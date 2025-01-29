FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 14275 постов • 884 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Разработчики российского электромобиля «Атом» показали предсерийный прототип

Разработчики российского электромобиля «Атом» показали предсерийный прототип

Автор:
29 января 2025 14:44
Сообщество : Автомир
Метки: Авто   Автовсячина   Атом   Россия   Сделано у нас   автомир   автомобили   машина   прототип   электромобиль   
1302
5
Машина является полностью функциональной и предназначена для испытаний, в том числе на дорогах. Управление будет производиться с помощью руля с сенсорным дисплеем, голосового помощника и проекции дополненной реальности на лобовом стекле (AR HUD). Запуск серийного производства «Атомов» планируется уже в середине этого года.
×
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Авто   Автовсячина   Атом   Россия   Сделано у нас   автомир   автомобили   машина   прототип   электромобиль   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
satra Час назад
А мне нравится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
9k
Oleg Полминуты назад
ё-мобиль 2 . плавали-знаем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
STRiX 15 минут назад
То есть вся приборная панель - это монитор в руле? Крутишь руль, а в месте с ним крутится вверх тормашками и вся необходимая информация?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49
odette STRiX 8 минут назад
а зачем тебе информация с экрана при виражах и поворотах?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ivandike 19 минут назад
В переди,.х. сзади монобровь, дизайнеров уволили что-ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Волк Полчаса назад
Да вроде ни чё себе так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
System Полчаса назад
Если выйдет в серию по нормальной цене, а не как пустые ВАЗы за 2 ляма, может и покупляют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Bartello Полчаса назад
Предсерийный прототип, ближе к магазину настолько, насколько вы ближе на дороге к Москве выйдя из подъезда в Мурманске. По итогу шильдик Атом наклеют на серийную китайскую электричку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Влад 36 минут назад
Ну нормально так получилось. Теперь выкинут нафиг всю электронику, поставить ДВС и будет приличная машинка. А, да, багажник увеличить, а то в этом корыте его практически нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Vacony 40 минут назад
так так.... два вопроса только - какая цена и что тут "отечественного" ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Stargazer 44 минуты назад
Раз в 10 лет в стране изобретают Ё-мобиль....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
SolomonA 50 минут назад
Симпатичный компактный автомобильчик. Навороты, типа экрана на руле и дверей, открывающихся навстречу друг другу уберут перед запуском в серию. И вполне себе норм. А если еще и бензиновую версию сделают - то вообще топ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Седой 53 минуты назад
Всегда много звона с нулевым выхлопом, в итоге.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69k
Бука Сyка Димка 53 минуты назад
Ну с виду норм, если бы были сопоставимые характеристики с китайцами и какой то выиграш по цене, может за счет субсидий или льгот, я бы может и взял)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
x3matic Час назад
Ё-мобиль пытаются опять втюхать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73k
turyst Час назад
Интересно, как быстро появится "комплект" для переноса экрана
с руля на торпедо?

Ну это, если выпустят, всё же в серию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49
odette Бука Сyка Димка 9 минут назад
а зачем в экран при поворотах смотреть? в остальных случаях он стоит прямо и всё можно увидеть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Злодей Час назад
Чем то на инвалидку похожа. Точнее,может и не похожа, но как только увидел вид спереди,сразу вспомнилась инвалидка. Хотя лет 30 о ней не вспоминал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1950 постов (1949 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

51691



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Родители детей, нежелательных для пребывания в РФ, получат тот же статус и будут депортированы из России
Родители детей, нежелательных для пребывания в РФ, получат тот же статус и будут...
Путин пообещал, что в российских вузах станет больше студентов из Таджикистана
Путин пообещал, что в российских вузах станет больше студентов из Таджикистана
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#машина#Китай#Прикол#интересно#конфликт#кошка#аварии#Пёс#Санкт-Петербург
#фото#автомобили#Юмор#новости#полиция#кот#собака#нападение#негатив#улыбнуло
#животные#автомир#Люди#Автовсячина#позитив#ДТП#авто аварии#США#СССР#электромобиль
В каждой шутке есть доля шутки В каждой шутке есть доля шутки Росатом представил прототип электромобиля Росатом представил прототип электромобиля Озвучен регламент планового технического обслуживания российского электромобиля Атом Озвучен регламент планового технического обслуживания российского электромобиля Атом Представлен прототип российского электромобиля "Молния" Представлен прототип российского электромобиля "Молния" Представлен финальный вариант интерьера российского электрокара «Атом» Представлен финальный вариант интерьера российского электрокара «Атом» Производитель российских электрокаров Атом показал обновлённый дизайн автомобиля Производитель российских электрокаров Атом показал обновлённый дизайн автомобиля

На что жалуетесь?

Вернуться