Никогда раньше не увольнял пьющих работников. Расскажу на примере сварщика

Приветствую Вас, уважаемые читатели!



Сегодня затрону ещё одну тему, которая можно сказать, общая для всех производств. Это пьянство, а именно пьющие сотрудники. А также поделюсь своим опытом работы с пьющими людьми.

Я не увольнял пьющих людей с работы и всегда прикрывал их запои, но только если они не наглели и делали своё дело. И ниже расскажу почему. Конечно, иметь в подчинении людей, склонных к запоям, это всегда риск срыва любых работ, получения пилюль от вышестоящего руководства, но с другой стороны это серьезное подспорье. Расскажу на примере сварщика Вити, который был в моём подчинении много лет назад.



Вите на тот момент было около 45 лет, а мне 23 и это был мой первый опыт руководства. Не успел я проработать начальником и трёх дней, как Витя ушёл в запой. Я и так ещё не умел толком распределить задачи между людьми, а тут ещё людей стало не хватать, да и многие старались брать только работу попроще, а "грязную" работу каждый раз брали со скандалами и саботажем. Естественно мне было тяжело, план летел, но к счастью мне не прилетало от начальства, так как делали "скидку" на то, что я только заступил на должность.





Запой Вити продолжался чуть больше недели, я был очень зол на него, а когда он вышел, вызвал его на разговор. В этом разговоре я стал потихоньку подводить его к тому, что он меня подставил, говорил долго, пока до него толком не дошло. Потом сказал, что я не хочу начинать на новой должности с его увольнения, поэтому факт его запоя скрыл. (Это было ремонтное предприятие, где по сей день все вопросы отданы на откуп мастера).



В этот же день Витя приступил к работе, вот только в отличии от коллег, он не спорил, не пытался себе выторговать задачи попроще, всегда оставался на работе, пока не выполнит все задачи, да и в любой ситуации первым всегда шёл на помощь, и при этом сварщик прекрасный. Но все эти качества он демонстрировал между запоями. Очень быстро я понял, что пьяница Витя стоит двоих непьющих, да и работать с ним было проще.

Такие люди, толи чувствуют вину, толи понимают, что вылететь с работы для них означает уже не устроиться на новую. Со временем, кроме Вити, я поработал со многими запойными людьми, и все как один - прекрасно делают своё дело, не скандалят, права не качают, но в любой момент могут пропасть несколько дней или недель.



Вот я и думаю: Человек с "золотыми руками" всегда пьющий, или пьющий становится с "золотыми руками", чтобы не уволили? Все же думаю первое. А как считаете Вы?