В Казани девушка набросилась на авто

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Такую бурную реакцию, по словам очевидца, вызвала просьба подвинуть машину на улице Подлужной.
Тогда автоледи подрезала "обидчика" у Госсовета Татарстана, а после вышла, отпинала машину, вырвала и забрала номер.
Зачем ей понадобился такой трофей — остаётся загадкой.
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Жаль, что там оговаривается: "...из корыстной заинтересованности либо в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступления..."