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Маршрут перестроен: бразильский таксист наказал грабителя

Маршрут перестроен: бразильский таксист наказал грабителя

Автор:
19 июня 2024 10:04
Сообщество : Таксисты
Метки: Бразилия   Видео   Погоня   Такси   Таксист   ограбление   
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В Рио-де-Жанейро мужчина выхватил у туриста телефон и попытался скрыться. Водитель такси увидел преступление и решил наказать злоумышленника.

В Бразилии с грабителями разговор короткий

Таксист догнал грабителя и переехал его.

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Метки: Бразилия   Видео   Погоня   Такси   Таксист   ограбление   
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6  комментариев
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8k
pinbalist 57 минут назад
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49k
Соломей 19 минут назад
Озвучка конечно сказочная
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3k
Оксид Бетона 20 минут назад
Таксист ни чего и ни кого не жалеет, ни подвеску ни пассажирку. ))
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3k
Андерсен Полчаса назад
В Бразилии воры это просто расходник
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4k
просто Дмитрий 39 минут назад
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32k
Serg2001 52 минуты назад
Бедные бразильские воры...
Вон в Америце воровство до 1000$ вообще воровством не считается. Так... лёгкий лутинг...)
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3710 постов (3678 в горячем)

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