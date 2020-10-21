Калашников - убийца?

Чем известный конструктор заслужил такое отношение?
Как оказалось совсем недавно, памятник известному русскому конструктору Михаилу Калашникову мешает какому-то азейбарджанцу. За что Калашников заслужил такую «не любовь» от Ровшана Аскерова? Неужели ему действительно так мешают такие экспонаты?
На своей странице в Facebook Аскеров опубликовал пост с фотографией памятника создателю всем известного АК и подписал её такими словами:
«В центре Москвы стоит угробищный, уродливый, пошлый, безвкусный и аморальный памятник убийце Калашникову с орудием убийства в руке...
Нигде в Москве не стоит памятник иммунологу, вирусологу Льву Зильберу или Зинаиде Ермольевой... И что же вы своим АК-47 не лечитесь от вирусов? Какого хрена ищете вакцины? Автоматы ведь важнее?»
Также, этот «патриот» поддерживает конфликт в Нагорном Карабахе, что очень странно и как-то не совсем вяжется с его словами об Автомате Калашникова.
Уроженец Азейбарджана, проживающий в Москве, которому в одно время есть дело до конфликта в Нагорном Карабахе и до памятников в столице РФ. Странный мужчина, к тому же, он сам на своей странице в социальной сети Facebook написал, что 32 года назад эту же территорию у Азейбарджана забрали, а значит Нагорный Карабах уже не имеет никакого отношения к Азейбарджану.
И вот почему тогда больший ажиотаж вокруг всего этого конфликта создают именно такие персонажи, как Ровшан Аскеров? Почему именно они являются зачинщиками таких межнациональных разборок, если в то же время знают, что это больше не их территория, а имеет к ним самое малое лишь этническое отношение?
Тем не менее, не смотря на то, что такие граждане осознают всю серьезность происходящего, но в комментариях под подобными постами в социальных сетях появляются разнообразные высказывания по поводу происходящего. Так и под постом Равшана появился комментарий от некой Камы Мамедовой. В своих словах она полностью встаёт на сторону Аскенова.
Зарождается вопрос: Друзья азейбарджани, какое вы имеете отношение к ситуации в РФ и к её культурным и национальным достояниям? Если вы такие большие патриоты, то может вам тогда пора бы вернуться из Москвы в свою родную страну и наводить порядки там?
На своей странице в Facebook Аскеров опубликовал пост с фотографией памятника создателю всем известного АК и подписал её такими словами:
«В центре Москвы стоит угробищный, уродливый, пошлый, безвкусный и аморальный памятник убийце Калашникову с орудием убийства в руке...
Нигде в Москве не стоит памятник иммунологу, вирусологу Льву Зильберу или Зинаиде Ермольевой... И что же вы своим АК-47 не лечитесь от вирусов? Какого хрена ищете вакцины? Автоматы ведь важнее?»
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Также, этот «патриот» поддерживает конфликт в Нагорном Карабахе, что очень странно и как-то не совсем вяжется с его словами об Автомате Калашникова.
Уроженец Азейбарджана, проживающий в Москве, которому в одно время есть дело до конфликта в Нагорном Карабахе и до памятников в столице РФ. Странный мужчина, к тому же, он сам на своей странице в социальной сети Facebook написал, что 32 года назад эту же территорию у Азейбарджана забрали, а значит Нагорный Карабах уже не имеет никакого отношения к Азейбарджану.
И вот почему тогда больший ажиотаж вокруг всего этого конфликта создают именно такие персонажи, как Ровшан Аскеров? Почему именно они являются зачинщиками таких межнациональных разборок, если в то же время знают, что это больше не их территория, а имеет к ним самое малое лишь этническое отношение?
Тем не менее, не смотря на то, что такие граждане осознают всю серьезность происходящего, но в комментариях под подобными постами в социальных сетях появляются разнообразные высказывания по поводу происходящего. Так и под постом Равшана появился комментарий от некой Камы Мамедовой. В своих словах она полностью встаёт на сторону Аскенова.
Зарождается вопрос: Друзья азейбарджани, какое вы имеете отношение к ситуации в РФ и к её культурным и национальным достояниям? Если вы такие большие патриоты, то может вам тогда пора бы вернуться из Москвы в свою родную страну и наводить порядки там?
Авторский пост
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Метки: калашников оружие памятник
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На каком основании он получил российское гражданство? И получал ли вообще?
А вот у компании Баейр например был. Эта компания которая разработала аспирин. В своё время продавала кокаин в аптеках, детям [мат] что бы не плакали. Она же разработала газ циклон В, которым травили не угодных нацистам людей.
Но нет, кбийца конечно не европейский врач а сержант советской армии, спасший мир от нацизма...
Они уже давно двигают простую идею - Россия не имеет права на собственное мнение. не имеет права на защиту. Равшан давно вызывал у меня негативные эмоции, но то что он ещё и предатель в том числе и азербайджанского народа... Ну что ж, ещё один вскрылся, и это хорошо.
Как можно запустить инициативу за то, чтобы его отправили на пенсию из клуба Что Где Когда? Не должен человек гадящий на народ мелькать в экране общественного телевидения.
Насколько я знаю, там нет такого памятника.
А это значит, что Ровшану лучше заткнуться, и не вонять на эту тему.
а растаскивать его говно по Сети - вот это не надо
очередной "пОцифист" позволяет себе забыть, что "убийцы" бывают двух типов: одни пытаются его убить, а другие защитить
ЧЕГО ОНИ ЗДЕСЬ МУЧАЮТСЯ? Хурма лучше продается что-ли?