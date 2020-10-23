Хоть какой-то плюс от коронавируса

Мигранты из Узбекистана бросают работу на юге России из-за коронавируса
Жители Узбекистана решили вернуться домой после того, как в регионах России начался рост числа зараженных коронавирусной инфекцией. Иностранным гражданам сложно получить медпомощь в российских больницах, а лечение обходится дорого.
21 октября железнодорожники добавили четыре дополнительных рейса поезда Волжский-Ташкент для отправки жителей Узбекистана на родину. Рейсы были назначены на 23, 26, 29 и 31 октября. Состав каждого поезда рассчитан на 938 пассажиров.
21 октября железнодорожники добавили четыре дополнительных рейса поезда Волжский-Ташкент для отправки жителей Узбекистана на родину. Рейсы были назначены на 23, 26, 29 и 31 октября. Состав каждого поезда рассчитан на 938 пассажиров.
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Метки: коронавиирус работа узбеки
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А они не появятся.
Очередной высер лайкодрочера. Хайп на актуальной теме.
! О чем это я? Мы же под властью саквояжников-капиталистов живем. О каком социализме может быть речь?!!
Извините.
Если они будут отчислять в пенсионный фонд, то и пенсию им потом платить придется!
И да, готов платить. Любому кто будет работать и приносить налоги в государство. По Трудовому кодексу. Неважно какой национальности. Преступников, среди мигрантов, меньше чем работяг. Дело в Кремле и работодателях. Кремль давно оскотинился, душит предпринимателей. А предприниматели душат своих работников. Уходя от налогов, платят им черную зарплату. А мигрантов, вообще за людей не держат. Им выгодна черная зарплата и рабское положение работающего.
Даже гайдарка, дорвавшись до власти, не сразу смог лапу в него запустить.
Хотя ему, наверное, просто соображалки не хватило.
Потому что когда начались повсеместные многомесячные задержки зарплаты, то пенсии какое-то время все еще продолжали выплачивать вовремя, и ситуации, когда эти пенсии становились на это время основным источником дохода в семьях со взрослыми работающими людьми встречались сплошь и рядом.
Но потом младолиберасты догадались, что можно и оттуда красть.
не полное описание ситуации
мы в век капитализма живем, по другому не будет. строй менять надо
+ по ОМС лечат(правильнее обслуживают) от С19
ОМС доступно и не гражданам РФ
пысы по ОМС негражданину даже прививку от короновируса можно получить, но это уже другая история