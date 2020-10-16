Неликвидная разведенка с прицепом

Мой товарищ (бездетный) всегда был против отношений с женщинами, у которых от прошлых браков остались "обузы" (сам так называл). И вот уже несколько лет встречается с девушкой, у которой есть 5-летний сын.
У них хорошие отношения. Если сначала он думал, что между ними только интим и все несерьезно, то за 2 года привык и свыкся с мыслью, что будет воспитывать чужого ребенка. Развелась она с бывшим мужем, кстати, по собственной инициативе. Все это время не страдала от недостатка мужского внимания. Понятно, что все зависит от человека. Есть ведь разведенные женщины с детьми, которые истерично пытаются найти нового папу для ребенка, от таких мужчины обычно бегут. Сегодня в Сети активно обсуждают темы про РСП (разведенка с прицепом). Давайте разбираться, к какому же выводу приходит общество?
1. Разведенная женщина с ребенком - второй сорт
А как вы думаете, можно ли строить отношения с разведенной женщиной с ребенком?
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Чтобы ответить на это вопрос, и даже шире - чтобы вообще решить, нужно ли с кем-то строить отношения, мужчина сперва должен ответить для себя на один простой вопрос - зачем ему это надо. Тут возможны варианты.
1. Сесть жене на шею - чтобы стирала, готовила, решала все бытовые (а то и финансовые) проблемы. Такое часто встречается, только вот я таких самцов мужиками не считаю - они несамостоятельны, они просто пересаживаются от материнской титьки к титьке жены. А саоме гланое - они попадают в полную зависимость от жены и женщины потом таких мужиков презирают, мечтая о "настоящем мужчине".
2. Секс. По своему опыту скажу, что для этого совсем не обязательно ни жениться, ни тратиться на проституток (что, в целом, гораздо дешевле). Но встречаясь с женщинами ради секса, нельзя забывать, что твои интересы ограничиваются только им. Желательно почаще менять женщин, так как они используют свои манипулятивные способности, чтобы развести тебя на что-то большее, чем секс, хотя начинают именно с него.
3. Витрина. некоторым нужна супер-красавица, чтобы нарядить её как ёлку и предъявить своим друзьям и деловым партнёрам. Мне трудно что-то судить об этом, так как это в основном магнаты и олигархи. Но судя по сообщениям СМИ, вышедшие в тираж красавицы часто отсуживают у них довольно приличные суммы.
4. Мать детей. У некоторых мужчин присутствует настоятельная потребность в продолжении рода. С этой целью нужно искать женщину в первую очередь здоровую физически, способную родить здоровое потомство. Но дальше всё туманно. Одно короткое замыкание в её голове - и она отправляется в свободное плавание, прихватив с собой ваших детей и отсудив алименты на годы вперёд.
5. Единомышленница. Это человек, с которым у вас одинаковый уровень образования, общие интересы, с которым вам комфортно и которому комфортно с вами. Это идиллия. Омрачают её лишь два момента. Во-первых, найти единомышленницу очень трудно, многим не хватает на это всей жизни. Во-вторых, это зачастую означает, что, найдя спутницу жизни по пункту 5, вы лишаетесь всего того, что описано в остальных пунктах, то есть не будет вам ни секса, ни борща, ни смазливой мордашки.
В любом случае, выбор за вами))
2 поищите на женских форумах : надо ли ВЫХОДИТ" (типа их берут) за мужчину с ребёнком. тога увидите их истинное лиЦо
Ага, и она с ним развелась. Это вдова, а не РСВ.