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Хоть какой-то плюс от коронавируса

Хоть какой-то плюс от коронавируса (1 фото)

Автор:
23 октября 2020 15:44
Метки: коронавиирус   работа   узбеки   
694
1
Мигранты из Узбекистана бросают работу на юге России из-за коронавируса

Источник:

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Метки: коронавиирус   работа   узбеки   
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22  комментария
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14k
dimitr 5 часов назад
Плюсом это будет, если появятся рабочие места доя местных.
А они не появятся.
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2k
Дмитрий 57 минут назад
уходииии и не возвращайся)))))
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50k
Серый 3 часа назад
Что за хня? Каждый год в это время они сваливают до ридного кишлака. Обычное сезонное явление, вирус тут не при чём. И кто по патенту работает получают у нас медпомощь, поликлиники есть везде где гастеров принимают.
Очередной высер лайкодрочера. Хайп на актуальной теме.
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6k
Matthew Hopkins 3 часа назад
А вот спроси сейчас любого пойдет ли он работать за 20000, и он долго и упорно будет объяснять тебе на какой именно части своего тела вертел он эти жалкие, по его мнению, двадцать тыщ.
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17k
ПаганецЪ Matthew Hopkins 3 часа назад
Это если где-нибудь в городе. В глубинке это считается нормальной зарплатой.
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56k
Опиум для народа Matthew Hopkins 2 часа назад
В Москве-да.
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25k
Snork Snorkoff 3 часа назад
А россияне прямо бегут вприпрыжку занимать их места. Улицы там мести, полы в пятерке мыть, да?
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12k
Владислав Грецов 3 часа назад
и слава богу....пора ехать домой
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28k
Korolev 4 часа назад
И в чём плюс? Работать кто будет?
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502
ah3007 4 часа назад
Мигранты, которые работают в РФ на законных основаниях (патент), могут получить медпомощь.
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12k
aalexey3 4 часа назад
Нашли плюс! Рубль настолько упал, что даже таджикам и узбекам здесь невыгодно работать стало!
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−25
Diman174 4 часа назад
Пусть валят
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2k
Том Джоуд 5 часов назад
Они исчезнут совсем, когда вся оплата труда будет по ТК. И все работодатели будут работать по ТК. С профосмотрами и больничными и соцотчислениями. И с пенсионным фондом. Государственным, а не пойми с чем. А Кремль с олигархами, не будут вставлять работодателям палки в колеса. Тогда и бесплатная медицина будет финансироваться и развиваться. И налоговая база укрепиться. А потом, потом...
! О чем это я? Мы же под властью саквояжников-капиталистов живем. О каком социализме может быть речь?!!
Извините.
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2k
Алекс Крайчек Том Джоуд 4 часа назад
Вы готовы платить мигрантам пенсию из нашего пенсионного фонда?
Если они будут отчислять в пенсионный фонд, то и пенсию им потом платить придется!
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2k
Том Джоуд Алекс Крайчек 4 часа назад
"Наш" пенсионный фонд? Не смешите. Наш пенсионный фонд разграблен в 90-х. Тот, который при Советах был неприкосновенным.
И да, готов платить. Любому кто будет работать и приносить налоги в государство. По Трудовому кодексу. Неважно какой национальности. Преступников, среди мигрантов, меньше чем работяг. Дело в Кремле и работодателях. Кремль давно оскотинился, душит предпринимателей. А предприниматели душат своих работников. Уходя от налогов, платят им черную зарплату. А мигрантов, вообще за людей не держат. Им выгодна черная зарплата и рабское положение работающего.
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100
Атомный Крот Том Джоуд 3 часа назад
Кстати, да. Был неприкосновенным.
Даже гайдарка, дорвавшись до власти, не сразу смог лапу в него запустить.
Хотя ему, наверное, просто соображалки не хватило.
Потому что когда начались повсеместные многомесячные задержки зарплаты, то пенсии какое-то время все еще продолжали выплачивать вовремя, и ситуации, когда эти пенсии становились на это время основным источником дохода в семьях со взрослыми работающими людьми встречались сплошь и рядом.
Но потом младолиберасты догадались, что можно и оттуда красть.
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11k
tarassarat Том Джоуд 2 часа назад
"Мы же под властью саквояжников-капиталистов"
не полное описание ситуации
мы в век капитализма живем, по другому не будет. строй менять надо
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4
katerina w 5 часов назад
Я вот заходя в дудкорты чо та не заметил там одних славян)
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243
Алёха 5 часов назад
будет не хватать)))
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34
Виталий Касандров 5 часов назад
Думаю что С19 тут не причём . Как бы они на сезонных работах, а зима близко . Поля убраны ,стройки законсервированы до будущего лета .
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41k
Цыц тут у меня Виталий Касандров 3 часа назад
С какого перепуга стройки то законсервированы? Все работают в полный рост круглый год. Мы вот сваи бьем сейчас...
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11k
tarassarat Виталий Касандров 2 часа назад
согласен
+ по ОМС лечат(правильнее обслуживают) от С19
ОМС доступно и не гражданам РФ

пысы по ОМС негражданину даже прививку от короновируса можно получить, но это уже другая история
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