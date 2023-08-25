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"Ненавижу самокатчиков!": истории от тех, кто от них ещё и пострадал

"Ненавижу самокатчиков!": истории от тех, кто от них ещё и пострадал

Автор:
25 августа 2023 15:06
Сообщество : Истории
Метки: Мемы   бесят самокаты   из твиттера   истории   кошмар   самокат   самокатчик   сбил самокатчик   
2049
16

Самок вроде бы и удобный транспорт, чтобы быстро куда-то добраться без пробок, но только вот часто те, кто ими управляет, совершенно не заботится об окружающих и их комфорте. Перед вами истории от людей, которые пострадали от самокатов.

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А как вы относитесь к самокатам?

Источник:

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Метки: Мемы   бесят самокаты   из твиттера   истории   кошмар   самокат   самокатчик   сбил самокатчик   
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16  комментариев
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13k
Иван Час назад
С шестой особенно солидарен. Тридварасы туевы
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3k
Любушка 4 секунды назад
Ведут себя, как (пидор) гомосексуалисты, и выглядят так же. Один спереди, другой его сзади обнимает, прижавшись. И понеслась! Они главные на тротуаре. Никого в упор не видят. Ущемленные сексуальные меньшинства!
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5k
Горожанин 5 минут назад
Власть на пустом месте сделала себе проблему - поддавшись на мировую моду. А это говорит о повышенной внушаемости власти, то есть об отсутствии разума. А сейчас работает уже другой механизм - комплекс эмоциональный неполноценности власти. Чтобы признать свою ошибку и запретить электросамокаты, по крайней, мере, в пешеходных зонах, на тротуарах - политической воли не хватает. Всё идёт самотёком. Так и живём.
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51k
Прораб 6 минут назад
Повозка для п.идоров


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27k
Мрачный мачо 9 минут назад
Ссылка coub.com
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16k
Vital Idol 11 минут назад
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12k
El Niño 13 минут назад
О, мне есть что сказать! Я уже люто ненавижу тех, кто:
- оставляют самокат посреди тротуара (поперек), не давая возможность проехать инвалидам или коляскам,
- оставляют самокат посреди проезжей части или на парковке между машин, иногда можно не заметить и повредить машину,
- оставляют у входа в подъезд, как бы блокируя выход.

Подскажите способ бороться с этим идиотизмом. Желательно в рамках УК!
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5k
alex 18 минут назад
Депутаты так увлеклись гнобиловым отрасли такси, что совсем забыли о петушеринге
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55k
dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
Охеренно...стоит знак самокаты запрещены, а рядом прокат самокатов...епанутые чтоль?)))
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69
Vadim Voronin Полчаса назад
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30k
Aqueronte 39 минут назад
Если представить мир без автомобиля и вдруг его изобрели, вы представляете что б было? Тут тоже самое, нет правил и ответственности.
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3k
OLDer 50 минут назад
Пункт.2 - Алилуйя!!!!!
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2k
Fiverknot 55 минут назад
Пункты 5 и 6 вызывают не меньшую ярость помимо опасной езды. За все эти вещи надо лошадиные штрафы выписывать.
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29k
Serg2001 57 минут назад
Прекрасно запомнил тот день, когда я окончательно возненавидел самокатчиков. Было открытие нового кикшерингово сезона. Только разместили эти самокаты на улицах и понеслась! До этого была дождливая погода. Везде лужи. И только этим пид@рам абсолютно на них плевать. Соскучились видать петушки за зиму по своим жердочкам с колесами. Пока до дома шел 3 раза водой облили. Им в след мат-перемат от прохожих, а им пофиг. Быдло на самокате это быдло в квадрате! ИМХО.
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20k
сеньор Леонсио Час назад
Комментарий к фото
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