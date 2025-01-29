Разработчики российского электромобиля «Атом» показали предсерийный прототип

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Машина является полностью функциональной и предназначена для испытаний, в том числе на дорогах. Управление будет производиться с помощью руля с сенсорным дисплеем, голосового помощника и проекции дополненной реальности на лобовом стекле (AR HUD). Запуск серийного производства «Атомов» планируется уже в середине этого года.
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с руля на торпедо?
Ну это, если выпустят, всё же в серию.
Но он должен быть в середине и неподвижным.
Но тогда с подушкой сложно.
станет нормой , но для большинства.