В Башкирии молодой водитель отвлёкся на телефон и врезался во дворе в столб

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Парень не стал вызывать сотрудников Госавтоинспекции, а просто обратился к друзьям, которые помогли дотолкать машину до нужного места
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Обмотал их полосками из желтого скотча от греха подальше.