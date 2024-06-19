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6 машин сгорели из-за подожженного тополиного пуха в Чите

6 машин сгорели из-за подожженного тополиного пуха в Чите

Автор:
19 июня 2024 09:52
Сообщество : Автомир
Метки: Поджог   Чита   авто   машина   пожар   тополиный пух   
1336
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8 июня на территории арендованного автошколой гаражного бокса произошло возгорание отечественных автомобилей.

Полиция, осмотрев место происшествия, изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей, установила, что вероятной причиной возгорания является поджог тополиного пуха. Также был выявлен 12-летний мальчик, который поджигал тополиный пух рядом с гаражным боксом.


Ребенка допросили в присутствии его законных представителей. По факту пожара проводится проверка, по результатам которой будет вынесено решение в соответствии с законодательством РФ. Также оценивается сумма нанесенного ущерба.

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Метки: Поджог   Чита   авто   машина   пожар   тополиный пух   
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13  комментариев
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656
Шурман Час назад
Пух тут как раз и не причем , то что эти мастера свалку там устроили и топливо разлили то это уже их проблемы , это не мастерская а свалка какая то .
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269
Петр Петров Минуту назад
Это же металлолом.
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4k
Rom 5 минут назад
А машины там где? Помойка горит какая то.
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1k
DuckTales 10 минут назад
РОдители и не подозревали что в этом году купят 6 машин ...
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1k
Вир Норин 20 минут назад
И где на видео мальчик со спичками? За забором не считается :)
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20k
Роберт Шекли 40 минут назад
Нефиг было масло, бензин и прочие нефтепродукты разливать
С таким же успехом пожар мог возникнуть от эффекта линзы, либо удара молнии, либо замыкания проводки, т.к. судя по кадрам первыми загорелись давно сломанные авто
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29k
Анатолий Соколов 2 часа назад
а в итоге виноват будет дворник, который не убрал территорию ...

ах дворника нет ... ну значит это проблема хозяина, который экономил на содержании автомастерской ...
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152k
parallax 2 часа назад
Ну как можно не поджечь ? В детстве тоже этим делом занимались. Правда помладше были, лет 8 - 9, и машин во дворах ещё не было.
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3502 поста (3203 в горячем)

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