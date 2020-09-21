В Штатах прошли испытания «волшебного» X-истребителя шестого поколения

Этот таинственный американский самолет сегодня называют F-X. Работа над ним велась на протяжении последних нескольких лет в рамках программы Next Generation Air Dominance. Главной особенностью новинки американской военной авиации станет дальность полета, которая позволит долететь до КНР и выполнять там задания без осуществления дозаправки. Также следует упомянуть о передовых стелс-технологиях, без которых, что очевидно, не обойдется.





По предварительным данным, новый истребитель будет вооружен куда серьезней, нежели F-22. По этой причине некоторые военные эксперты сравнивают F-X с бомбардировщиком. Некоторые источники и вовсе писали, что истребитель будет вооружен перспективным лазерным оружием.



Уилл Ропер, занимающий должность помощника главы ВВС по закупкам, рассказал, что истребитель успешно прошел испытания, в ходе которых побил все рекорды.



«Мы стремимся к самым сложным системам, которые когда-либо создавались, и проверяли все возможности этой цифровой технологии. Фактически мы продемонстрировали нечто действительно волшебное», – подчеркнул он.



Несмотря на столь громкое заявление, Ропер не рассказал каких-либо деталей о воздушном судне. В данный момент его вооружение, характеристики и возможности не были представлены широкой публике. Эксперты полагают, что он станет пилотируемой машиной. Они пришли к такому выводу после событий 2018 года, когда Пентагон опубликовал ролик, посвященный перспективному истребителю. На нем можно было увидеть стеклянную кабину пилота.