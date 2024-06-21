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В Казани девушка набросилась на авто

В Казани девушка набросилась на авто

Автор:
21 июня 2024 09:56
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Казань   авто   автоледи   конфликт   машина   
919
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Такую бурную реакцию, по словам очевидца, вызвала просьба подвинуть машину на улице Подлужной.

Тогда автоледи подрезала "обидчика" у Госсовета Татарстана, а после вышла, отпинала машину, вырвала и забрала номер.


Зачем ей понадобился такой трофей — остаётся загадкой.


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Метки: Видео   Казань   авто   автоледи   конфликт   машина   
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8  комментариев
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7k
Отвратительный Мужик 45 минут назад
У таких права надо отбирать навсегда, в следующий раз она человека собьёт специально. Она епнутая на всю голову .
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3k
Igor Grishaev 3 минуты назад
Подозреваю, что она уже лет 20 как не девушка
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11k
sedoisever 9 минут назад
УК РФ Статья 325.1. Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства.
Жаль, что там оговаривается: "...из корыстной заинтересованности либо в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступления..."
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3k
Ультратрахуил 20 минут назад
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32k
Serg2001 Полчаса назад
Это ж сколько же долб@ёб@в вокруг!...
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27k
Sheir Полчаса назад
ПМС головного мозга
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2k
Victor 38 минут назад
ну и впаяют кражу. удивительно рег даже слова не сказал(а), хотя может уже все было высказано до включения записи
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2419 постов (2372 в горячем)

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