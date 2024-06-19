Маршрут перестроен: бразильский таксист наказал грабителя

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В Рио-де-Жанейро мужчина выхватил у туриста телефон и попытался скрыться. Водитель такси увидел преступление и решил наказать злоумышленника.
В Бразилии с грабителями разговор короткий
Таксист догнал грабителя и переехал его.
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