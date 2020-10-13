Петиция!!! Хотим Сашу Грей на роль Клеопатры!!!

А почему бы зрителям не решать кого и в какой роли они хотят видеть на экране.
Демократия-ж....
Подписываем, господа, подписываем.
Петиция адресована режиссеру Патриции Дженкинс.
http://chng.it/yvpWKrbR
Демократия-ж....
Подписываем, господа, подписываем.
Петиция адресована режиссеру Патриции Дженкинс.
http://chng.it/yvpWKrbR
Авторский пост
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Метки: демократия кино саша грей
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от Привате.
Клеопатру Юлия Тейлор играла.