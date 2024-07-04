FISHKINET
Сообщество Аварии 8161 пост • 570 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Мотоциклист врезался в автомобиль в Санкт-Петербурге

Мотоциклист врезался в автомобиль в Санкт-Петербурге

Автор:
04 июля 2024 10:07
Сообщество : Аварии
Метки: Автомобиль   Видео   аварии   мото   мотоциклист   столкновение   
1255
1
1

В Санкт-Петербурге мотоциклист врезался в стоящий в левой полосе Lexus, после чего его отбросило на Hyundai. Момент аварии попал в объектив видеорегистратора автомобилиста.

По словам очевидцев, на момент приезда скорой помощи байкер дышал, но был без сознания.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Автомобиль   Видео   аварии   мото   мотоциклист   столкновение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Fat Lynx 16 минут назад
Фееричный дол-бо-еб! Куда так лететь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
907
Глеб AZ 38 минут назад
Хрусь-хрусь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Duke_kir 56 минут назад
сам убрался и машины попортил и не только
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей 57 минут назад
Мда....слабоумие на лицо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Wadim Час назад
Одним е.бланом меньше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ян Час назад
Уверенно к успеху шел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Как четко хрустнуло!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
584
Сахалинец 2 часа назад
Жаль водителей, хруста не жаль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Питарас
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
albedo 2 часа назад
Не надо ездить быстрее потока.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3747 постов (3713 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

671148



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сделано у нас
Сделано у нас
Пассажира Boeing 787 зашвырнуло прямо на багажную полку во время мощной турбулентности
Пассажира Boeing 787 зашвырнуло прямо на багажную полку во время мощной турбулентности
Набирающие популярность в сообществах
Картинки со&nbsp;смыслом&nbsp;
Картинки со смыслом 
Китайские учёные создали робота с мозгом из человеческих стволовых клеток
Китайские учёные создали робота с мозгом из человеческих стволовых клеток
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#забавно#кино#интересное#Москва#собака#Ynews#авария
#в мире#интересно#Китай#история#фильм#полиция#Реакция#Россия#кошка#запрет
#животные#Прикол#позитив#Юмор#кот#улыбнуло#новости#трейлер#дети#работа
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал Столкновение мотоциклиста с машиной в Ижевске Столкновение мотоциклиста с машиной в Ижевске Сорвиголова Алекс Харвилл погиб при попытке совершить рекордный прыжок на мотоцикле Сорвиголова Алекс Харвилл погиб при попытке совершить рекордный прыжок на мотоцикле В Сызрани два быстрых мотоциклиста отправились на больничную койку В Сызрани два быстрых мотоциклиста отправились на больничную койку Мотоциклист с пассажиркой попали в ДТП в Петербурге Мотоциклист с пассажиркой попали в ДТП в Петербурге Авария дня. Массовое ДТП с участием мотоциклиста на объездной в Тюмени Авария дня. Массовое ДТП с участием мотоциклиста на объездной в Тюмени

На что жалуетесь?

Вернуться