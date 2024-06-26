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Грузовик оказался на пути у селевого потока

Грузовик оказался на пути у селевого потока

Автор:
26 июня 2024 07:37
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Китай   грузовик   инцидент   селевой поток   сель   
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В Китае на одну из дорог сошел сель. Камера наружного наблюдения сняла грязевой поток, преградивший дорогу дальнобойщику.

Судя по кадрам драматиной видеозаписи, легковушка успела покинуть опасный участок дороги, а следующий за ней грузовик оказался в эпицентре разгула стихии. Водитель успел покинуть кабину и спастись.

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Метки: Видео   Китай   грузовик   инцидент   селевой поток   сель   
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