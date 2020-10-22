В Нижнем Новгороде судят Руслана Салахова, убившего незнакомца одним ударом

Руслан Салахов и Баграт Бежанишвили убили русского парня Вячеслава Поворотова
Как доказали следователи, многонационалы жестоко избили компанию мужчин около развлекательного заведения. Записи камер наблюдения, показания очевидцев и потерпевших — друзей Вячеслава Поворотова, которым удалось выжить — все указывало на неотвратимость сурового наказания.
Суд выяснил — в избиении принимали участие оба приятеля. Однако смертельный удар Вячеславу Поворотову нанес именно Салахов. Поначалу ему грозило до 15 лет тюремного заключения. Но потом, гуманное следствие переквалифицировало статью на более мягкую — «причинение смерти по неосторожности». В итоге оба подсудимых получили одинаковое наказание — по три года условно.
Как всегда – правосудие на высоте!!!
Суд выяснил — в избиении принимали участие оба приятеля. Однако смертельный удар Вячеславу Поворотову нанес именно Салахов. Поначалу ему грозило до 15 лет тюремного заключения. Но потом, гуманное следствие переквалифицировало статью на более мягкую — «причинение смерти по неосторожности». В итоге оба подсудимых получили одинаковое наказание — по три года условно.
Как всегда – правосудие на высоте!!!
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Метки: коррупция криминал убийство удар в голову
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Пора вводить суд Линча.
я тебя убью! мне ни*уя не будет! я всех куплю! ©
В данном случае - убийство, однозначно. И если за убийство дают условный срок, значит судья куплен.
уронил молоток из окна на голову
включил электричество а работал человек.
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