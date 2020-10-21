«Надо браться за топор»: внучку Чапаева возмутил памятник убийце ее деда

Установка в Оренбургской области памятника казаку Тимофею Сладкову, вошедшему в историю в качестве «победителя Василия Чапаева» в годы Гражданской войны, — это кощунство. Об этом «Газете.Ru» заявила внучка комдива Татьяна Чапаева.
«Какое тут может быть мнение? У нас по России сколько натыкано памятников этим белогвардейцам. Считаю это кощунством. Я вообще не знаю, что там сами оренбуржцы по этому поводу думают. Почему они этот памятник еще не снесли? О чем они думают? Они ждут, что я приеду и спихну этот постамент? За топор надо браться», — сказала она.
Памятник Сладкову появился несколько дней назад в селе Красном на улице Чапаева. С инициативой установки монумента выступили местные казаки.
Как позднее рассказали изданию «Подъем» в Красновском сельсовете, никаких возмущений и жалоб со стороны жителей села из-за появления памятника не поступало.
Тимофей Сладков — полковник Уральского казачьего войска. В 1919 году, командуя сводным отрядом, он провел атаку на станицу Лбищенская. В результате белогвардейцы уничтожили штаб 25-й дивизии вместе с ее командиром Василием Чапаевым.
Памятник Сладкову появился несколько дней назад в селе Красном на улице Чапаева. С инициативой установки монумента выступили местные казаки.
Как позднее рассказали изданию «Подъем» в Красновском сельсовете, никаких возмущений и жалоб со стороны жителей села из-за появления памятника не поступало.
Тимофей Сладков — полковник Уральского казачьего войска. В 1919 году, командуя сводным отрядом, он провел атаку на станицу Лбищенская. В результате белогвардейцы уничтожили штаб 25-й дивизии вместе с ее командиром Василием Чапаевым.
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Метки: гражданская война история россия факты чапаев
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Слава Герострата.
За исключением тех, кто потом под красивые лозунги предал бывшую родину и свой народ.
Это сложный период в нашей истории, кровавый и с неоднозначным финалом. Нельзя сказать, кто был однозначно хорошим, а кто нет. Да и сам Сладков был участником Первой мировой войны и пусть памятник настоящему казаку поставили ряженые, это не умаляет достоинств самого Сладкова.
Я лично считаю, что та война - трагедия, в которой потеряли действительно достойных людей.
На счёт свободы "трудового народа", а получили её? Просто интереса ради.
Люди, с Вашей позицией до сих пор отрицают Первую мировую войну, отрицают перемены в Российской империи в лучшую сторону, вспоминая лишь некую свободу, которую никто так и не увидел, кроме обещаний «От каждого по его способностям, каждому по его труду», но по факту лишь некая уравниловка.
Мы и сейчас можем спорить, с пеной у рта доказывать кто прав, кто виноват. Вы будете вешать ярлыки "врагов народа" и не давать конкретных ответов. Я прав?
Так и Власов до советского генерала дослужиться успел, прежде чем предателем стал.
Но помнят его именно за последние дела, перечеркнувшие все его прежние заслуги.
Почему с Деникиным и иже с ним нужно поступать иначе? На совести Деникина немало преступлений.
Так может это ты суещь к ним свой нос?