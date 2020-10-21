Калашников - убийца?

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Как оказалось совсем недавно, памятник известному русскому конструктору Михаилу Калашникову мешает какому-то азейбарджанцу. За что Калашников заслужил такую «не любовь» от Ровшана Аскерова? Неужели ему действительно так мешают такие экспонаты?На своей странице в Facebook Аскеров опубликовал пост с фотографией памятника создателю всем известного АК и подписал её такими словами:«В центре Москвы стоит угробищный, уродливый, пошлый, безвкусный и аморальный памятник убийце Калашникову с орудием убийства в руке...Нигде в Москве не стоит памятник иммунологу, вирусологу Льву Зильберу или Зинаиде Ермольевой... И что же вы своим АК-47 не лечитесь от вирусов? Какого хрена ищете вакцины? Автоматы ведь важнее?»Также, этот «патриот» поддерживает конфликт в Нагорном Карабахе, что очень странно и как-то не совсем вяжется с его словами об Автомате Калашникова.Уроженец Азейбарджана, проживающий в Москве, которому в одно время есть дело до конфликта в Нагорном Карабахе и до памятников в столице РФ. Странный мужчина, к тому же, он сам на своей странице в социальной сети Facebook написал, что 32 года назад эту же территорию у Азейбарджана забрали, а значит Нагорный Карабах уже не имеет никакого отношения к Азейбарджану.И вот почему тогда больший ажиотаж вокруг всего этого конфликта создают именно такие персонажи, как Ровшан Аскеров? Почему именно они являются зачинщиками таких межнациональных разборок, если в то же время знают, что это больше не их территория, а имеет к ним самое малое лишь этническое отношение?Тем не менее, не смотря на то, что такие граждане осознают всю серьезность происходящего, но в комментариях под подобными постами в социальных сетях появляются разнообразные высказывания по поводу происходящего. Так и под постом Равшана появился комментарий от некой Камы Мамедовой. В своих словах она полностью встаёт на сторону Аскенова.Зарождается вопрос: Друзья азейбарджани, какое вы имеете отношение к ситуации в РФ и к её культурным и национальным достояниям? Если вы такие большие патриоты, то может вам тогда пора бы вернуться из Москвы в свою родную страну и наводить порядки там?