В Нижнем Новгороде судят Руслана Салахова, убившего незнакомца одним ударом

Как доказали следователи, многонационалы жестоко избили компанию мужчин около развлекательного заведения. Записи камер наблюдения, показания очевидцев и потерпевших — друзей Вячеслава Поворотова, которым удалось выжить — все указывало на неотвратимость сурового наказания.

Суд выяснил — в избиении принимали участие оба приятеля. Однако смертельный удар Вячеславу Поворотову нанес именно Салахов. Поначалу ему грозило до 15 лет тюремного заключения. Но потом, гуманное следствие переквалифицировало статью на более мягкую — «причинение смерти по неосторожности». В итоге оба подсудимых получили одинаковое наказание — по три года условно.

Как всегда – правосудие на высоте!!!