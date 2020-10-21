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«Надо браться за топор»: внучку Чапаева возмутил памятник убийце ее деда

«Надо браться за топор»: внучку Чапаева возмутил памятник убийце ее деда (1 фото)

Автор:
21 октября 2020 15:18
Метки: гражданская война   история   россия   факты   чапаев   
562
1
Установка в Оренбургской области памятника казаку Тимофею Сладкову, вошедшему в историю в качестве «победителя Василия Чапаева» в годы Гражданской войны, — это кощунство. Об этом «Газете.Ru» заявила внучка комдива Татьяна Чапаева.

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Метки: гражданская война   история   россия   факты   чапаев   
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26  комментариев
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8k
Антон Семёныч 3 часа назад
А у нас стоит памятник Чапаеву в полный рост. Стоял, стоит и будет стоять. На зло ряженным усатым п.и.д.о.расам, бородатым мужикам в платьях и остальной недобитой белогвардейской сволочи !!!!
А у нас стоит памятник Чапаеву в полный рост. Стоял, стоит и будет стоять. На зло ряженным усатым п.и.д.о.расам, бородатым мужикам в платьях и остальной недобитой белогвардейской сволочи !!!!
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689
Алексей Шевчик Полчаса назад
я перестал считать казаков какими либо воинами после происшествия в станице Кущевская или как то так,банда гондонов насиловала и убивала,а казаки хер в рот засунули и на атамана передергивали...у меня все!
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2k
Том Джоуд 47 минут назад
Да что возмущаться-то? У ряженых все свое. Форма, звания, медальки, памятники. Пущай ставят. Теперь, там торжественно неофитов в генералы казачьи принимать будут. С поповской оргией и плясками голых "казачек", с шашками наголо. Конкурсы всякие... Типа соревнований на взвешивание значков нагрудных. У кого по массе больше, тот сегодня атаман. Кульминацией послужит гимн "Ойся ты ойся" и групповое лыбзание первого подвернувшегося попа.
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256
Максим Час назад
Какие все таки красные агрессивные. Эксперимент издох уж 30 лет как, а борцы за счастие народное до сих пор не угомонятся
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92
Атомный Крот Час назад
Ну если посреди Иркутска стоит памятник целому Колчаку (= "Александр Четвертый - Вешатель"), которому подчинялясь Уральская армия, где служил сабж из поста, то чему тут удивляться-то?
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25k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Гражданская война она такая, нет правых и виноватых.
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2k
Kungs Snork Snorkoff 2 часа назад
Что за бред? Всегда было, есть и будет так, что красные наши, а белые враги. Террор и прочая галиматья начались со стороны белых. Белые же ратовали за старую систему, когда 5% диктовали 95% как жить и умирать, при этом оставляя последних на уровне покорного и бесправного скота. Хватит уже байки перестроечного порнушно-чернушного времени втирать. Все уже этим бредом по горло сыты. Это как у нас в Латвии, когда наша нациковская пропаганда вещает о том, что в соотношении с СССР Гитлеровская Германия чуть ли не святая.
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876
Вероника Штейнман Kungs 6 минут назад
Причём сс в почёте, а ветеранов сажали.
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9k
котегRUS 2 часа назад
пахнет провокацией..
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2k
Том Джоуд котегRUS 36 минут назад
Ну и что? Улица все равно Чапаева. Василия Ивановича. Его две трети России знают. Как и Петьку, Фурманова и Анку-пулеметчицу. Фильмы сняты, книга написана. Историческая личность. А кто знает чувака которому там бюст установили? Никто. Зато теперь знать будут, как человека который убил Василия Иваныча.
Слава Герострата.
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a.fey Том Джоуд Полчаса назад
Не фига не знают. Ха. Петька. Петр Семенович Исаев - командир батальона связи.
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26k
a.fey Том Джоуд 23 минуты назад
Не фига не знают. Ха. Петька. Петр Семенович Исаев - командир батальона связи.
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1k
Алексей 2 часа назад
Что белые, что красные - одним миром мазаны и у обеих сторон руки по локоть в крови. Так что не стоит прославлять одних и забывать о других.

За исключением тех, кто потом под красивые лозунги предал бывшую родину и свой народ.
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28k
Korolev 3 часа назад
Пускай ставят. Надо только всех записать...
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6k
Михалыч 3 часа назад
Это была гражданская война. Сложный момент нашей истории. Герои и мерзавцы были с обеих сторон. Хотят поставить памятник - пусть утверждают и ставят, НО точно не на улице Чапаева! Это явная провокация! И надо снимать с должности тех кто разрешил такое!
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3k
fin4all 3 часа назад
Какая злая ирония: памятник Сладкову, убившему Чапаева, поставили на улице Чапаева.
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26k
a.fey fin4all 23 минуты назад
Ну не сам Сладков убил Чапаева. Он командовал боевой операцией. Был бой. В этом бою погиб Чапаев. А мог погибнуть и Сладков.
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−120
Васек повесил трубача 3 часа назад
Вечная слава русскому герою - Тимофею Сладкову, разбившему многократно превосходящего противника и уничтожевшего пособника жидокоммуняцких оккупантов.
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11k
Андрей Дядя 3 часа назад
памятник одному человеку за то что убил другого человека . и поп освящает. великолепно !


памятник одному человеку за то что убил другого человека . и поп освящает. великолепно !
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10
Лингам 3 часа назад
Надо понять, что была гражданская война, где одни идеи и идеалы боролись с другими, но война одного народа. Что теперь? Забудем героя Русско-Японской войны и одного из самых результативных генералов Первой мировой Деникина? Или будем помнить лишь Брусилова, который принял другую сторону в том конфликте?
Это сложный период в нашей истории, кровавый и с неоднозначным финалом. Нельзя сказать, кто был однозначно хорошим, а кто нет. Да и сам Сладков был участником Первой мировой войны и пусть памятник настоящему казаку поставили ряженые, это не умаляет достоинств самого Сладкова.
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28k
Korolev Лингам 2 часа назад
Боролись не идеи и не идеалы. Трудовой народ боролся за свою свободу от гнёта капитала. И финал однозначный: трудящиеся победили. А Сладков - враг трудового народа...
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10
Лингам Korolev 2 часа назад
Скажите, а действительно всё так однозначно, как Вы говорите?
Я лично считаю, что та война - трагедия, в которой потеряли действительно достойных людей.
На счёт свободы "трудового народа", а получили её? Просто интереса ради.
Люди, с Вашей позицией до сих пор отрицают Первую мировую войну, отрицают перемены в Российской империи в лучшую сторону, вспоминая лишь некую свободу, которую никто так и не увидел, кроме обещаний «От каждого по его способностям, каждому по его труду», но по факту лишь некая уравниловка.
Мы и сейчас можем спорить, с пеной у рта доказывать кто прав, кто виноват. Вы будете вешать ярлыки "врагов народа" и не давать конкретных ответов. Я прав?
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25k
Snork Snorkoff Korolev 2 часа назад
Да ты что родненький, и в каком месте? Потому и просрали вы всё "трудящиеся". Потому что мир не бывает одного цвета. Ни белого, ни красного.
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92
Атомный Крот Лингам 45 минут назад
"Забудем героя Русско-Японской войны "

Так и Власов до советского генерала дослужиться успел, прежде чем предателем стал.
Но помнят его именно за последние дела, перечеркнувшие все его прежние заслуги.

Почему с Деникиным и иже с ним нужно поступать иначе? На совести Деникина немало преступлений.
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2k
SSD 3 часа назад
У нас без попов и казаков вообще в стране можно ченить сделать? Эти ряженые уже во все дырки нос суют, куда надо и куда не надо...
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25k
Snork Snorkoff SSD 2 часа назад
Смотри, они поставили памятник, сами у себя, в своей деревне.
Так может это ты суещь к ним свой нос?
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