Американец получил дозу американской вакцины от ковида, после чего у него нашли «необъяснимую болезнь

Пока Американцы тратят энергию на критику российской вакцины от коронавируса, их собственные успехи оставляют желать лучшего. Так, у одного из добровольцев в испытаниях вакцины Johnson&Johnson оказалась «необъяснимая болезнь».
Пока Американцы тратят энергию на критику российской вакцины от коронавируса, их собственные успехи оставляют желать лучшего. Так, у одного из добровольцев в испытаниях вакцины Johnson&Johnson оказалась «необъяснимая болезнь».
Из-за этого казуса компании пришлось временно приостановить вакцинацию в рамках всеобщих испытаний. Теперь медики занимаются изучением состояния заболевшего.
При этом у Трампа были амбициозные цели. Он с уверенностью заявлял, что вакцина будет доступна уже в октябре, но теперь был вынужден признать, что ее не успеют подготовить даже к выборам.
Вместе с тем в США оправдывают свои неудачи тем, что Россия вместе с Китаем и Ираном якобы вмешиваются в процесс и предпринимают попытки помешать Америке получить качественную вакцину от коронавируса. Интересно, как это выглядит? Россиянин, китаец и иранец стоят над душой у американских медиков и дергают за локоть, когда те из колбочки в колбочку переливают?
В общем, это довольно смешно, но совсем не удивляет, ведь Америка всегда винит Россию в своих неудачах. Это уже, так сказать, классика жанра.
Напомню, что наша страна первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
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Из-за этого казуса компании пришлось временно приостановить вакцинацию в рамках всеобщих испытаний. Теперь медики занимаются изучением состояния заболевшего.
При этом у Трампа были амбициозные цели. Он с уверенностью заявлял, что вакцина будет доступна уже в октябре, но теперь был вынужден признать, что ее не успеют подготовить даже к выборам.
Вместе с тем в США оправдывают свои неудачи тем, что Россия вместе с Китаем и Ираном якобы вмешиваются в процесс и предпринимают попытки помешать Америке получить качественную вакцину от коронавируса. Интересно, как это выглядит? Россиянин, китаец и иранец стоят над душой у американских медиков и дергают за локоть, когда те из колбочки в колбочку переливают?
В общем, это довольно смешно, но совсем не удивляет, ведь Америка всегда винит Россию в своих неудачах. Это уже, так сказать, классика жанра.
Напомню, что наша страна первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
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Метки: вакцина от covid коронавирус сша
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Но статья не ради этого, а ради того чтобы очередной раз пукнуть в сторону штатов
Третья фаза испытаний вакцины компании началась 23 сентября. Препарат создан дочерней компанией – Janssen. В ходе испытаний предполагалось проверить уровень эффективности одной дозы вакцины по сравнению с плацебо.
В компании предполагают выпускать 1 млрд доз вакцины в год в случае получения всех соответствующих разрешений.
В США испытания вакцин проводят и другие компании: AstraZeneca, Moderna и Pfizer совместно с BioNTech. В сентябре 2020 года AstraZeneca сообщила об остановке тестирования вакцины: это было сделано для того, чтобы независимый комитет оценил безопасность вакцины с точки зрения побочных эффектов.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9670923https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9670923
Не, правда. Я не с наездом, а действительно хотелось бы знать, если так.
Как, как . Не дают [мат] свою вакцину.
Ну и если кому надо