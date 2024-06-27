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Сотрудница ДПС задержала пьяного водителя, который пытался от неё сбежать

Сотрудница ДПС задержала пьяного водителя, который пытался от неё сбежать

Автор:
27 июня 2024 10:51
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ДПС   Лысково   авто   забавно   пьяный водитель   
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Единственная в городе Лысково женщина-автоинспектор Марианна тормознула "Ниву", при проверке документов почувствовала запах перегара. Провела водителя в машину ДПС, но он выскочил и умчался прочь. Полицейская рванула следом, догнала его.

Оказалось, что 49-летний местный уже попадался нетрезвым за рулëм. Тогда отделался лишением прав на полтора года и 30-тысячным штрафом. Сейчас завели уголовное дело, автомобиль отправили на спецстоянку, а самого обязали регулярно отмечаться в отделе.

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Метки: Видео   ДПС   Лысково   авто   забавно   пьяный водитель   
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6  комментариев
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63k
turyst 37 минут назад
Ну... Судя по видео, задержал, всё же сотрудник.
А сотрудница сзади скакала по буеракам. :)
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8k
Vladimir 14 минут назад
Марианна задержала? А лысый гаишник уже не в счет?
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65k
Олег 16 минут назад
побежал = стреляй! А если он в кустах с ножом или дубиной? И не нужно пытаться женщине рукопашничать
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2k
CAIIIKA1908 19 минут назад
Если читать заголовок, а потом смотреть видос, то складывается впечатление, что Марианна- это мужик с лысиной
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8k
Станислав Полчаса назад
Один так уже в лес убегал, итог - двое убитых инспекторов ДПС (или тяжело раненых, не помню, не буду врать). Ничему их жизнь не учит.
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9k
Тяжолый Орк 43 минуты назад
с таким пузом далеко не убежишь
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2421 пост (2382 в горячем)

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