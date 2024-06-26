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Пенсионер сбил и переехал юную велосипедистку

Пенсионер сбил и переехал юную велосипедистку

Автор:
26 июня 2024 09:15
Сообщество : Автомир
Метки: Велосипедист   Видео   Россия   девочка   красноярск   пенсионер   школьница   
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Во дворе дома в Красноярске 72-летний водитель "Лады" переехал 11-летнюю школьницу, которая передвигалась на велосипеде. Инцидент произошёл 25 июня и попал на камеру уличного видеонаблюдения.

Девочка серьезно пострадала и была госпитализирована с травмами в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что за последний год пенсионер 41 раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

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Метки: Велосипедист   Видео   Россия   девочка   красноярск   пенсионер   школьница   
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10  комментариев
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663
Шурман 36 минут назад
Не хочу гнать на свою мать но ей сейчас 75 , да она все еще управляет машиной , месяц назад получила новый Ситроен с3 и ни одного штрафа кроме как не оплаченные парковки у нее нет , раз в неделю точно забывает о продлении времени парковки . Но есть другие вещи которых раньше с ней не происходили , вчера решил пожарить шашлык вечером , мы только переехали а она тут на кухне орудовала наши вещи расставляла и я шампуры искал минут 40 , позвонил ей она говорит не видела и не убирала , я все облазил оказалось она их запихнула туда куда бы я в жизни их не смог засунуть но она ни чего не трогала и на всякие претензии сразу говорит это была не я .
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19k
ron 36 минут назад
судя по видео, он еще целых 5 секунд продолжал движение.
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7k
Отвратительный Мужик 48 минут назад
У деда может уже маразм а его за руль пускают. Так бывает , что в 71 еще нормальный а в 72 уже невменяемый маразматик . Кто их проверяет на вменяемость ? Тут нужен закон, кто старше 70 раз в год медкомиссия.
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341
Serg Отвратительный Мужик Полчаса назад
Проверка на вменяемость не помешает и более молодым водителям
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20k
banzai7 50 минут назад
41 штраф... Он просто старый мудак.
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