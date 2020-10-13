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Американец получил дозу американской вакцины от ковида, после чего у него нашли «необъяснимую болезнь

Американец получил дозу американской вакцины от ковида, после чего у него нашли «необъяснимую болезнь (1 фото)

Автор:
13 октября 2020 17:48
Метки: вакцина от covid   коронавирус   сша   
1096
1
Пока Американцы тратят энергию на критику российской вакцины от коронавируса, их собственные успехи оставляют желать лучшего. Так, у одного из добровольцев в испытаниях вакцины Johnson&Johnson оказалась «необъяснимая болезнь».

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Метки: вакцина от covid   коронавирус   сша   
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24  комментария
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16k
Марина 6 часов назад
Что за американец, какие именно у него побочки, какие у него имелись сопутствующие заболевания, не принимал ли он ещё чего в это время и т.д.
Но статья не ради этого, а ради того чтобы очередной раз пукнуть в сторону штатов
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29k
Haratemich 16 минут назад
Америкосов надо "новичком" прививать !
Америкосов надо "новичком" прививать !
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4k
Vlad 2 часа назад
Выносится на обсуждение очередная сказочная шняга
Выносится на обсуждение очередная сказочная шняга
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27k
lem02 3 часа назад
"...в США оправдывают свои неудачи тем, что Россия вместе с Китаем и Ираном..." во-первых какие такие "неудачи" у США? Во-вторых приплетать Китай к месту и нет стало уже доброй привычкой у "хоронильщиков" Америки. Россия и Иран - не серьезно. Россия, Иран и Китай - вроде как пуп Земли.
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2k
kirsanos lem02 36 минут назад
Замечательно. Осталось объяснить это директору Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC). Возьмётесь?
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9670923https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9670923
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14k
Александр Сучков 3 часа назад
Аааа, ну да, у нас вакцина- оккуенная. Там побочек мама не горюй и противопоказаний при этом- море. Врачи говорят, что лучше сдохнуть от короны, чем от побочек нашей вакцины. Вот об этом все молчат, зато мы- ПЕРВЫе!!!! Ну и Крым- наш...
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11k
RhinoFC Александр Сучков 2 часа назад
А какие побочки? Откуда инфа вообще? Как узнал, если всем молчат?
Не, правда. Я не с наездом, а действительно хотелось бы знать, если так.
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131
Дмитрий RhinoFC 2 часа назад
Там к препарату действительно перечислены возможные побочные "эффекты". Ну, собственно, как и ко всем препаратам медицинским. Думается, что и у любой вакцины, выпущенной в любой стране так же будет какой то перечень "побочки". Нормальное явление.
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1k
Злой чебурек Дмитрий Полчаса назад
Если перечислены, значит на стадии испытаний они были. Просто так не перечисляют их:)) У Российской вакцины даже не было третьей стадии испытаний. Ей стали прививать сразу после вторлй стадии. Пожтому весь мир ее и не принял. И скорей всего не без оснований. Т.к. даже на русских ресурсах писали про кучу побочек во время второй стадии. А там ведь даже популяция всего пару тысяч.
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628
likiloki 4 часа назад
В качестве агента доставки иностранные вакцины использует аденовирус обезьяны, якобы безвредного для человека...возможно ожидаем спида номер 2. Шучу. Наверно
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5k
Заур 4 часа назад
>>Вместе с тем в США оправдывают свои неудачи тем, что Россия вместе с Китаем и Ираном >>якобы вмешиваются в процесс и предпринимают попытки помешать Америке получить >>качественную вакцину от коронавируса. Интересно, как это выглядит?
Как, как . Не дают [мат] свою вакцину.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 4 часа назад
Я знаю только одного, кого привили спутником. Теперь в шпарите лечится


Ну и если кому надо
Я знаю только одного, кого привили спутником. Теперь в шпарите лечится Ну и если кому надо
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4k
Bartello 4 часа назад
«После» не значит «вследствие»
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25k
Fat Lynx 5 часов назад
у одного из добровольцев в испытаниях вакцины Johnson&Johnson оказалась «необъяснимая болезнь»... давай давай, 2020, людей еще дофига!
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795
Kariya 5 часов назад
Че нашли, волчанку?))
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1k
Свирепый Бамбр Kariya 5 часов назад
Негритянку
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