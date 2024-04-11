"Пила пиво и просила сходить за добавкой": причины, по которым мастера маникюра отказывают клиенткам

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Ноготочки делать - важный ритуал для женщин. Однако все клиенты разные, и порой мастерам маникюра приходится отказывать неадекватным людям. Специалисты по ногтям поделились, почему больше не принимают особенных клиенток.
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