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Никогда раньше не увольнял пьющих работников. Расскажу на примере сварщика

Никогда раньше не увольнял пьющих работников. Расскажу на примере сварщика (1 фото)

Автор:
12 сентября 2020 11:08
Сообщество : Истории
Метки: истории   кадры   общество   
787
1
Конечно, иметь в подчинении людей, склонных к запоям, это всегда риск срыва любых работ, получения пилюль от вышестоящего руководства, но с другой стороны это серьезное подспорье.

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Метки: истории   кадры   общество   
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22  комментария
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17k
BillyBonzz 2 часа назад
Хорошего профессионала-сварного как и токаря, сегодня днем с огнем не найдешь, нет их больше. Все лучшие сегодня работают на Севмаше, подводные лодки строят. Как тто смотрел передачу про Севмаш, там говорили что только лучших они отбирают себе профессионалов. Так что береги своего Витю, другого такого ты не найдешь, кругом одни рукожопы и 23-летние начальники, кроме собственного хера в руках ничего не державшие ну и еще "деффективные" менеджеры, куда ж без них.
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1k
Скальпы Гуронов 54 секунды назад
- Если пьянка мешает работе... брось ты нахрен эту работу!
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7k
Шурум-бурум 44 минуты назад
фу... синих держать - себя не уважать! нормальных куча, которые и работать готовы и учиться)
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65k
Варакин Алексей 51 минуту назад
Автор ,скорей всего, вспоминает советское время.Тогда да! если не пьющий-значит или склочник или сволочь.Сейчас пьющего держать-себя не уважать.
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4k
RomaXz Час назад
Пьющих надо увольнять без разговоров. Это как минимум ненадежный человек, а как максимум - возможная трагедия на работе
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43k
noName Час назад
Хз,очень спорно.Если такой "Витя" из за трясущихся рук "болванку нормально в патрон не зажмет" итп,кто отвечать будет за лишнюю дырку в его башке?Видел я подобных,да частенько мастера своего дела!Но у меня у товарища отец чуть не сел, из-за подобного "Вити"...
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5k
АлександрЧестный Час назад
У меня на всех работах был один пьющий (уходящий в штопор от 2 дней до месяца, а некоторые и дольше). Даже в одной организации на разных должностях. В последней должности был один в возрасте. Как длительные праздники обязательно избитый оказывается. Много раз прощали, но начальству надоело и сделали выговор, на второй раз жестко забухал на работе и все досвидос. И работники они были так себе и держали их скорее из жалости что ума наберется, и ни куда больше не возьмут, но бесполезно. И еще один был так же на работе забухал, поехал домой на машине и соответсвенно не доехал, пропал на 2 недели и до свиданье. Лично я за 14 лет работы ни разу на работе не пил, не опаздывал и был один больничный за все время.

Как говорится - Если водка мешает работе, то нафиг такую работу!
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5k
hhwost Час назад
это из советских времен рассказки что-ли?
где сейчас найти рабочего, или вообще работника, который не делает то, что ему сказали? не говоря уже про недельный запой?
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18k
Франц Лефорт 2 часа назад
Очень спорный вывод. Я тоже таких "запойный" встречал в жизни,и рассказы такие тоже слышал. Но чаще было по другому. Не знаю как сейчас(давненько уже с такими не сталкивался) а вот при советской власти таких было очень трудно уволить. Хотя толку от них не было.
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24k
Acu900 2 часа назад
Ну не знаю, вот одного артиста тоже начальство прикрывало, вместо увольнения на роли пьяниц утверждали, так как играл он естественно и легче было скрыть пристрасть к алкоголю. А он взял и в пьяном виде за руль сел, совершил аварию со смертельным исходом, теперь вот на 8 лет сядет. А если бы уволили - тоже ничего хорошего с ним бы не было, спился бы еще больше. Так что если работника действительно жалко - поставить условие о добровольно- принудительном лечении от алкозависимости, посодействовать в направлении в специализированные клиники , подыскать ему специалиста и поощрять желание лечиться. Ну и внушать что только так работник сможет стать нормальным человеком. А прикрывать пьянство все таки не выход...
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24k
Acu900 Лока Сафонов Час назад
Ну хотя бы пытались. Полгода продержался - тоже результат...
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5k
hhwost Лока Сафонов Час назад
профессионала найти элементарно, просто плати нормально - сами прибегут и в очередь встанут. вот только все стремятся найти токаря 5-6 разряда по цене разнорабочего - это да, это очень трудно.
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631
Олеся Лока Сафонов 12 минут назад
Речь не идёт за пьянство на работе. Это потому что когда уходит в недельный запой, он просто не появляется на работе?
Это, конечно, многое меняет.
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24k
Acu900 Олеся 10 минут назад
А ведь в состоянии запоя могут и за руль сесть и смертельное дтп совершить , после чего на зону на 8 лет отправится...
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3k
Лока Сафонов Автор поста Олеся 9 минут назад
меняет пуля в голове,даже если в жопу попадает
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745
Лёха 2 часа назад
Ошибок много.
Например:"в отличии от коллег, он спорил, не пытался себе"
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34k
Нанук Паналык 2 часа назад
Вити,Вити -
Вити надо выпить
оооо

Оо - Оо!
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55k
Viktor Нанук Паналык Час назад
Выйти! Хватит бухать.
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34k
Нанук Паналык Viktor 13 минут назад
Так суббота же!
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