Грузовик оказался на пути у селевого потока

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В Китае на одну из дорог сошел сель. Камера наружного наблюдения сняла грязевой поток, преградивший дорогу дальнобойщику.
Судя по кадрам драматиной видеозаписи, легковушка успела покинуть опасный участок дороги, а следующий за ней грузовик оказался в эпицентре разгула стихии. Водитель успел покинуть кабину и спастись.
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