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Группа чеченцев, среди которых боец ММА, задержана после стрельбы в Санкт-Петербурге

Группа чеченцев, среди которых боец ММА, задержана после стрельбы в Санкт-Петербурге (1 фото)

Автор:
09 октября 2020 13:19
Метки: кавказцы   опасность   стрельба   
1511
1
Снова они!! Вы только послушайте...

Источник:

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Метки: кавказцы   опасность   стрельба   
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23  комментария
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
ну не могут обезьяны с людьми жить. значит пущай у себя в горах живут или в зоопарках.
сколько они творят неизвестно. у нас принято замалчивать про закидоны обезьян. только самые громкие "проказы" попадают в сми
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2k
Арт Полчаса назад
Чурок надо пи*дить, и чем чаще, тем лучше, а то зверьки сильно свободу чувствуют, а обезьяны должны либо в клетках сидеть, либо у себя в аулах
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
4-х граждан Чеченской республики

А разве Чечня не Россия, у них своё гражданство?
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17k
kamanch ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
А "лица кавказской внешности" лучше? )))
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3k
☣️Месть печенегов☣️ kamanch 49 минут назад
Лучше. Гражданство страны это не национальность
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2k
Zlyden ☣️Месть печенегов☣️ 22 минуты назад
У нее от России только дотации, а все остальное свое, начиная от уголовного кодекса заканчивая тринадцатилетними женами, за которых по все остальной России сажают.
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254
Алиса ☣️Месть печенегов☣️ 10 минут назад
Ну... ашипся аффтор... четырёх жителей чечни.

Разве от этого меняется смысл поста?
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Алиса 2 секунды назад
Ну как бы да. Написано так, как будто они граждане другого независимого государства
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4k
SuperTroll Час назад
Домой в аулы пусть там беспределят.
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15k
тов.Suhov 2 часа назад
Разумеется, умар не уинауат
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25k
АнтонПолднев 2 часа назад
Снова они!! Вы только послушайте..
Послушал. Ничего не понял. Ща ещё раз послушаю.
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9k
Хью́берт 2 часа назад
Этот товарищ уже не впервой в передряги и драки попадает.
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9k
Serg2001 2 часа назад
Грэпплинг... Что-то отстал я от жизни... Первый раз слышу.
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25k
АнтонПолднев Serg2001 2 часа назад
Что-то типа гремлина по ходу
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187k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Serg2001 48 минут назад
А загуглить слабо?

https://ru.wikipedia.org/wiki/Грэпплингhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Грэпплинг
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9k
Serg2001 Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 43 минуты назад
Как возможность загуглить слово "грэпплинг" отменяет тот факт, что в этом посте я его услышал впервые?... ))
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388
Андрей Смит 2 часа назад
лиц кавказкой внешности, увеличилась в разы ото растёт постоянно и полиция ничего не хочет делать !
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−8
mulkits Андрей Смит 2 часа назад
отлично! кушайте свои булочки :>
у нас, слава Богу, русскоязычная чума уже с горы падает. вот уже только прошентов 66 осталось в местах заключения. смотри - через лет так 30 уже и тюрем ненадо будет...
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5k
B0n mulkits 7 минут назад
Опять курил? Прекращай.
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3k
CruelAsm 2 часа назад
Извинились?
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7k
ГородДомов CruelAsm 2 часа назад
Извинились . ээ. мамой клянусь , да .
но это не точно
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