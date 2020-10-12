- К чему приводит ревность горячего кавказца?

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Ревность кавказца привела звезду шоу «Голос» к смерти. Молодой парень скончался от сильного удара по голове не приходя в сознание. Кто в этом виноват? Девушка, с которой Никита Пурин поздоровался или её муж-ревнивец?Никита Пурин, участник шоу «Голос» по приезду домой в Нижний Новгород пошел в караоке, где встретил старую знакомую, с которой учился когда-то в музыкальной школе. Девушка отдыхала в заведении со своим мужем, 40-летним Умаром Парагульговым. Горячий кавказец расценил дружеский жест приветствия от Никиты, как флирт. Ревнивец сразу же взял за шиворот молодого парня и поволок на выход. Охрана заведения была свидетелем этих событий, но вместо того, чтобы успокоить Парагульгова и разнять эту парочку, попросила не устраивать разборок в середине заведения и выйти на улицу.Сквозь стеклянные окна посетители и персонал увидели, как Умар Парагульгов ударил Никиту и тот, упав на землю, начал биться в конвульсиях. Из караоке-бара все очевидцы в ужасе выбежали на улицу и пока охрана пыталась оживить парня, а посетители вызывали скорую, ревнивый муж вместе со своей спутницей «сделал ноги» с места событий.По словам сестры пострадавшего, ей позвонили под утро и сказали, что её брат в реанимации. По приезду в больницу её и мать Никиты впустили в реанимацию, чтобы попрощаться, поскольку врачи не давали гарантий, что парень и вовсе придёт в себя. Так и произошло, певец скончался спустя несколько часов после поступления в больницу не приходя в себя.В то же время, семья Парагульгова сказала, что Никита Пурин спровоцировал Умара и по итогу получил по заслугам.Самого виновника этих событий через некоторое время задержали в соседней области. Ему было выдвинуто обвинение по статье 11, части 4 Уголовного Кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», по которой его осудили на 12 лет колонии строгого режима. На сегодняшний день известно, что Умар Парагульков находится под домашним арестом, вместо того, чтобы отбывать срок в колонии.Оправдана ли такая ревность и спреведливо виновник отсиживает наказание?