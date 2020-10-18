Скумбрия по царски

Ингредиенты

1 скумбрия

по вкусу Соль (у меня щепотка соли)

по вкусу Черный перец (у меня щепотка смеси перцев)

15 гр желатина быстрорастворимого

1 отварная морковь

2 отварных яйца

1 соленый огурец

по вкусу приправа к рыбе

Как приготовить

Скумбрию не до конца размораживаем. Удаляем голову, хвост, плавники. Разрезаем брюшко, удаляем внутренности и черные пленки(!).Тщательно промываем рыбку. Филируем.

Каждое филе солим, перчим, добавляем специи и посыпаем желатином.

Нарезаем отваренные вкрутую яйца, маринованный огурец не толстыми кружочками. На крупную терку натираем отваренную морковь.

Одно филе укладываем шкуркой на пищевую пленку. Затем на филе-морковь, на морковь яйца, теперь огурец. Накрываем вторым филе.

Заворачиваем туго в пищевую пленку. Затем еще в один слой пищевой пленки, и еще один. Ниткой завязываем края. Прокалываем в нескольких местах пищевую пленку зубочисткой. Для дополнительной фиксации обвязываем рыбку нитью.

Опускаем рыбку в кипящую воду и варим 30 минут.

Достаем рыбку, укладываем в подходящую емкость и под пресс (у меня это поднос с 3хлитровой банкой компота) и оставляем до полного остывания.

Затем отправляем рыбку в холодильник на 3 часа. Рыбка готова. Убираем нити и пищевую пленку, нарезаем порционно и подаем к столу.

Желаю Вам приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего!