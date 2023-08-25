"Ненавижу самокатчиков!": истории от тех, кто от них ещё и пострадал

2049
16
Самок вроде бы и удобный транспорт, чтобы быстро куда-то добраться без пробок, но только вот часто те, кто ими управляет, совершенно не заботится об окружающих и их комфорте. Перед вами истории от людей, которые пострадали от самокатов.
×
×
2. В Ставропольском крае, в Кисловодске на Курортном бульваре, выписан первый штраф за катание на электросамокатах в запрещенном для этого месте
А как вы относитесь к самокатам?
Источник:
Еще крутые истории!
- 13 историй о том, как люди оформляли паспорт - и теперь понятно, почему удачных фото ни у кого нет
- 10 фактов о Марго Робби, которые вы не знали
- Супруги решили продать старую статуэтку — и не ожидали, что её так высоко оценят
- 16 сумасшедших фактов о сексе
- Пользователи поделились тем, какие интересные и забавные обрывки диалогов услышали на улице
Новости партнёров
реклама
- оставляют самокат посреди тротуара (поперек), не давая возможность проехать инвалидам или коляскам,
- оставляют самокат посреди проезжей части или на парковке между машин, иногда можно не заметить и повредить машину,
- оставляют у входа в подъезд, как бы блокируя выход.
Подскажите способ бороться с этим идиотизмом. Желательно в рамках УК!