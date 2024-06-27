Сотрудница ДПС задержала пьяного водителя, который пытался от неё сбежать

Оказалось, что 49-летний местный уже попадался нетрезвым за рулëм. Тогда отделался лишением прав на полтора года и 30-тысячным штрафом. Сейчас завели уголовное дело, автомобиль отправили на спецстоянку, а самого обязали регулярно отмечаться в отделе.