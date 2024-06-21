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В Башкирии молодой водитель отвлёкся на телефон и врезался во дворе в столб

В Башкирии молодой водитель отвлёкся на телефон и врезался во дворе в столб

Автор:
21 июня 2024 11:47
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ДТП   авто   водитель   врезался в столб   машина   отвлёкся на телефон   
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Парень не стал вызывать сотрудников Госавтоинспекции, а просто обратился к друзьям, которые помогли дотолкать машину до нужного места

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Метки: Видео   ДТП   авто   водитель   врезался в столб   машина   отвлёкся на телефон   
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7  комментариев
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7k
Старичок 2 часа назад
на несколько дней на дорогах башкирии станет чуточку безопасней.
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Хорошо не ребёнка сбил этот малолетний водятел, а мог. Отвлекаться за рулём не рекомендуется а во дворах строго запрещено.
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152k
parallax 2 часа назад
Понаставят столбов на дороге.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3643 поста (3477 в горячем)

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