Скумбрия по царски

Всем привет, друзья! Предлагаю Вашему вниманию рецепт безумно красивой и вкусной скумбрии по царски.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
Ингредиенты
1 скумбрия
по вкусу Соль (у меня щепотка соли)
по вкусу Черный перец (у меня щепотка смеси перцев)
15 гр желатина быстрорастворимого
1 отварная морковь
2 отварных яйца
1 соленый огурец
по вкусу приправа к рыбе
Как приготовить
Скумбрию не до конца размораживаем. Удаляем голову, хвост, плавники. Разрезаем брюшко, удаляем внутренности и черные пленки(!).Тщательно промываем рыбку. Филируем.
Каждое филе солим, перчим, добавляем специи и посыпаем желатином.
Нарезаем отваренные вкрутую яйца, маринованный огурец не толстыми кружочками. На крупную терку натираем отваренную морковь.
Одно филе укладываем шкуркой на пищевую пленку. Затем на филе-морковь, на морковь яйца, теперь огурец. Накрываем вторым филе.
Заворачиваем туго в пищевую пленку. Затем еще в один слой пищевой пленки, и еще один. Ниткой завязываем края. Прокалываем в нескольких местах пищевую пленку зубочисткой. Для дополнительной фиксации обвязываем рыбку нитью.
Опускаем рыбку в кипящую воду и варим 30 минут.
Достаем рыбку, укладываем в подходящую емкость и под пресс (у меня это поднос с 3хлитровой банкой компота) и оставляем до полного остывания.
Затем отправляем рыбку в холодильник на 3 часа. Рыбка готова. Убираем нити и пищевую пленку, нарезаем порционно и подаем к столу.
Желаю Вам приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего!
1 скумбрия
по вкусу Соль (у меня щепотка соли)
по вкусу Черный перец (у меня щепотка смеси перцев)
15 гр желатина быстрорастворимого
1 отварная морковь
2 отварных яйца
1 соленый огурец
по вкусу приправа к рыбе
Как приготовить
Скумбрию не до конца размораживаем. Удаляем голову, хвост, плавники. Разрезаем брюшко, удаляем внутренности и черные пленки(!).Тщательно промываем рыбку. Филируем.
Каждое филе солим, перчим, добавляем специи и посыпаем желатином.
Нарезаем отваренные вкрутую яйца, маринованный огурец не толстыми кружочками. На крупную терку натираем отваренную морковь.
Одно филе укладываем шкуркой на пищевую пленку. Затем на филе-морковь, на морковь яйца, теперь огурец. Накрываем вторым филе.
Заворачиваем туго в пищевую пленку. Затем еще в один слой пищевой пленки, и еще один. Ниткой завязываем края. Прокалываем в нескольких местах пищевую пленку зубочисткой. Для дополнительной фиксации обвязываем рыбку нитью.
Опускаем рыбку в кипящую воду и варим 30 минут.
Достаем рыбку, укладываем в подходящую емкость и под пресс (у меня это поднос с 3хлитровой банкой компота) и оставляем до полного остывания.
Затем отправляем рыбку в холодильник на 3 часа. Рыбка готова. Убираем нити и пищевую пленку, нарезаем порционно и подаем к столу.
Желаю Вам приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего!
Авторский пост
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