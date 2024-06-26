Пенсионер сбил и переехал юную велосипедистку

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Во дворе дома в Красноярске 72-летний водитель "Лады" переехал 11-летнюю школьницу, которая передвигалась на велосипеде. Инцидент произошёл 25 июня и попал на камеру уличного видеонаблюдения.
Девочка серьезно пострадала и была госпитализирована с травмами в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что за последний год пенсионер 41 раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.
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