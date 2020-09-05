В мире нет страны, способной затмить Россию в области экспорта пшеницы

На сегодняшний день Россия занимают уверенную позицию лидера по экспорту пшеницы. Несмотря на это, Москва не собирается останавливаться и продолжает укреплять свое присутствие на международной арене вот уже несколько десятков лет.
Согласно статистическим данным, ежегодный объем экспортируемой пшеницы во всем мире составляет около 180 миллионов тонн, при этом почти четверть из них приходится на РФ.
Отметим, Россия обладает приблизительно 12% мировой площади, которая отведена для выращивания пшеницы. Речь идет о 27 миллионах га. Два десятилетия назад российский лидер Владимир Путин изменил логистику черноморских портов, с целью увеличения объемов продаж. Уже тогда он понимал, что экспорт зерна может создать национально богатство.
За 20 лет Россия увеличила объем выращиваемой пшеницы на 150%. Сегодня он составляет около 80 млн. тонн в год. Половины этого вполне достаточно для удовлетворения потребностей населения, остальное отправляется на экспорт. Основными покупателями стали страны Ближнего Востока и Северной Африки, представляющие треть мирового импорта зерна.
По мнению экспертов, сегодня в мире нет ни одной страны, которая смогла бы затмить РФ в экспорте пшеницы. Тем более Москва продолжает вкладывать средства в увеличении урожая и развитии экспортных мощностей.
Уже через пять лет объем выращиваемого в РФ злака может достигнуть показателя 100 миллионов тонн в год, что позволит без особых трудностей завоевать прочие рынки.
Отметим, Россия обладает приблизительно 12% мировой площади, которая отведена для выращивания пшеницы. Речь идет о 27 миллионах га. Два десятилетия назад российский лидер Владимир Путин изменил логистику черноморских портов, с целью увеличения объемов продаж. Уже тогда он понимал, что экспорт зерна может создать национально богатство.
За 20 лет Россия увеличила объем выращиваемой пшеницы на 150%. Сегодня он составляет около 80 млн. тонн в год. Половины этого вполне достаточно для удовлетворения потребностей населения, остальное отправляется на экспорт. Основными покупателями стали страны Ближнего Востока и Северной Африки, представляющие треть мирового импорта зерна.
По мнению экспертов, сегодня в мире нет ни одной страны, которая смогла бы затмить РФ в экспорте пшеницы. Тем более Москва продолжает вкладывать средства в увеличении урожая и развитии экспортных мощностей.
Уже через пять лет объем выращиваемого в РФ злака может достигнуть показателя 100 миллионов тонн в год, что позволит без особых трудностей завоевать прочие рынки.
Авторский пост
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Когда же вы нытики перестанете хаить Россию? Новый УАЗ буханка - для вас плохо, построили новый корабль - опять плохо, Россия первая в мире по атомной энергетике - плохо, космическая держава - плохо, и так далее...
Так и хочется взять вас за ноги и головой об угол. Когда же вы захлебнётесь в собственной желчи?
Подробнее на livelib.ru:
https://www.livelib.ru/book/1000609573-hleb-d-n-maminsibiryakhttps://www.livelib.ru/book/1000609573-hleb-d-n-maminsibiryak
Мы впереди планеты всей!"(с))))
Или хотя бы муки из этого зерна.
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Потому что экономически целесообразнее купить в Китае, Прибыль от вложений в производство самолетов выше, чем от вложений в производство чайников.
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Вообще то самолеты не только гражданские бывают.
Да, и до гражданских дойдет.
Я помню как наши "партнеры" административными мерами уничтожали советский аиапром.
Всего - 139 млрд долларов ( -24% от АППГ)
Из них Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) - 9.5 ( +18.7% от АППГ)
Круто конечно, нарастили на 1 млрд.
Но: Минеральные продукты - 85 млрд ( -33 % от АППГ)
Потеряли 20 миллиардов на нефтянке, на 1 миллиард больше вырастили. Как хотите, но как-то не тянет на победу.
И в целом как-то не радует список того что экспортируем:
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)
Минеральные продукты
Топливно-энергетические товары
Продукция химической промышленности,каучук
Кожевенное сырье,пушнина и изделия из них
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
Текстиль,текстильные изделия и обувь
Драгоценные камни,драгоценные металлы и изделия из них
Металлы и изделия из них
Машины,оборудование и транспортные средства
Другие товары
Высокотехнологических вещей очень мало, больше сырье.
Опять вынужден повторить: речь о конкретном продукте, о пшенице.
Где ты видел вот это вот словесный понос "а мы круче всех, круче нас никого нет". ? Что за тупая привычка, додумывать за кого-то и тут же с гневом опровергать.
https://latifundist.com/rating/top-10-stran-proizvoditelej-pshenitsy-v-2019-goduhttps://latifundist.com/rating/top-10-stran-proizvoditelej-pshenitsy-v-2019-godu
Согласно статистическим данным USDA, лидерами по производству пшеницы являются Китай, Индия и Россия, на которые приходится 46% мирового производства.
Китай занимает такую позицию благодаря высокой урожайности, которая в прошлом году составила 5,5 т/га, и всего аграриями было собрано 132 млн т.
На второй позиции рейтинга Индия благодаря значительным площадям с 30 млн га собрано 102 млн т пшеницы.
В России было засеяно 27 млн га и собрали 74 млн т зерна.
Итого по чистому производству мы на третьем месте.
ТОП-5 стран экспортеров пшеницы в 2019/20 МГ:
Россия 35 млн т;
ЕС 32 млн т;
США 27,5 млн т;
Канада 23 млн т;
Украина 20,5 млн т.
Итого от ЕС оторвались не то чтобы слишком уж сильно. А чемпионы по производству - Китай и Индия - здесь не участвуют по весьма простой причине - все оставили себе.
Наша победа чисто техническая. И никак не повод громко похваляться.