 лет, 45 лет, 50 лет, а дальше что? Ребенок ваш повзрослеет и уедет от вас, с кем вы останетесь в 50-55 лет и кому вы будете нужны с растяжками и обвислой грудью, с морщинами на шее и лице? А мужик(на секундочку) и в 50 лет жених, может скакать по бабам и пользоваться у них успехом.
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358
Rabie Liz 4 минуты назад
Всё зависит от человека: какеие цели и интересы у обоих. Знаю пары многодетные, вполне счастливы. Люди все разные и жизненные ситуации всякие бывают. Невежественно сразу вешать клейма на людей, делить на всякие "типы", не зная их.
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3k
Петрович 5 минут назад
Вот уж нахер. Заи-ут своими заморочками. То то им позарез, то это. Есличо, имел опыт знаю о чем говорю.
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5k
Roman 6 минут назад
Интересная статейка на эту тему ( нужен VPN ) : http://lurkmo.re/Рспhttp://lurkmo.re/Рсп
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585
Вир Норин 7 минут назад
Лучше всего ответят сами женщины:
Ссылка www.youtube.com
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1k
Камаз Отходов 8 минут назад
Даскочет, ты чтоли?
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2k
Dmitrii Ivanov 10 минут назад
Конечно, с РСП можно строить отношения. У сестры коллега вышла замуж с двумя детьми (девочки подростки). Муж очень внимательный, заботливый, свободное время проводит с детьми, нигде не работает, у него две судимости.
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8k
Antique computer Dmitrii Ivanov 7 минут назад
А скоро, похоже, будет еще парочка.
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5k
JACKAL 13 минут назад
Я к ним ровно отношусь. Если девка хорошая и нравится почему бы и нет?
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6k
Alexandr Barhudarov 13 минут назад
А может такую "проблему" озвучивают и пиарят что бы люди были одиноки ?
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25k
Ashabad 13 минут назад
Нафига я сюда зашёл?! И нафига я посмотрел видео с дурой с накаченными губами?!
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249
Бвлад Брюховецкий 18 минут назад
Во повезло с Девой Марией встретился. Аффтор - не бывает у девушек сын хоть какого возраста. Только у Девы Марии это было ... и то у неё святой дух побывал, а может и не святой тот дух был.
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1k
zenon 19 минут назад
В городке. Жила красивая женщина имела двое детей до пяти лет, муж был электриком, ошибся, стала она вдовой. Был такой парень. Работал с камнями из любого камня мог сделать скульптуру. Работал в каменном карьере и у него было двое детей. Жена Тамара бросила его с детьми и ушилась куда-то, очень боевая была на все части тела. Жили эти двое на одной улице, но не знали один другого, хоть расстояние между домами было около 50 метров. Однажды одна еврейка Циля решила этот вопрос. Сначала говорила с Валей, потом с Гришей. Соорудила им встречу и они понравились один другому. Она говорит - у меня есть дети и у тебя есть дети. Гриша это твои дети, это мои дети, а мы сделаем наших детей. Ей было около тридцати, а ему чуть больше тридцати. И они выстрогали ещё трое детей. Построили дом в два этажа, для каждого из детей комната. Прошло некоторое время дети выросли, оказались умными, закончили институты. Гриша говорит Вале надо построить для них хату. Огород у нас большой. Построили два дома, для старших. После окончания института они женились, вышли замуж и в гнездо не вернулись. Гриша парень мудрый и весёлый сказал, будет для средних. Закончили дети всё, что хотели, домой не вернулись. Подросли уже общие дети - та же самая оказия. Зачем жить в районе, если есть большие города. Встречаюсь с Гришей, когда приехал к маме в отпуск. Гриша уговорил прийти к нему, такое вино, нигде не купишь и есть уже такое старое, как во Франции. Когда выпили по стакану вина, Валя заплакала. Настроили домов, а дети не хотят здесь жить. Как нас не станет начнётся между ними грызня. Решили они продать дома и раздать всем деньги в одинаковой пропорции. Так и сделали. Построили для себя типа сарайку, для кровати и газовой печки. Везде мир на весь мир.
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4k
ПЕТР 40 минут назад
Ага, лучше толстожопую свиноматку, но без детей...
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19k
Ратибор 41 минуту назад
>> А как вы думаете, можно ли строить отношения с разведенной женщиной с ребенком?

Чтобы ответить на это вопрос, и даже шире - чтобы вообще решить, нужно ли с кем-то строить отношения, мужчина сперва должен ответить для себя на один простой вопрос - зачем ему это надо. Тут возможны варианты.
1. Сесть жене на шею - чтобы стирала, готовила, решала все бытовые (а то и финансовые) проблемы. Такое часто встречается, только вот я таких самцов мужиками не считаю - они несамостоятельны, они просто пересаживаются от материнской титьки к титьке жены. А саоме гланое - они попадают в полную зависимость от жены и женщины потом таких мужиков презирают, мечтая о "настоящем мужчине".
2. Секс. По своему опыту скажу, что для этого совсем не обязательно ни жениться, ни тратиться на проституток (что, в целом, гораздо дешевле). Но встречаясь с женщинами ради секса, нельзя забывать, что твои интересы ограничиваются только им. Желательно почаще менять женщин, так как они используют свои манипулятивные способности, чтобы развести тебя на что-то большее, чем секс, хотя начинают именно с него.
3. Витрина. некоторым нужна супер-красавица, чтобы нарядить её как ёлку и предъявить своим друзьям и деловым партнёрам. Мне трудно что-то судить об этом, так как это в основном магнаты и олигархи. Но судя по сообщениям СМИ, вышедшие в тираж красавицы часто отсуживают у них довольно приличные суммы.
4. Мать детей. У некоторых мужчин присутствует настоятельная потребность в продолжении рода. С этой целью нужно искать женщину в первую очередь здоровую физически, способную родить здоровое потомство. Но дальше всё туманно. Одно короткое замыкание в её голове - и она отправляется в свободное плавание, прихватив с собой ваших детей и отсудив алименты на годы вперёд.
5. Единомышленница. Это человек, с которым у вас одинаковый уровень образования, общие интересы, с которым вам комфортно и которому комфортно с вами. Это идиллия. Омрачают её лишь два момента. Во-первых, найти единомышленницу очень трудно, многим не хватает на это всей жизни. Во-вторых, это зачастую означает, что, найдя спутницу жизни по пункту 5, вы лишаетесь всего того, что описано в остальных пунктах, то есть не будет вам ни секса, ни борща, ни смазливой мордашки.
В любом случае, выбор за вами))
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5k
Max Ратибор 15 минут назад
Мудро.
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3k
AlekseiTFS 52 минуты назад
Ой,а сколько мужиков с прицепом по второму разу женятся.Разница лишь в том,что они свой прицеп в гараже бывшей содержат. :-)
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89k
No Limits 56 минут назад
Неликвидная разведенка с прицепом
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2k
DyadyaSasha No Limits 23 минуты назад
Т.е. по-вашему наркозависимость и склонность к криминалу передаётся на генном уровне? А не кажется ли Вам, что это всё от воспитания ребёнка зависит и от окружения?
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8k
Antique computer DyadyaSasha 5 минут назад
Я, конечно, понимаю, что один пример ничего не доказывает - но в другом комментарии описал именно такой случай. Знакомый взял в жены разведенку с дочерью, и та спилась так же, как ее отец. Внучку растит опять он.
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79
vova old 58 минут назад
я наверное в школое учил какой то другой русский язык. но по русски ДЕВУШКА С РЕБЁНКОМ это нонсенс. ребёнок ПО РУССКИ может быть только у женщины. не вижу нихего плохого в словосочетании молодая женщина. а так какаято как в детстве говорили :ЦЕЛКА ПОСЛЕ 7 АБОРТОВ получается. вообще по жизни врут бабы в форумах. детей обычно 2 и один как родной, второй (независимо от пола) самый злаейший враг в твоей жизни. и вот нафиг.
2 поищите на женских форумах : надо ли ВЫХОДИТ" (типа их берут) за мужчину с ребёнком. тога увидите их истинное лиЦо
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1k
Владимир Час назад
не благодарное это дело...
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22k
Сергей Алексеевич Час назад
РСП бывают разные, причины их одиночества тоже разные, например муж мог погибнуть, или резко измениться - спиться/скуриться/сторчаться и начать бить детей, однако в большинстве случаев РСП - это бракованная баба, которая сама себя вести не умеет либо выбирать спутника и отца своих детей выходя замуж за гопника, а там уж, как говорится, с кем поведёшься. Некоторые из РСП одумываются, но, к сожалению, ими всё равно больше двигают уже меркантильные соображения, их трудно винить, ведь тут уже играет роль чисто природная - после родов у женщины включается программа обеспечения и воспитания своих детей любой ценой, её больше ничего не волнует, и это не значит что РСП не способна испытывать чувства, ещё как способна, просто на генетическом уровне она будет испытывать их к оленю, который будет согласен обеспечивать её и её детей, как только олень по какой-либо причине перестанет выполнять эту важную функцию, то сразу все чувства улетучиваются мигом и включается локатор поиска нового оленя. В посте есть сообщения одной РСП что она не хочет замуж, что у неё всё и так в порядке - охотно верю, есть и такие, самодостаточные, живут в собственных квартирах, правда не всегда это изначально их квартиры, часто бывает так что у бывшего мужа отсудила, ездят на своей машине - так тоже бывает, ничего в этом необычного нет, имеют хорошую работу и доход, способны сами себя и своих детей обеспечить - так тоже бывает, далеко не все бабы дуры и способны только за прилавком стоять или бумажки с одного стола на другой перекладывать, так же если не совсем уродина, то найти трахаля без обязательств очень легко - мужиков вокруг свободных как грязи, особенно тех кто зарабатывает не много и выглядит не как Аполлон, а ещё куча разведённых, которые самодостаточны и которым так же не нужны никакие обязательства, но как и всем мужикам хочется потыкать своей писей в живого человека, это наверное самые идеальные РСП, которые чётко говорят мужику что им от них нужен только их член пару раз в неделю на нейтральной территории, что носки они им стирать не собираются, но и в их жизнь лезть тоже. Есть ещё РСП, которые стали ими по стечению внешних обстоятельств, которые были прекрасными жёнами или мужьями (да, РСП - это не только женщины), однако потеряли своих вторых половинок, но таких РСП на всех не напасёшься. Кстати, меня очень бесят некоторые выражения классических РСП-шек, например они на каждом углу орут "чужих детей не бывает", "можно любить как своего", однако если вдруг узнают что у мужчины тоже есть дети на иждивении, то сразу включают заднюю и так же громко орут "я не собираюсь подтирать сопли чужому ребёнку".
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8k
Antique computer Сергей Алексеевич 4 минуты назад
"РСП бывают разные, причины их одиночества тоже разные, например муж мог погибнуть"

Ага, и она с ним развелась. Это вдова, а не РСВ.
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55k
Опиум для народа Час назад
Как написал ниже Виктор-для нормальной женщины вы всегда будете на втором месте после её ребенка.Вот только лучше быть на втором месте после СВОЕГО ребенка,который продолжит тебя,чем воспитывать чьего-то там.Который,кстати будет продолжением рода своего папаши,хоть ты как изъ"бись.
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57k
Доктор Джонс Час назад
Меняю 50-летнюю жену на две 25-летние, битых и с прицепами не предлагать...
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