В мире нет страны, способной затмить Россию в области экспорта пшеницы

Согласно статистическим данным, ежегодный объем экспортируемой пшеницы во всем мире составляет около 180 миллионов тонн, при этом почти четверть из них приходится на РФ.





Отметим, Россия обладает приблизительно 12% мировой площади, которая отведена для выращивания пшеницы. Речь идет о 27 миллионах га. Два десятилетия назад российский лидер Владимир Путин изменил логистику черноморских портов, с целью увеличения объемов продаж. Уже тогда он понимал, что экспорт зерна может создать национально богатство.



За 20 лет Россия увеличила объем выращиваемой пшеницы на 150%. Сегодня он составляет около 80 млн. тонн в год. Половины этого вполне достаточно для удовлетворения потребностей населения, остальное отправляется на экспорт. Основными покупателями стали страны Ближнего Востока и Северной Африки, представляющие треть мирового импорта зерна.



По мнению экспертов, сегодня в мире нет ни одной страны, которая смогла бы затмить РФ в экспорте пшеницы. Тем более Москва продолжает вкладывать средства в увеличении урожая и развитии экспортных мощностей.



Уже через пять лет объем выращиваемого в РФ злака может достигнуть показателя 100 миллионов тонн в год, что позволит без особых трудностей завоевать прочие рынки.