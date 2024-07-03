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Продавец китайской автокомпании BYD Denza попросил клиента не трогать руль и тормоз, чтобы показать великолепные возможности автопилота

Продавец китайской автокомпании BYD Denza попросил клиента не трогать руль и тормоз, чтобы показать великолепные возможности автопилота

Автор:
03 июля 2024 21:51
Сообщество : Аварии
Метки: BYD Denza   ДТП   
976
1
1
Результат почти убил

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Метки: BYD Denza   ДТП   
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6  комментариев
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18k
Колька Валеркин сын 43 минуты назад
Вот потому я всяким этим новшествам и не доверяю, как и старому и злому круиз контролю. Машина должна быть всегда под контролем водителя.
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1k
оберлейтенант 12 минут назад
ну шо сказать? автопилот?
вот не уверен.
шот типа активного круиза, похоже.
система пассивной безопасности.
давно, лет пять назад, пробовал похожее на митсубиси.
да, само тормозит перед препятсвием.
НО, до определенной скорости, например 30 км\ч.
если больше, то не исключает столкновения с препятствием, но по возможности минимализирует последствия.
ну так радар устроен и мозги настроеные.
плюс ко всему, это не одним движением кнопочки включается, там определенный набор действий нужен перед запуском работы системы.
вольво и мерседесы тоже давно ставят.
да многие уже делают.

тут или представитель салона-продавца олень, недовключил чего или сам не знал всех особенностей и условий работы системы, и так неудачно провел тест драйв.
или глюк системы.

или сработала как и должна на такой скорости.
тормозить то тормозила, но столкновение было неизбежно (опять же програмные настройки) и просто минимизировала последствия.
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26k
SolomonA Полчаса назад
А почему подушки не стрельнули?
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15k
..: Атеист :.. Полчаса назад
Убийственный автопилот!)) Может это не автопилот, а просто удержание в полосе? Ну че, покатались хорошо, будет че вспомнить
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6k
Горожанин 39 минут назад
ИИииииииииидит-мадрид!..
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4k
Rom 44 минуты назад
А в этих есть "автопилот"? Ну давай, попробуйте все, у кого такие повозки ))
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dotcomma
  • Дата регистрации: 29.11.2011
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