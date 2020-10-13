Американец получил дозу американской вакцины от ковида, после чего у него нашли «необъяснимую болезнь

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Пока Американцы тратят энергию на критику российской вакцины от коронавируса, их собственные успехи оставляют желать лучшего. Так, у одного из добровольцев в испытаниях вакцины Johnson&Johnson оказалась «необъяснимая болезнь».Из-за этого казуса компании пришлось временно приостановить вакцинацию в рамках всеобщих испытаний. Теперь медики занимаются изучением состояния заболевшего.При этом у Трампа были амбициозные цели. Он с уверенностью заявлял, что вакцина будет доступна уже в октябре, но теперь был вынужден признать, что ее не успеют подготовить даже к выборам.Вместе с тем в США оправдывают свои неудачи тем, что Россия вместе с Китаем и Ираном якобы вмешиваются в процесс и предпринимают попытки помешать Америке получить качественную вакцину от коронавируса. Интересно, как это выглядит? Россиянин, китаец и иранец стоят над душой у американских медиков и дергают за локоть, когда те из колбочки в колбочку переливают?В общем, это довольно смешно, но совсем не удивляет, ведь Америка всегда винит Россию в своих неудачах. Это уже, так сказать, классика жанра.Напомню, что наша страна первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.