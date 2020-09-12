Никогда раньше не увольнял пьющих работников. Расскажу на примере сварщика

Конечно, иметь в подчинении людей, склонных к запоям, это всегда риск срыва любых работ, получения пилюль от вышестоящего руководства, но с другой стороны это серьезное подспорье.
Приветствую Вас, уважаемые читатели!
Сегодня затрону ещё одну тему, которая можно сказать, общая для всех производств. Это пьянство, а именно пьющие сотрудники. А также поделюсь своим опытом работы с пьющими людьми.
Я не увольнял пьющих людей с работы и всегда прикрывал их запои, но только если они не наглели и делали своё дело. И ниже расскажу почему. Конечно, иметь в подчинении людей, склонных к запоям, это всегда риск срыва любых работ, получения пилюль от вышестоящего руководства, но с другой стороны это серьезное подспорье. Расскажу на примере сварщика Вити, который был в моём подчинении много лет назад.
Вите на тот момент было около 45 лет, а мне 23 и это был мой первый опыт руководства. Не успел я проработать начальником и трёх дней, как Витя ушёл в запой. Я и так ещё не умел толком распределить задачи между людьми, а тут ещё людей стало не хватать, да и многие старались брать только работу попроще, а "грязную" работу каждый раз брали со скандалами и саботажем. Естественно мне было тяжело, план летел, но к счастью мне не прилетало от начальства, так как делали "скидку" на то, что я только заступил на должность.
Запой Вити продолжался чуть больше недели, я был очень зол на него, а когда он вышел, вызвал его на разговор. В этом разговоре я стал потихоньку подводить его к тому, что он меня подставил, говорил долго, пока до него толком не дошло. Потом сказал, что я не хочу начинать на новой должности с его увольнения, поэтому факт его запоя скрыл. (Это было ремонтное предприятие, где по сей день все вопросы отданы на откуп мастера).
В этот же день Витя приступил к работе, вот только в отличии от коллег, он не спорил, не пытался себе выторговать задачи попроще, всегда оставался на работе, пока не выполнит все задачи, да и в любой ситуации первым всегда шёл на помощь, и при этом сварщик прекрасный. Но все эти качества он демонстрировал между запоями. Очень быстро я понял, что пьяница Витя стоит двоих непьющих, да и работать с ним было проще.
Такие люди, толи чувствуют вину, толи понимают, что вылететь с работы для них означает уже не устроиться на новую. Со временем, кроме Вити, я поработал со многими запойными людьми, и все как один - прекрасно делают своё дело, не скандалят, права не качают, но в любой момент могут пропасть несколько дней или недель.
Вот я и думаю: Человек с "золотыми руками" всегда пьющий, или пьющий становится с "золотыми руками", чтобы не уволили? Все же думаю первое. А как считаете Вы?
Сегодня затрону ещё одну тему, которая можно сказать, общая для всех производств. Это пьянство, а именно пьющие сотрудники. А также поделюсь своим опытом работы с пьющими людьми.
Я не увольнял пьющих людей с работы и всегда прикрывал их запои, но только если они не наглели и делали своё дело. И ниже расскажу почему. Конечно, иметь в подчинении людей, склонных к запоям, это всегда риск срыва любых работ, получения пилюль от вышестоящего руководства, но с другой стороны это серьезное подспорье. Расскажу на примере сварщика Вити, который был в моём подчинении много лет назад.
Вите на тот момент было около 45 лет, а мне 23 и это был мой первый опыт руководства. Не успел я проработать начальником и трёх дней, как Витя ушёл в запой. Я и так ещё не умел толком распределить задачи между людьми, а тут ещё людей стало не хватать, да и многие старались брать только работу попроще, а "грязную" работу каждый раз брали со скандалами и саботажем. Естественно мне было тяжело, план летел, но к счастью мне не прилетало от начальства, так как делали "скидку" на то, что я только заступил на должность.
Запой Вити продолжался чуть больше недели, я был очень зол на него, а когда он вышел, вызвал его на разговор. В этом разговоре я стал потихоньку подводить его к тому, что он меня подставил, говорил долго, пока до него толком не дошло. Потом сказал, что я не хочу начинать на новой должности с его увольнения, поэтому факт его запоя скрыл. (Это было ремонтное предприятие, где по сей день все вопросы отданы на откуп мастера).
В этот же день Витя приступил к работе, вот только в отличии от коллег, он не спорил, не пытался себе выторговать задачи попроще, всегда оставался на работе, пока не выполнит все задачи, да и в любой ситуации первым всегда шёл на помощь, и при этом сварщик прекрасный. Но все эти качества он демонстрировал между запоями. Очень быстро я понял, что пьяница Витя стоит двоих непьющих, да и работать с ним было проще.
Такие люди, толи чувствуют вину, толи понимают, что вылететь с работы для них означает уже не устроиться на новую. Со временем, кроме Вити, я поработал со многими запойными людьми, и все как один - прекрасно делают своё дело, не скандалят, права не качают, но в любой момент могут пропасть несколько дней или недель.
Вот я и думаю: Человек с "золотыми руками" всегда пьющий, или пьющий становится с "золотыми руками", чтобы не уволили? Все же думаю первое. А как считаете Вы?
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Как говорится - Если водка мешает работе, то нафиг такую работу!
где сейчас найти рабочего, или вообще работника, который не делает то, что ему сказали? не говоря уже про недельный запой?
Это, конечно, многое меняет.
Например:"в отличии от коллег, он спорил, не пытался себе"
Вити надо выпить
оооо
Оо - Оо!