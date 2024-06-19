6 машин сгорели из-за подожженного тополиного пуха в Чите

Полиция, осмотрев место происшествия, изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей, установила, что вероятной причиной возгорания является поджог тополиного пуха. Также был выявлен 12-летний мальчик, который поджигал тополиный пух рядом с гаражным боксом.





Ребенка допросили в присутствии его законных представителей. По факту пожара проводится проверка, по результатам которой будет вынесено решение в соответствии с законодательством РФ. Также оценивается сумма нанесенного ущерба.

