Разработчики российского электромобиля «Атом» показали предсерийный прототип

Машина является полностью функциональной и предназначена для испытаний, в том числе на дорогах. Управление будет производиться с помощью руля с сенсорным дисплеем, голосового помощника и проекции дополненной реальности на лобовом стекле (AR HUD). Запуск серийного производства «Атомов» планируется уже в середине этого года.

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