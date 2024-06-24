Американка отсудила у Ford $56 миллионов из-за сломанной в ДТП ноги

Суд постановил выплатить американцу $56 миллионов компенсации за ДТП, якобы вызванное дефектом Ford Expedition. Представители Ford утверждают, что неисправностей авто не обнаружено и готовятся подавать апелляцию.
Концерн Ford Motor должен выплатить более 56 миллионов долларов пострадавшей в ДТП американке. Такое решение принял суд штата Колорадо.
Инцидент, который рассматривался в суде, имел место 27 декабря 2016 года. Лорен Томпсон на своем внедорожнике Ford Expedition 1998 года врезалась в почтовый ящик на улице.
После ДТП она вышла из авто, чтобы оценить степень повреждений, поскользнулась и упала. В это время внедорожник неожиданно поехал назад и переехал ногу американки. Она сломала большую и малую берцовые кости.
Истица утверждает, что причиной инцидента стал дефект коробки передач Ford — мол, она самовольно перешла в режим заднего хода. Подобные проблемы были на автомобиле американской марки в 80-х годах.
В то же время, представители Ford Motor утверждают, что доказательств неисправности внедорожника в суде так и не было приведено. Не исключено, что после ДТП американка просто не перевела КПП в режим Parking и не поставила авто на стояночный тормоз.
Судебные процессы продолжались с 2018 года, причем сначала суд штата Колорадо стал на сторону Ford и отклонил иск. Однако затем дело решили пересмотреть и несмотря на ходатайство Ford перенести рассмотрение в Мичиган, им снова занялся суд в Колорадо.
Присяжные признали автоконцерн виновным в дефекте Ford Expedition и суд постановил выплатить пострадавшей Лорен Томпсон 56 575 000 долларов компенсации, а также 45 миллионов долларов штрафа. Впрочем, юристы Ford Motor готовятся к апелляции.
"Хотя мы выражаем сочувствие госпоже Томпсон и уважаем решение присяжных, мы не верим, что вердикт подтверждается доказательствами. Мы рассмотрим варианты обжалования", — заявил представитель Ford Ричард Бинхаммер.
Источник:
- Авария дня. Гонщик на Ford устроил ДТП в Петербурге
- Форд против фонарей в Петербурге
- Авария дня. Смертельное ДТП на Азаровском мосту в Калуге
- Опасный фокус в Тверской области
- Водитель Ауди помешал Форду проехать на "красный"
На классической коробке такое вряд ли возможно.
А решение суда понятно, присяжные-то небось сплошь негры...
---
Фраза, - "Впрочем, юристы Ford Motor готовятся к апелляции", - говорит об обратном. Вот когда последняя инстанция вынесет окончательны приговор, вот тогда можно будет говорить, кто, что, у кого высудил. А пока это ещё вилами по воде писано.
Или в процессе пол изменили?
A на B на C равно X Если X меньше затрат на доработку, возврата не будет.
И часто случаются такие аварии?
Вы и представить не можете.
В какой компании вы работаете?
В крупной.