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Американка отсудила у Ford $56 миллионов из-за сломанной в ДТП ноги

Американка отсудила у Ford $56 миллионов из-за сломанной в ДТП ноги

Автор:
24 июня 2024 08:54
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   ДТП   СУД   авто   в мире   люди   машина   новости   сломанная нога   
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Суд постановил выплатить американцу $56 миллионов компенсации за ДТП, якобы вызванное дефектом Ford Expedition. Представители Ford утверждают, что неисправностей авто не обнаружено и готовятся подавать апелляцию.

Концерн Ford Motor должен выплатить более 56 миллионов долларов пострадавшей в ДТП американке. Такое решение принял суд штата Колорадо.

Инцидент, который рассматривался в суде, имел место 27 декабря 2016 года. Лорен Томпсон на своем внедорожнике Ford Expedition 1998 года врезалась в почтовый ящик на улице.

После ДТП она вышла из авто, чтобы оценить степень повреждений, поскользнулась и упала. В это время внедорожник неожиданно поехал назад и переехал ногу американки. Она сломала большую и малую берцовые кости.

Истица утверждает, что причиной инцидента стал дефект коробки передач Ford — мол, она самовольно перешла в режим заднего хода. Подобные проблемы были на автомобиле американской марки в 80-х годах.

В то же время, представители Ford Motor утверждают, что доказательств неисправности внедорожника в суде так и не было приведено. Не исключено, что после ДТП американка просто не перевела КПП в режим Parking и не поставила авто на стояночный тормоз.

Судебные процессы продолжались с 2018 года, причем сначала суд штата Колорадо стал на сторону Ford и отклонил иск. Однако затем дело решили пересмотреть и несмотря на ходатайство Ford перенести рассмотрение в Мичиган, им снова занялся суд в Колорадо.

Присяжные признали автоконцерн виновным в дефекте Ford Expedition и суд постановил выплатить пострадавшей Лорен Томпсон 56 575 000 долларов компенсации, а также 45 миллионов долларов штрафа. Впрочем, юристы Ford Motor готовятся к апелляции.

"Хотя мы выражаем сочувствие госпоже Томпсон и уважаем решение присяжных, мы не верим, что вердикт подтверждается доказательствами. Мы рассмотрим варианты обжалования", — заявил представитель Ford Ричард Бинхаммер.

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Метки: Ford   ДТП   СУД   авто   в мире   люди   машина   новости   сломанная нога   
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5  комментариев
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12k
vasilykopkov Час назад
Из паркинга в задний ход самопроизвольно перепрыгнуть? ну-ну...
На классической коробке такое вряд ли возможно.
А решение суда понятно, присяжные-то небось сплошь негры...
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17k
ss 22 минуты назад
"Американка отсудила у Ford..."
---
Фраза, - "Впрочем, юристы Ford Motor готовятся к апелляции", - говорит об обратном. Вот когда последняя инстанция вынесет окончательны приговор, вот тогда можно будет говорить, кто, что, у кого высудил. А пока это ещё вилами по воде писано.
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9k
Харон ( Χάρων) 36 минут назад
И всё-таки КОМУ????
Или в процессе пол изменили?

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3k
Ультратрахуил 2 часа назад
Берём количество выпущенных машин - А, умножаем на вероятную долю машин с неисправностями - B, и умножаем произведение на стоимость урегулирования вопроса без суда - С.
A на B на C равно X Если X меньше затрат на доработку, возврата не будет.
И часто случаются такие аварии?
Вы и представить не можете.
В какой компании вы работаете?
В крупной.
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3512 постов (3138 в горячем)

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