Сумасшедшие гонки худших водителей Великобритании

За пять лет дорожная полиция получила более 20600 видеозаписей, в том числе несколько свидетельств наезда на пешеходов и велосипедистов.

В одном из роликов запечатлена ситуация, произошедшая на перекрёстке в Эксетере. Водитель фургона не уступил дорогу велосипедисту, и тот был вынужден выехать на тротуар, где в это время отдыхали посетители паба. Нарушителя лишили водительских прав на шесть месяцев и обязали заплатить штраф в размере 391 фунта стерлингов (более 47 тыс. рублей), а также покрыть другие сопутствующие расходы.