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Калашников - убийца?

Калашников - убийца? (1 фото)

Автор:
21 октября 2020 11:42
Метки: калашников   оружие   памятник   
960
1
Чем известный конструктор заслужил такое отношение?

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Метки: калашников   оружие   памятник   
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60k
Максим 2 часа назад
Ну дак пусть этот Азер и топит в своем Азербайджане за установку памятника.. Может даже в том городе который она спасла) А калашниковым лечат.. таких как этот Ровшан Аскеров от тупости и русофобства.
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9k
Karelian 6 минут назад
Согласен с тем, что памятники врачам и учителям тоже нужно ставить, остальное - болтовня.
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2k
Алекс Крайчек 6 минут назад
Как я понимаю, Аскеров родился в Баку, учился в Баку, в Баку жил в 1991 году и после того. Его родители всю жизнь проживали в Баку.
На каком основании он получил российское гражданство? И получал ли вообще?
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4k
Олег Данилов 7 минут назад
Нет Калашников не убийца он солдат, у него не было мотива только приказ.

А вот у компании Баейр например был. Эта компания которая разработала аспирин. В своё время продавала кокаин в аптеках, детям [мат] что бы не плакали. Она же разработала газ циклон В, которым травили не угодных нацистам людей.

Но нет, кбийца конечно не европейский врач а сержант советской армии, спасший мир от нацизма...
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6k
Влад 12 минут назад
пусть фигачит в баку-там ему выдадут тот самый автомат калашникова-поедет карабах воевать. вот там он пусть бросит этот противный автомат на землю и начнет в армян пиницилином кидаться)) откуда же эти упыри лезут то... прочитал пару энциклопедей-сходил на что где когда-плять и тоже политиком-блохером-деятелем стал! Равшан защищай Азербайджан, а Калашникова нам оставь-наш он, не твой, сами как нибудь разберёмся кому памятники ставить.
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4k
Ya 13 минут назад
Самый лучший вариант- это если бы всех ровшанов аскеровых насильно в азербайджан отправили и пусть воюет за независимость родины, но с рогаткой и памятник не помешает. В передаче "что, где, когда" однофамилец уже лет 50 бабло гребет и то же наверно все раздражает.
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7k
Bely Ya 7 минут назад
в смысле однофамилец? это он и есть
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6k
Психологическая поддержка 18 минут назад
Если бы не Калашников - лечить было бы некого =)
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162
Дмитрий Полчаса назад
Ну дак пусть, в знак протеста, откажется от российского гражданства и вернется на историческую родину. Там нет "убийц Калашниковых". Поднимет вопрос о памятнике в Гадруте. Как раз азеры "освободили" Гадрут. В чем проблема? Рёвшанчик? Или "ты тоже россиянин" теперь? Да еще здесь и не стреляют, а там глядишь чего-нибудь и произойдет.
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28
Вадим 40 минут назад
А вот он где..с..ка цемент еще не разгрузил, а я его по всей стройке ищу...
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7k
Alexander 41 минуту назад
Чем дальше тем больше интеллигенция - не буду называть его пришлым, так-как он с наших временно отторгнутых территорий - проявляет свою русофобскую позицию.
Они уже давно двигают простую идею - Россия не имеет права на собственное мнение. не имеет права на защиту. Равшан давно вызывал у меня негативные эмоции, но то что он ещё и предатель в том числе и азербайджанского народа... Ну что ж, ещё один вскрылся, и это хорошо.
Как можно запустить инициативу за то, чтобы его отправили на пенсию из клуба Что Где Когда? Не должен человек гадящий на народ мелькать в экране общественного телевидения.
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8k
Nero 46 минут назад
А азеры поставили в Гадруте памятник Льву Зильберту?
Насколько я знаю, там нет такого памятника.
А это значит, что Ровшану лучше заткнуться, и не вонять на эту тему.
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39
Бухтей 52 минуты назад
если человек гадит у себя в сортире, то пусть его
а растаскивать его говно по Сети - вот это не надо
очередной "пОцифист" позволяет себе забыть, что "убийцы" бывают двух типов: одни пытаются его убить, а другие защитить
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2k
Frank Borman Час назад
А без калашей армяне давно бы захватили Азербайджан и сбросили бы всех азеров в море.
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1k
Скальпы Гуронов Час назад
Одному шахматисту любая Россия поперек горла, профессору язык уродский, третьему памятники неправильные...
ЧЕГО ОНИ ЗДЕСЬ МУЧАЮТСЯ? Хурма лучше продается что-ли?
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Час назад
автор новоиспечённый бот разжигает каждый день
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1k
OLDer Час назад
Азербайджан! Что ты дал миру кроме нефти и продуктовых рынков? Ты и сейчас воюешь в Карабахе с 'калашем' в рамках. А ведь есть еще Браунинг, Кольт и Максим. Им тоже предьяви.
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28k
Alex Час назад
Так пусть валит домой, хрена этот таракан тут окопался?
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9k
Serg2001 Час назад
Если это тот самый Аскеров из "ЧКГ", то он и там показал себя как, мягко говоря, слегка неадекват. Много чести обращать внимание на высеры подобных людей.
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28k
Alex Serg2001 Час назад
Мне он никогда не нравился. Слишком самовлюбленный
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9k
Serg2001 Alex 52 минуты назад
Истеричный он какой-то
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41k
Цыц тут у меня Час назад
АК-74 ликвидирует иные очаги чумы не хуже любой прививки.
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3k
tamin Час назад
Зачем тварей постить на фишках. А айзерам я бы рекомендовал возвращаться к себе на родину и там делать что хотят. Это не их родина.
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37k
FoxGen 2 часа назад
Ещё, мля, Равшаны с Джамшутами нам не указывали, кому памятники ставить.
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