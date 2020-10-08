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Мой печальный опыт: что обязательно нужно делать, когда сдаешь кровь на анализ

Мой печальный опыт: что обязательно нужно делать, когда сдаешь кровь на анализ (1 фото)

Автор:
08 октября 2020 17:00
Сообщество : Истории из жизни
Метки: врач   истории   медицина   медсестра   ошибка   результат   урок   
2388
1
Эта история о простой невнимательности, которая чуть не довела до греха. Надеюсь, что кто-то сможет поучиться на этой ошибке. Текста совсем немного, поэтому прошу вас дочитать до конца. Это важно!

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Метки: врач   истории   медицина   медсестра   ошибка   результат   урок   
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27  комментариев
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3k
Горожанин Час назад
Пиз"дежь по полной. Положительный анализ на ВИЧ в обязательном порядке дублируется, перепроверяется. Только после этого ставится диагноз.
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55k
роман калёнов 7 минут назад
Мой печальный опыт: что обязательно нужно делать, когда сдаешь кровь на анализ
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12k
Терапевт 9 минут назад
Мда. Странно, действительно очень странно. Во-первых, если придет положительный результат никто насильно не будет ставить на учет, а только направят в спид-центр, где при первом же посещении сделают повторный тест, и вот если и там он будет положительным, тогда начнут заниматься.
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15k
Злобный Члегр Полчаса назад
Тут даже кот с лампой не поможет! Аццкий высер!!!
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28k
Alex 49 минут назад
Зато "жена" показала свое истинное лицо. Хоть один положительный момент
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28k
Юр21 50 минут назад
Стен писдунок, пост - брехня!
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1k
Mellivora 52 минуты назад
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684
Артем 57 минут назад
Жена шкура настоящая!
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35k
Нанук Паналык Час назад
Сдают анализ крови две женщины.
У одной сифилис у другой сахарный диабет.
Обоих зовут Света Соколова.
За результатами приходит муж одной из них.
Доктор смотрит на анализы и не знает, как ответить.
Долго думает и говорит: Придете домой напоите жену сладким чаем, если через час не сдохнет трахать не советую!
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Едондер пуп Час назад
А где тогда гарантия, что ошибка была только при первой сдаче? Почему только второму анализу надо беспрекословно верить? Ещё сдавайте
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11k
Объект реальности Едондер пуп Час назад
Третий тоже не исключает ошибку.
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3k
Едондер пуп Объект реальности 57 минут назад
Бесконечная история... Зато сколько постов можно сделать!)))
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1k
Том Сойер Час назад
Мой печальный опыт: что обязательно нужно делать, когда сдаешь кровь на анализ
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508
Злодей Час назад
по моему пробирки сразу при вас подписывают. Ну, по крайней мере, когда я сдавал - сразу подписывали. (наклейку клеиили с фамилией)
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20k
Vazari Злодей Час назад
Тсс, не спугни. Он сейчас еще историй настрочит.Пока мамка за уроки не посадит.)))
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60k
Gogaren_3Meu Час назад
Мой печальный опыт: что обязательно нужно делать, когда сдаешь кровь на анализ
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43k
noName Час назад
Это печальный опыт!?У меня деда 2 года лечили от туберкулеза,а оказался чуть-чуть рак.После правильного диагноза прошло пол года-нет человека...Всё хорошо, что хорошо кончается,здоровья всем!
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29k
Опаньки hebpat Час назад
видимо наследство
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5k
Lev Asriev noName Час назад
У туберкулеза есть совершенно однозначный возбудитель, который идентифицируется при первом же анализе. Где его лечили в Буркина-Фасо? Или все же там комплект болезней был?
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9k
Schandmaul noName 59 минут назад
если это был рак лёгких, то даже при правильном диагнозе шансов прожить дольше небыло
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43k
noName Lev Asriev 57 минут назад
Не могу сказать ничего по этому поводу,в медицине 0.Лечили с 14 года в Поволжье.Комплект,маловероятно,я и бабушка,как понимаю тоже бы заразились
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43k
noName Schandmaul 55 минут назад
понимаю,а с учетом возраста в 80 лет шансов было 0...Но чисто,по детски,обидно
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5k
Lev Asriev Час назад
"Проверку провели, оказалось медсестра перепутала ампулы с анализами и отправила в лабораторию чужую кровь с моей фамилией"....
Автор, в каком классе ты учишься? Это невозможно от слова "СОВСЕМ".
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3k
Sanar Lev Asriev Полчаса назад
Пост конечно чушь приукрашенная, но нотка правды есть, в военном госпитале в отделении ВВК и ВЛК мне поставили на стац. ВЛК гепатит, ну сам виноват выпили по дороге коньяка в поезде, молодой был глупый, повторный анализ всё прояснил. Потом раз мне сифилис поставили и перевели в другое отделение, там был совсем писец летать я естественно не могу минимум год, приезжаю в полк с таким заключением жена бы ушла сто процентов, все знают и как жить дальше, чуть в себя пришёл с нач отделением разговариваю, он нет у нас тестов лучше, я рапорт пишу и в частную контору, там сдаю анализы и всё нормально, я этих петухов в белых халатах раком так поставил, что писать долго, но дело такое что как бы хоть и ошибочно но стрёмно всё это, бывают в общем случаи и не только со мной много историй знаю от сослуживцев.
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