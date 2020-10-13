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Петиция!!! Хотим Сашу Грей на роль Клеопатры!!!

Петиция!!! Хотим Сашу Грей на роль Клеопатры!!! (1 фото)

Автор:
13 октября 2020 23:58
Метки: демократия   кино   саша грей   
228
1
А почему бы зрителям не решать кого и в какой роли они хотят видеть на экране.
Демократия-ж....
Подписываем, господа, подписываем.
Петиция адресована режиссеру Патриции Дженкинс.
http://chng.it/yvpWKrbR

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Метки: демократия   кино   саша грей   
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11k
Yasen_Perec 4 часа назад
за ночь интима с Клеопатрой, на утро обезглавливали. С Грейкой можно в живых остаться.
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2k
Schumacher Автор поста Yasen_Perec 4 часа назад
зависит от твоей физической формы, расслабишься - всосёт насмерть...
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3k
DNK 2 часа назад
А можно просто "хотим Сашу Грей"???... И без Клеопатры, ну реально - не тянет...
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2k
Schumacher Автор поста 2 часа назад
грустно замечу что к этому часу только три мужчины без "ля-ля" подписали петицию. остальные не подписали даже с "ля-ля"... и подписавшие не вы, потому что всех троих я знаю... эх вы...
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1
Oleg 3 часа назад
Не имей сто рублей,а имей Сашу Грей.
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1k
Xarrisaf 3 часа назад
Ну, учитывая, что у неё актёрского мастерства больше чем у большей части современных "актёров", то снимется она отлично :)
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7k
Ден 3 часа назад
А я, за. Все ровно, в этом году какой то пи.зд.ец тварится
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2k
Schumacher Автор поста Ден 3 часа назад
надо бы ей в Клеопатре это проанализировать...
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2k
Schumacher Автор поста Ден 3 часа назад
три щелчка и ты в клубе
http://chng.it/yvpWKrbRhttp://chng.it/yvpWKrbR
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44k
Albert GER 3 часа назад
так уже есть такой фильм.
от Привате.
Клеопатру Юлия Тейлор играла.
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2k
Schumacher Автор поста Albert GER 3 часа назад
бегу на руторрент...
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10k
Roy Batty Schumacher 2 часа назад
Бежать надо на pornolab.net
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2k
Schumacher Автор поста Roy Batty 2 часа назад
р-р-разворачиваюсь!!!
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2k
Schumacher Автор поста 4 часа назад
Кто не подпишет тем в роли клеопатры будет Майк Тайсон в режиссуре Сергея Михалкова.
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945
Шурман 4 часа назад
Мил человек тебе что и так млядей не хватает в ящике ? . Петиция блин :))) мне что всех бывших тоже продвигать ? у одной вообще и голова не болела как приезжала сразу в кровать , сплю я не сплю сразу за куй .
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2k
Schumacher Автор поста Шурман 4 часа назад
ты так говоришь как будто я знаком с твоей бывшей.... нет, не знаком, как я могу сравнивать? Голосуй за Сашу.
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2k
Schumacher Автор поста 4 часа назад
http://chng.it/yvpWKrbRhttp://chng.it/yvpWKrbR
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1k
Andy Birkin 4 часа назад
Готово!!
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Schumacher Автор поста Andy Birkin 3 часа назад
пистишь, счетчик на двух... первый я второй я знаю кто.... а ты пистишь)))
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2k
Schumacher Автор поста Andy Birkin 2 часа назад
и третий не ты)))
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