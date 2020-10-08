Мой печальный опыт: что обязательно нужно делать, когда сдаешь кровь на анализ

Эта история о простой невнимательности, которая чуть не довела до греха. Надеюсь, что кто-то сможет поучиться на этой ошибке. Текста совсем немного, поэтому прошу вас дочитать до конца. Это важно!
Дело было так: устраивался я на новую работу, а там нужно было пройти медицинскую комиссию (тесты разные, анализы и тд). Попадос случился со сдачей крови на ВИЧ. Ну, уверен был я на 100%, что он будет отрицательный – женат я давно, да, и благоверная моя была и первым и единственным незащищенным интимным опытом. Теперь представьте мои чувства и мысли, когда пришел положительный результат… Да, сдавал анализы я в обычной поликлинике, где меня заверили, что ошибки 100% быть не может. Что тут началось…
Меня принудительно поставили на учет в СПИД-центре по месту жительства со всеми вытекающими из этого делами, потом меня не взяли на работу, а вишенкой на торте стало заявление на развод от моей супруги. Она тоже сделала экспресс-анализ, который показал отрицательный результат. Честно, в тот момент мысли были не из лучших, задумывался даже о суициде.
Нашел силы взять себя в руки, после чего занялся поиском таких же, как я (попавших) людей. В интернете наткнулся на соответствующий междусобойчик, который организовывал встречи в офлайне. Что-то вроде клуба анонимных алкоголиков, только для людей с ВИЧ-позитивном статусом. На первом же собрании все удивились, что я не сдавал анализ повторно… вы уже по-любому догадываетесь, что произошло дальше. Повторный анализ, отрицательный результат…
Теперь вкратце про итоги:
1. Жене рассказал. Хотела вернуться, но я не простил предательство.
2. Написал заявление в полицию. Проверку провели, оказалось медсестра перепутала ампулы с анализами и отправила в лабораторию чужую кровь с моей фамилией. Завели даже дело, посмотрим, чем закончится.
3. Да, совсем забыл, на работу я устроился в итоге.
Что я из этой ситуации вынес: при сдаче любых анализов настаивайте, чтобы при вас подписывали ампулы с результатами. Это очень важно!
Автор /Александр/
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Меня принудительно поставили на учет в СПИД-центре по месту жительства со всеми вытекающими из этого делами, потом меня не взяли на работу, а вишенкой на торте стало заявление на развод от моей супруги. Она тоже сделала экспресс-анализ, который показал отрицательный результат. Честно, в тот момент мысли были не из лучших, задумывался даже о суициде.
Нашел силы взять себя в руки, после чего занялся поиском таких же, как я (попавших) людей. В интернете наткнулся на соответствующий междусобойчик, который организовывал встречи в офлайне. Что-то вроде клуба анонимных алкоголиков, только для людей с ВИЧ-позитивном статусом. На первом же собрании все удивились, что я не сдавал анализ повторно… вы уже по-любому догадываетесь, что произошло дальше. Повторный анализ, отрицательный результат…
Теперь вкратце про итоги:
1. Жене рассказал. Хотела вернуться, но я не простил предательство.
2. Написал заявление в полицию. Проверку провели, оказалось медсестра перепутала ампулы с анализами и отправила в лабораторию чужую кровь с моей фамилией. Завели даже дело, посмотрим, чем закончится.
3. Да, совсем забыл, на работу я устроился в итоге.
Что я из этой ситуации вынес: при сдаче любых анализов настаивайте, чтобы при вас подписывали ампулы с результатами. Это очень важно!
Автор /Александр/
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