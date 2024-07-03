Продавец китайской автокомпании BYD Denza попросил клиента не трогать руль и тормоз, чтобы показать великолепные возможности автопилота

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вот не уверен.
шот типа активного круиза, похоже.
система пассивной безопасности.
давно, лет пять назад, пробовал похожее на митсубиси.
да, само тормозит перед препятсвием.
НО, до определенной скорости, например 30 км\ч.
если больше, то не исключает столкновения с препятствием, но по возможности минимализирует последствия.
ну так радар устроен и мозги настроеные.
плюс ко всему, это не одним движением кнопочки включается, там определенный набор действий нужен перед запуском работы системы.
вольво и мерседесы тоже давно ставят.
да многие уже делают.
тут или представитель салона-продавца олень, недовключил чего или сам не знал всех особенностей и условий работы системы, и так неудачно провел тест драйв.
или глюк системы.
или сработала как и должна на такой скорости.
тормозить то тормозила, но столкновение было неизбежно (опять же програмные настройки) и просто минимизировала последствия.