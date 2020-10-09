Группа чеченцев, среди которых боец ММА, задержана после стрельбы в Санкт-Петербурге

Снова они!! Вы только послушайте...
Снова они!! Вы только послушайте. В Санкт-Петербурге после стрельбы полиция задержала 4-х граждан Чеченской республики для возбуждения уголовного дела о хулиганстве, среди которых был и боец смешанных единоборств и чемпион России по грэпплингу Умар Вахаев. Интересно, что с июля он находится под подпиской о невыезде по статье "Грабеж". Мне одному кажется, что за последнее несколько лет, количество подобных ситуаций именно с участием лиц кавказкой внешности, увеличилась в разы!! Опасно просто в магазин выйти, я уже не говорю про безопасность наших детей. Тяжело представить что будет дальше!!!
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сколько они творят неизвестно. у нас принято замалчивать про закидоны обезьян. только самые громкие "проказы" попадают в сми
А разве Чечня не Россия, у них своё гражданство?
Разве от этого меняется смысл поста?
Послушал. Ничего не понял. Ща ещё раз послушаю.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Грэпплингhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Грэпплинг
у нас, слава Богу, русскоязычная чума уже с горы падает. вот уже только прошентов 66 осталось в местах заключения. смотри - через лет так 30 уже и тюрем ненадо будет...
но это не точно