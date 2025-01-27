Сумасшедшие гонки худших водителей Великобритании

Полиция Девона и Корнуолла опубликовала записи с видеорегистраторов, на которых запечатлены самые нерадивые водители Великобритании. Опасное вождение, пересечение сплошной разметки, движение по встречной полосе и не только. После запуска программы Snap у людей появилась возможность отправлять анонимные сообщения и видеозаписи, на которых запечатлены нарушения правил дорожного движения.
За пять лет дорожная полиция получила более 20600 видеозаписей, в том числе несколько свидетельств наезда на пешеходов и велосипедистов.
В одном из роликов запечатлена ситуация, произошедшая на перекрёстке в Эксетере. Водитель фургона не уступил дорогу велосипедисту, и тот был вынужден выехать на тротуар, где в это время отдыхали посетители паба. Нарушителя лишили водительских прав на шесть месяцев и обязали заплатить штраф в размере 391 фунта стерлингов (более 47 тыс. рублей), а также покрыть другие сопутствующие расходы.
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Адриан Лейск, начальник управления по обеспечению безопасности дорожного движения Девона и Корнуолла отметил: «Полицейские не могут быть везде, поэтому помощь общественности очень важна. 20000 онлайн-сообщений от обеспокоенных участников дорожного движения свидетельствуют о том, что все мы хотим быть в безопасности на дорогах Девона и Корнуолла. Каждый может стать свидетелем того, как не соблюдаются правила дорожного движения. Нередко такое поведение ставит под угрозу жизни людей. Это просто недопустимо. Предоставление видеозаписей таких инцидентов через приложение Snap позволяет полиции принять меры, привлечь нарушителей к ответственности. Мы стремимся повысить безопасность дорожного движения в Девоне и Корнуолле и, в конечном итоге, сократить число погибших и пострадавших".
Комиссар полиции Элисон Эрнандес добавила: «Я хотела бы поблагодарить всех, кто нашёл время и прислал видеозаписи - вы вносите положительный вклад в безопасность участников дорожного движения по всему региону. Превышение отметки в 20000 видеозаписей свидетельствует о том, что общественность активно сотрудничает с нами. Тем не менее, мы хотели бы, чтобы в дальнейшем количество таких записей уменьшалось по мере улучшения общего уровня вождения. Речь идет о спасении жизней. В 2023 году на дорогах Девона и Корнуолла погибли 48 человек и 702 получили серьезные травмы. Мы взяли на себя обязательство сократить количество дорожно-транспортных происшествий на 50 % к 2030 году, и программа Snap играет в этом большую роль».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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