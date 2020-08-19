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В чем разница между робустой и арабикой

В чем разница между робустой и арабикой (1 фото)

Автор:
19 августа 2020 03:42
Метки: интересное   кофе   сравнение   
1418
1
Арабика и робуста — два главных вида кофе. Они отличаются и внешне, и по вкусу. В этой статье разбираемся, в чём разница между арабикой и робустой

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Метки: интересное   кофе   сравнение   
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6  комментариев
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labuda.blog 6 часов назад
Не арабика и не робуста, а просто грудка курицы
Не арабика и не робуста, а просто грудка курицы
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andrey labuda.blog 4 часа назад
а откуда такая уверенность что это курица ? пожет это петух ?
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101k
Aion 2 часа назад
Спасибо! Хороший пост.
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17k
Luc72 2 часа назад
Охренеть!!!
Охренеть!!!
Охренеть!!!
Охренеть!!!
"эти два растения родственники"

Ну тогда твердые и мягкие сорта пшеницы тоже не сорта а, МЛЯТЬ, РОДСТВЕННИКИ
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27k
BuG 4 часа назад
Арабику варят так, из робусты делают растворимый кофе. Это если коротко.
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