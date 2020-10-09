Группа чеченцев, среди которых боец ММА, задержана после стрельбы в Санкт-Петербурге

Снова они!! Вы только послушайте. В Санкт-Петербурге после стрельбы полиция задержала 4-х граждан Чеченской республики для возбуждения уголовного дела о хулиганстве, среди которых был и боец смешанных единоборств и чемпион России по грэпплингу Умар Вахаев. Интересно, что с июля он находится под подпиской о невыезде по статье "Грабеж". Мне одному кажется, что за последнее несколько лет, количество подобных ситуаций именно с участием лиц кавказкой внешности, увеличилась в разы!! Опасно просто в магазин выйти, я уже не говорю про безопасность наших детей. Тяжело представить что будет дальше!!!