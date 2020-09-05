FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Мой личный свод из 12 правил, как вести себя на сайте знакомств Мой личный свод из 12 правил, как вести себя на сайте знакомств Разговор Варшавы и Берлина: соцсети бурно отреагировали мемами на фразу "Крепкий орешек" Разговор Варшавы и Берлина: соцсети бурно отреагировали мемами на... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Как выглядит космос на самом деле Как выглядит космос на самом деле Женщина, пытавшаяся засадить экс-бойфренда в тюрьму, получила за это 10 лет Женщина, пытавшаяся засадить экс-бойфренда в тюрьму, получила за... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Вещи, которые мы все делали в школе Вещи, которые мы все делали в школе Первоклашка философски описала весь жизненный путь человека Первоклашка философски описала весь жизненный путь человека 16 популярных фильмов и сериалов до и после спецэффектов 16 популярных фильмов и сериалов до и после спецэффектов Нива - авто для горячих выходных Нива - авто для горячих выходных Гигантский буревестник: Маньяк, который держит пингвинов в вечном страхе Гигантский буревестник: Маньяк, который держит пингвинов в вечном... Манулы Манулы Во время шторма в Приморье на пляж выбросило "корабль-призрак" Во время шторма в Приморье на пляж выбросило "корабль-призрак" Подслушано: юмор прямиком из Twitter Подслушано: юмор прямиком из Twitter Храм Минакши Амман Храм Минакши Амман Защитники животных в ярости: кто-то раскрасил бездомного пса под тигра Защитники животных в ярости: кто-то раскрасил бездомного пса под тигра СССР. Интересные фотографии известных людей СССР. Интересные фотографии известных людей Девушка уронила iРhоnе в озеро, пытаясь сделать селфи Девушка уронила iРhоnе в озеро, пытаясь сделать селфи Учебники по-настоящему удивляют: сентябрь бодренько зашёл учащимся Учебники по-настоящему удивляют: сентябрь бодренько зашёл учащимся
Главная > Фото 
В мире нет страны, способной затмить Россию в области экспорта пшеницы

В мире нет страны, способной затмить Россию в области экспорта пшеницы (1 фото)

Автор:
05 сентября 2020 19:24
Метки: зерно   россия   экономика   
401
1
На сегодняшний день Россия занимают уверенную позицию лидера по экспорту пшеницы. Несмотря на это, Москва не собирается останавливаться и продолжает укреплять свое присутствие на международной арене вот уже несколько десятков лет.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: зерно   россия   экономика   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
32
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
62
Ингеборг Дапкунайтович 11 часов назад
В мире нет страны, способной затмить россию в области экспорта ВСЕГО ПОДРЯД))) В других странах всё делают для народа, в россии из страны всё увозят за рубеж
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
24k
labuda.blog 2 часа назад
Увидел в ленте новость про достижение России, подумал - наверно сейчас там в комментах всякая либеральная перхоть будет ныть про то что Рашка говно и всё плохо! Зашел посмотреть. И я не ошибся!

Когда же вы нытики перестанете хаить Россию? Новый УАЗ буханка - для вас плохо, построили новый корабль - опять плохо, Россия первая в мире по атомной энергетике - плохо, космическая держава - плохо, и так далее...

Так и хочется взять вас за ноги и головой об угол. Когда же вы захлебнётесь в собственной желчи?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Azesh 4 часа назад
выращиваем хлебушек, меняем его на баксы, на баксы покупаем всякое говно, потому что сами ничего делать не умеем, остальное распихиваем по карманам и вывозим на запад. Профит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
поручик Ржевский 7 часов назад
Хлеб - всему голова,хлеб-дар божий. И как может бог разозлиться ежели этим даром божьим пренебречь. История Уральского городка,где жили не тужили и христиане и старообрядцы. Пахали земельку,сажали хлеб,молотили и продавали хлеб по-божески. Но вот кучка дельцов решила организовать банки винодельческий заводик, куда и пошел хлеб. Весь уклад стал на глазах разваливаться как карточный домик - мужики спиваются,перестают ухаживать за землей,купцы разоряются,т.к. не хватает капитала. А богатеет только жалкая кучка негодяев. Старики призывают образумиться и предупреждают о мщении бога. И вот оно наступило. Страшный голод на Урале,земля перестала родить.
Подробнее на livelib.ru:
https://www.livelib.ru/book/1000609573-hleb-d-n-maminsibiryakhttps://www.livelib.ru/book/1000609573-hleb-d-n-maminsibiryak
Хлеб - всему голова,хлеб-дар божий. И как может бог разозлиться ежели этим даром божьим пренебречь. История Уральского городка,где жили не тужили и христиане и старообрядцы. Пахали земельку,сажали хлеб,молотили и продавали хлеб по-божески. Но вот кучка дельцов решила организовать банки винодельческий заводик, куда и пошел хлеб. Весь уклад стал на глазах разваливаться как карточный домик - мужики спиваются,перестают ухаживать за землей,купцы разоряются,т.к. не хватает капитала. А богатеет только жалкая кучка негодяев. Старики призывают образумиться и предупреждают о мщении бога. И вот оно наступило. Страшный голод на Урале,земля перестала родить. Подробнее на livelib.ru:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
B0n 7 часов назад
Да, млять. Только ни хлеб, ни бензин дешевле не стоят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Prostovopros 8 часов назад
СССР импортировал фуражную пшеницу. Из неё делали комбикорма для коров и прочего скота. Коров было 65 млн. и потому мы пили настоящее молоко. Сейчас в России коров всего несколько млн. Молоко мы пьём из пальмового масла, а излишки фуражного зерна продаём. Заграница делает комбикорма, кормит коров - их там много, и продаёт нам говядину и сухое молоко с высокой прибавочной стоимостью. Китай и Индия просто не продают зерно - оставляют себе. Так-что рекорд есть, но он технический. Особая тема про махинации с зерном не в пользу бюджета. Кому интересно - гляньте на канале Андрея Караулова.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Antarez 8 часов назад
Канада, тоже оч много выращивает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
AlekseiTFS 8 часов назад
Зачем скромничать? Назовите компанию и кому принадлежит ? Страна должна знать своих героев
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Опиум для народа 9 часов назад
"А также в области балета
Мы впереди планеты всей!"(с))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex König 10 часов назад
Было бы хорошо затмить экспортом электроники, техники, высокотехнологичных проектов.
Или хотя бы муки из этого зерна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
1k
Antarez albedo 8 часов назад
А чайники все китайские в РФ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
albedo Antarez 8 часов назад
И что? На один проданный самолет можно купить столько чайников! Так что лучше -продавать самолеты или чайники?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Antarez albedo 8 часов назад
А почему бы не продавать и то, и то. Зачем кормить Китай? И по самолетам Боинг и Аэрбас далеко впереди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
albedo Antarez 8 часов назад
А почему бы не продавать и то, и то.
----------------------
Потому что экономически целесообразнее купить в Китае, Прибыль от вложений в производство самолетов выше, чем от вложений в производство чайников.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
albedo Antarez 8 часов назад
по самолетам Боинг и Аэрбас далеко впереди.
---------------------
Вообще то самолеты не только гражданские бывают.
Да, и до гражданских дойдет.
Я помню как наши "партнеры" административными мерами уничтожали советский аиапром.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
101
Hexo4uha 10 часов назад
http://customs.gov.ru/storage/document/document_statistics_file/2020-08/10/6KHU/WEB_UTSA_OA.xlsxhttp://customs.gov.ru/storage/document/document_statistics_file/2020-08/10/6KHU/WEB_UTSA_OA.xlsx - отчет таможни об экспорте за этот год

Всего - 139 млрд долларов ( -24% от АППГ)
Из них Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) - 9.5 ( +18.7% от АППГ)

Круто конечно, нарастили на 1 млрд.

Но: Минеральные продукты - 85 млрд ( -33 % от АППГ)

Потеряли 20 миллиардов на нефтянке, на 1 миллиард больше вырастили. Как хотите, но как-то не тянет на победу.

И в целом как-то не радует список того что экспортируем:
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)
Минеральные продукты
Топливно-энергетические товары
Продукция химической промышленности,каучук
Кожевенное сырье,пушнина и изделия из них
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
Текстиль,текстильные изделия и обувь
Драгоценные камни,драгоценные металлы и изделия из них
Металлы и изделия из них
Машины,оборудование и транспортные средства
Другие товары

Высокотехнологических вещей очень мало, больше сырье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
3k
КремлеКот Hexo4uha 9 часов назад
Читаем заголовок "В мире нет страны, способной затмить Россию в области экспорта пшеницы"
Опять вынужден повторить: речь о конкретном продукте, о пшенице.
Где ты видел вот это вот словесный понос "а мы круче всех, круче нас никого нет". ? Что за тупая привычка, додумывать за кого-то и тут же с гневом опровергать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
101
Hexo4uha КремлеКот 9 часов назад
Хорошо, поговорим именно о пшенице.

https://latifundist.com/rating/top-10-stran-proizvoditelej-pshenitsy-v-2019-goduhttps://latifundist.com/rating/top-10-stran-proizvoditelej-pshenitsy-v-2019-godu

Согласно статистическим данным USDA, лидерами по производству пшеницы являются Китай, Индия и Россия, на которые приходится 46% мирового производства.

Китай занимает такую позицию благодаря высокой урожайности, которая в прошлом году составила 5,5 т/га, и всего аграриями было собрано 132 млн т.

На второй позиции рейтинга Индия благодаря значительным площадям с 30 млн га собрано 102 млн т пшеницы.

В России было засеяно 27 млн га и собрали 74 млн т зерна.

Итого по чистому производству мы на третьем месте.

ТОП-5 стран экспортеров пшеницы в 2019/20 МГ:

Россия 35 млн т;
ЕС 32 млн т;
США 27,5 млн т;
Канада 23 млн т;
Украина 20,5 млн т.

Итого от ЕС оторвались не то чтобы слишком уж сильно. А чемпионы по производству - Китай и Индия - здесь не участвуют по весьма простой причине - все оставили себе.
Наша победа чисто техническая. И никак не повод громко похваляться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ых КремлеКот 9 часов назад
Хороший урожай, достигнут за счет объемов посевных площадей, а вот по самой урожайности, т.е. центнер/гектар мы даже не входим в топ-15. По производству пшеницы, мы на третьем месте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ых КремлеКот 9 часов назад
Китай и Индия способны затмить, они производят пшеницы больше. Другое дело, что экспортируют ее они меньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
labuda.blog ых 2 часа назад
Китай и Индия способны затмить ... Бла-бла-бла. Ну так чего не затмили? Себя прокормить не могут? Забыл как воробьёв сех поели а потом пионеры из СССР им ловили что бы популяцию восстановить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Наташи уже не те. Турки – о романах с туристками из России Наташи уже не те. Турки – о романах с туристками из России Вассерман не сомневается в территориальном возрождении СССР по окончании пандемии Вассерман не сомневается в территориальном возрождении СССР по окончании пандемии Производители и поставщики просят ввести в России продуктовые карточки Производители и поставщики просят ввести в России продуктовые карточки Грета, проснись: они приготовились сжигать народную нефть в России, за ненадобностью! Грета, проснись: они приготовились сжигать народную нефть в России, за ненадобностью! Россиянин купил продукты по чеку 2007 года и удивился росту инфляции в стране Россиянин купил продукты по чеку 2007 года и удивился росту инфляции в стране COVID-19 заставил правительство ускорить приватизацию остатков госсобственности COVID-19 заставил правительство ускорить приватизацию остатков госсобственности
Игорь Угрев

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7453



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Ипотека: Квартира ценой... всего!
0
309
Ипотека: Квартира ценой... всего!
Закулисье голливудской классики
3
12
Закулисье голливудской классики
﻿
Набирающие популярность
С продажи б/у вещей на Avito предложили взимать налоги
0
59
С продажи б/у вещей на Avito предложили взимать налоги
Чему мучат в школе: самые абсурдные наказания для детей разных стран мира
0
6
Чему мучат в школе: самые абсурдные наказания для детей разных стран мира
От фрилансера до арт-директора
От фрилансера до арт-директора
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#интересное#автоприкол#кино#СССР#дети#позитив#соцсети#авария
#прикол#интересно#история#забавно#люди#автомобиль#комментарии#природа#школа#беларусь
#фото#животные#фотографии#картинки#подборка#германия#настроение#россия#gif#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться