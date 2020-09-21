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В Штатах прошли испытания «волшебного» X-истребителя шестого поколения

В Штатах прошли испытания «волшебного» X-истребителя шестого поколения (1 фото)

Автор:
21 сентября 2020 20:19
Сообщество : Военное
Метки: ВВС США   истребитель   шестое поколение   
718
1
Пресс-центр американского оборонного ведомства заявил о завершении успешных испытаний некого «волшебного» X-самолет. Под этим загадочным названием подразумевается новейший истребитель шестого поколения, который однажды бросит вызов российскому истребителю Су-57.

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Метки: ВВС США   истребитель   шестое поколение   
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31  комментарий
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−178
Алексей Суздаленко 8 часов назад
а что в России ?
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627
Квантовый_слесарь_82 6 часов назад
Привет от Красухи
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8k
MihailoSerbiya 6 часов назад
Multiki pentagona...
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2k
Vasiliy Pakazyava 6 часов назад
"Под этим загадочным названием подразумевается новейший истребитель шестого поколения, который однажды бросит вызов российскому истребителю Су-57"

Слава тебе Господи! Хоть кто-то однажды бросит вызов, легендарному Су 57
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29k
Mamin Sibiriak 8 часов назад
Пиндосы презентовали самолёт шестого поколения, который наконец-то (и то ХЗ) дотянет до параметров пятого.
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18k
Владимир 8 часов назад
И даже мультик еще не наривосвали?
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21k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Владимир 8 часов назад
есть но мультик 2017 года :)
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18k
Владимир ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 8 часов назад
Не, ну если там без негров-трансгендеров-лезбиянок то сейчас уже не катит.
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21k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Владимир 7 часов назад
походу да.
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−178
Алексей Суздаленко 8 часов назад
МИХАН
Алексей Суздаленко 3 минуты назад
А что в России? Нормально ,США нас еще догонять и догонять ..Очередной Ф-35 ,еще более дорогой и сырой ? Невидимки их даже наши старые ПВО хорошо видят ,если немного подрегулировать.. А триллион уже потрачен хе хе

Ответ:

Вате не понимает,
что США сам триллион и печетают,
и могут 10 триллионов напечатать и потратить,
и все у них будет чики пуки,
потому как вата подавиться за доллар и все свои ресурсы за зеленые бумажки и продаест !!!
Вот в чем преимущество свехдержавы, это вам не мультики вовы смотреть !!!
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32k
dima423 Алексей Суздаленко 8 часов назад
в том то и дело что не могут они бесконечно печатать... Долг то их растет, а облигации уже не берут почти)
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18k
Владимир Алексей Суздаленко 8 часов назад
Забавно тебе из хохланда видится. Но если ты готов удавиться за зеленую бумажку.. У нас не так, очнись чувак, в современном мире на доллары уже всем насрать. Только вы, убогие, гоняетесь за резаной бумагой.
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40k
zloykoyot Алексей Суздаленко 7 часов назад
Ты попросись в министры экономики незалежной, гений, а то Кличко заткнулся что-то и поржать не над кем.
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10k
Иван Алексей Суздаленко 7 часов назад
В Штатах прошли испытания «волшебного» X-истребителя шестого поколения
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27k
lem02 dima423 5 часов назад
Кто не берет?
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12k
Артемыч 8 часов назад
Даже без мультика что ли? Совсем обнищали.
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