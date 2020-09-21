В Штатах прошли испытания «волшебного» X-истребителя шестого поколения

Пресс-центр американского оборонного ведомства заявил о завершении успешных испытаний некого «волшебного» X-самолет. Под этим загадочным названием подразумевается новейший истребитель шестого поколения, который однажды бросит вызов российскому истребителю Су-57.
Этот таинственный американский самолет сегодня называют F-X. Работа над ним велась на протяжении последних нескольких лет в рамках программы Next Generation Air Dominance. Главной особенностью новинки американской военной авиации станет дальность полета, которая позволит долететь до КНР и выполнять там задания без осуществления дозаправки. Также следует упомянуть о передовых стелс-технологиях, без которых, что очевидно, не обойдется.
По предварительным данным, новый истребитель будет вооружен куда серьезней, нежели F-22. По этой причине некоторые военные эксперты сравнивают F-X с бомбардировщиком. Некоторые источники и вовсе писали, что истребитель будет вооружен перспективным лазерным оружием.
Уилл Ропер, занимающий должность помощника главы ВВС по закупкам, рассказал, что истребитель успешно прошел испытания, в ходе которых побил все рекорды.
«Мы стремимся к самым сложным системам, которые когда-либо создавались, и проверяли все возможности этой цифровой технологии. Фактически мы продемонстрировали нечто действительно волшебное», – подчеркнул он.
Несмотря на столь громкое заявление, Ропер не рассказал каких-либо деталей о воздушном судне. В данный момент его вооружение, характеристики и возможности не были представлены широкой публике. Эксперты полагают, что он станет пилотируемой машиной. Они пришли к такому выводу после событий 2018 года, когда Пентагон опубликовал ролик, посвященный перспективному истребителю. На нем можно было увидеть стеклянную кабину пилота.
По предварительным данным, новый истребитель будет вооружен куда серьезней, нежели F-22. По этой причине некоторые военные эксперты сравнивают F-X с бомбардировщиком. Некоторые источники и вовсе писали, что истребитель будет вооружен перспективным лазерным оружием.
Уилл Ропер, занимающий должность помощника главы ВВС по закупкам, рассказал, что истребитель успешно прошел испытания, в ходе которых побил все рекорды.
«Мы стремимся к самым сложным системам, которые когда-либо создавались, и проверяли все возможности этой цифровой технологии. Фактически мы продемонстрировали нечто действительно волшебное», – подчеркнул он.
Несмотря на столь громкое заявление, Ропер не рассказал каких-либо деталей о воздушном судне. В данный момент его вооружение, характеристики и возможности не были представлены широкой публике. Эксперты полагают, что он станет пилотируемой машиной. Они пришли к такому выводу после событий 2018 года, когда Пентагон опубликовал ролик, посвященный перспективному истребителю. На нем можно было увидеть стеклянную кабину пилота.
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Метки: ВВС США истребитель шестое поколение
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Слава тебе Господи! Хоть кто-то однажды бросит вызов, легендарному Су 57
Алексей Суздаленко 3 минуты назад
А что в России? Нормально ,США нас еще догонять и догонять ..Очередной Ф-35 ,еще более дорогой и сырой ? Невидимки их даже наши старые ПВО хорошо видят ,если немного подрегулировать.. А триллион уже потрачен хе хе
Ответ:
Вате не понимает,
что США сам триллион и печетают,
и могут 10 триллионов напечатать и потратить,
и все у них будет чики пуки,
потому как вата подавиться за доллар и все свои ресурсы за зеленые бумажки и продаест !!!
Вот в чем преимущество свехдержавы, это вам не мультики вовы смотреть !!!