«Надо браться за топор»: внучку Чапаева возмутил памятник убийце ее деда

«Какое тут может быть мнение? У нас по России сколько натыкано памятников этим белогвардейцам. Считаю это кощунством. Я вообще не знаю, что там сами оренбуржцы по этому поводу думают. Почему они этот памятник еще не снесли? О чем они думают? Они ждут, что я приеду и спихну этот постамент? За топор надо браться», — сказала она.



Памятник Сладкову появился несколько дней назад в селе Красном на улице Чапаева. С инициативой установки монумента выступили местные казаки.



Как позднее рассказали изданию «Подъем» в Красновском сельсовете, никаких возмущений и жалоб со стороны жителей села из-за появления памятника не поступало.



Тимофей Сладков — полковник Уральского казачьего войска. В 1919 году, командуя сводным отрядом, он провел атаку на станицу Лбищенская. В результате белогвардейцы уничтожили штаб 25-й дивизии вместе с ее командиром Василием Чапаевым.