Скользкая дорога привела к аварии

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Автолюбитель из Таиланда стал свидетелем аварии с участием пикапа и грузовика. К счастью, обошлось без пострадавших.
Пикап, совершая обгон на мокрой дороге, врезался в грузовик. Грузовик занесло к обочине дороги и он перевернулся.
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