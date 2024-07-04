Мотоциклист врезался в автомобиль в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге мотоциклист врезался в стоящий в левой полосе Lexus, после чего его отбросило на Hyundai. Момент аварии попал в объектив видеорегистратора автомобилиста.
По словам очевидцев, на момент приезда скорой помощи байкер дышал, но был без сознания.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Метки: Автомобиль Видео аварии мото мотоциклист столкновение
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