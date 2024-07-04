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Скользкая дорога привела к аварии

Скользкая дорога привела к аварии

Автор:
04 июля 2024 08:50
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Таиланд   авария   грузовик   мокрая дорога   пикап   
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Автолюбитель из Таиланда стал свидетелем аварии с участием пикапа и грузовика. К счастью, обошлось без пострадавших.

Пикап, совершая обгон на мокрой дороге, врезался в грузовик. Грузовик занесло к обочине дороги и он перевернулся.

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Метки: Видео   ДТП   Таиланд   авария   грузовик   мокрая дорога   пикап   
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1  комментарий
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ss Час назад
Дорога здесь ни в чём не виновата!
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Себастьян Перейра
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