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К чему приводит ревность горячего кавказца?

К чему приводит ревность горячего кавказца? (1 фото)

Автор:
12 октября 2020 12:42
Сообщество : Истории
Метки: драка   караоке   ревность   справедлиность   
3101
1
Ревность кавказца привела звезду шоу «Голос» к смерти.

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Метки: драка   караоке   ревность   справедлиность   
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33  комментария
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28k
Azesh 5 часов назад
"оправдана ли такая ревность?" автор, ты в своем уме? никакая ревность(зависть, злость, похоть, верность, голод, жажда, чувство глубокого удовлетворения и все остальные чувства) не стоят убийства. Не знаю что там было, меня там не было и материалов дела не читал. но, убийство значит встать, суд идет.
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1k
Anatoly Tananykhin 4 минуты назад
К чему приводит ревность горячего кавказца?
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6k
BenderRodriguez 2 часа назад
Ревность вообще плохая штука. И дело не в национальности.
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130
Алёна 2 часа назад
Меня там не было, даже не знаю кто прав, кто виноват.
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3k
Сергей 2 часа назад
Опять чурка !
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323
Алекс Янгель 3 часа назад
По этикету женщина должна была здороваться первой, А юноше следовало это учесть. И не делать знаков внимания .... Классическая дуэль 19 века.
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Rus77 Алекс Янгель 2 часа назад
По какому такому этикету, что ты мелешь?!
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911
Алексей Rus77 2 часа назад
По закону гор.
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5k
Ivan 3 часа назад
Ноги сделал, крысёныш...
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49k
pynh 4 часа назад
- К чему приводит ревность горячего кавказца?
- Он находит себе другую овцу.

Ссылка www.youtube.com
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3k
Игорь 4 часа назад
ему 12 лет дали
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25k
Fat Lynx 4 часа назад
Ну... при таком слабом здоровье нехрен на чужих баб глазеть... и пох кто там, кавказ/не кавказ. С другой стороны, достаточно было леща дать, для ума хватает.
Интересно, невеста дождется "принца" или уже нового нашла?
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8k
Андрей Иванов Fat Lynx 3 часа назад
В посте написано, что сидит под домашним арестом. Эээээ как бэ и не теряла...
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5k
Rus77 4 часа назад
А к чему приводит тупость чернильниц...
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443
ВазгенСемёнович Rus77 3 часа назад
К нагулянным детям и аленям, которые их взращивают...
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16k
Lunatic Asylum 4 часа назад
Ревность - это неуверенность в себе. Абсолютно все хачи закомплексованные ревнивые обезьяны это нормальное свойство. Строят из себя тех, кем не являются, при этом в случае чего-то подобного спрячут голову в жопу или убегут в горы, чтобы не нашли, потому что ссыкуны.
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1k
Федор Медведев Mirza Huseyinov 3 часа назад
а ты посмотри статистику преступлений и посмотри на контингент, который на зонах обитает, может тогда поймешь, почему вас всех под одну гребенку
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5k
Rus77 Федор Медведев 2 часа назад
+++
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5k
Rus77 Mirza Huseyinov 2 часа назад
К чему приводит ревность горячего кавказца?
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1k
NiThR0 Rus77 2 часа назад
Хорошо бы лицензию на отстрел вышеуказанных животных выдавали.
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1k
Вячеслав Сериков Rus77 55 минут назад
Добрые, просветленные лица...
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953
Леонид 5 часов назад
А для Русских можно также ? Любая "провокация" и крошить до кровавого месива , потом статья 11, части 4 Уголовного Кодекса РФ или такие статьи только когда Русского убили?
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18k
Добрый Алабай 5 часов назад
Очередная трусливая кавказская обезьяна пыталась сбежать от ответственности. Зачем бежал? Он же не русский, дадут условно пару лет за мелкую бытовуху. А русскому в такой же ситуации припишут и межнациональную рознь, и экстремизм, и нацизм. И сядет по-настоящему.
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4k
SuperTroll 5 часов назад
Пока со стороны славян не будет так, что за одного русского 10 чурок валить. Обезьяны так и будут беспределить
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489
User1982 SuperTroll 2 часа назад
такого еще долго не будет, славяне разделены - русские, украинцы, белорусы, поляки. а вот горцы - нет. они объединены по национальному признаку им всерано какое у кого гражданство.
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911
Алексей User1982 2 часа назад
По какому национальному признаку они объеденены? Это для нас они все по национальности чурки. А так там национальностей хрен знает сколько. И некоторые из них друг друга терпеть не могут.
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27k
lem02 5 часов назад
Так виновник же не отсиживает наказание?
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100
Юрий Автор поста lem02 5 часов назад
Насколько известно, он сидит под домашним арестом, а не в колонии.
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27k
lem02 Юрий 3 часа назад
Спасибо. Я это из текста и так знаю.
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