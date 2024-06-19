6 машин сгорели из-за подожженного тополиного пуха в Чите

8 июня на территории арендованного автошколой гаражного бокса произошло возгорание отечественных автомобилей.
Полиция, осмотрев место происшествия, изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей, установила, что вероятной причиной возгорания является поджог тополиного пуха. Также был выявлен 12-летний мальчик, который поджигал тополиный пух рядом с гаражным боксом.
Ребенка допросили в присутствии его законных представителей. По факту пожара проводится проверка, по результатам которой будет вынесено решение в соответствии с законодательством РФ. Также оценивается сумма нанесенного ущерба.
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С таким же успехом пожар мог возникнуть от эффекта линзы, либо удара молнии, либо замыкания проводки, т.к. судя по кадрам первыми загорелись давно сломанные авто
ах дворника нет ... ну значит это проблема хозяина, который экономил на содержании автомастерской ...