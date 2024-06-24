Американка отсудила у Ford $56 миллионов из-за сломанной в ДТП ноги

Концерн Ford Motor должен выплатить более 56 миллионов долларов пострадавшей в ДТП американке. Такое решение принял суд штата Колорадо.

Инцидент, который рассматривался в суде, имел место 27 декабря 2016 года. Лорен Томпсон на своем внедорожнике Ford Expedition 1998 года врезалась в почтовый ящик на улице.

После ДТП она вышла из авто, чтобы оценить степень повреждений, поскользнулась и упала. В это время внедорожник неожиданно поехал назад и переехал ногу американки. Она сломала большую и малую берцовые кости.

Истица утверждает, что причиной инцидента стал дефект коробки передач Ford — мол, она самовольно перешла в режим заднего хода. Подобные проблемы были на автомобиле американской марки в 80-х годах.