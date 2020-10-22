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В Нижнем Новгороде судят Руслана Салахова, убившего незнакомца одним ударом

В Нижнем Новгороде судят Руслана Салахова, убившего незнакомца одним ударом (1 фото)

Автор:
22 октября 2020 16:40
Метки: коррупция   криминал   убийство   удар в голову   
1188
1
Руслан Салахов и Баграт Бежанишвили убили русского парня Вячеслава Поворотова

Источник:

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Метки: коррупция   криминал   убийство   удар в голову   
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26  комментариев
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2k
Voland 2 часа назад
С такими судами народ скоро начнет таких вот уродов на кол сажать и будет - прав!
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587
Вальдемар Минуту назад
Это просто жесть какая то, Салахов тухлый голимый ПЕТУШАРА
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27k
lem02 11 минут назад
Не, ну стаканчик то пластиковый в омоновца не кидали...
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388
пенс 13 минут назад
А красноярцу , распылившиму перцовый баллончик в сторону сотрудника фсб, дали 8 лет.
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16k
ПаганецЪ Час назад
Очередные рафикинэуинауаты? Откупились от "правосудия"?
Пора вводить суд Линча.
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739
Василий Кортнев Час назад
теперь они ещё будут хвастаться, что судимость имеют за убийство..
я тебя убью! мне ни*уя не будет! я всех куплю! ©
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25k
Fat Lynx 2 часа назад
Это пи-з-дец, если честно...
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1k
Роман 2 часа назад
«причинение смерти по неосторожности» - это если нечаянно толкнул прохожего, а он неудачно упал и умер.
В данном случае - убийство, однозначно. И если за убийство дают условный срок, значит судья куплен.
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16k
_Tango_ Роман 2 часа назад
Однозначно было в УК СССР, сейчас убийство - это обязательно умысел. Все остальное - "причинение смерти по неосторожности". Не судьи виноваты, законы такие. Плюс наша национальная привычка, считать что раз мы правы, то и адвокат не нужен.
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45
Kalinovski194 2 часа назад
Причинение смерти по неосторожности это:
уронил молоток из окна на голову
включил электричество а работал человек.
...
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267
Максим 2 часа назад
Где то на днях проходила новость что кого то посадили на пятерку строгого режима за коментик. А тут групповое убийство и трешку условно.
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739
Василий Кортнев Максим Час назад
по предварительному сговору ещё поди
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37k
Сергей Максим Час назад
Сравнил,..... там чел на устои покушался, а тут просто одним меньше , да и наверняка бабки приложили к делу.
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31k
Элек Мек 2 часа назад
.ляди.
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155
DoctorBetruger 2 часа назад
Аплодирую стоя! Как еще оставшихся избитых свидетелей не переквалифицировали в основных подозреваемых - ума не приложу. Мало занесли денег.
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62
чокнутый 2 часа назад
как всегда!
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
походу горных бибизьян приравнивают к животным. ну значит их надо истреблять как больных бешенством
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4k
Иван 2 часа назад
Поводили черным х*ем по губам русне.
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23k
MatveiVainrub 2 часа назад
Пилядь ну почему ?! Что за неосторожность ?! Неосторожно ударил ?! Это блин как ?! Справедливость ?! Была проданна ещё до начала "торгов" . За вполне внушительную сумму .
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1k
RaiJu MatveiVainrub 2 часа назад
Например, ты ударишь китайца, он возьмет и умрет. То это считается, что умысла не было, значит убийство по неосторожности. Тут тоже самое, никакого добивания не было, был один удар.
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RaiJu MatveiVainrub 2 часа назад
Ты человек, китаец тоже человек, русский ты, или японец, без разницы. Умысла нет.
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RaiJu MatveiVainrub 2 часа назад
Или ты ставишь свою национальность выше других? Что ты сделал такого, чтобы быть русским? Законы не учил? Пиво в подворотне пил?
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31k
Элек Мек MatveiVainrub 2 часа назад
Они же бросали пластиковыми стаканчиками в полиционеров,за что их сажать???
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9k
Олегbl4 RaiJu 2 часа назад
Если я бил так, что с удара умирают, то значит я хотел убить или покалечить, как минимум.
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