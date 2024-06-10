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В одном из дворов Санкт-Петербурга женщина заблокировала проезд автомобилю скорой помощи. Весь двор при этом ей орал, что скорая везёт ребёнка. А дальше уже появилась противоречивая информация - в соцсетях начали писать, что ребёнок в итоге умер, а в СМИ написали, что жив. Кому верить - пока непонятно.
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В машине «скорой», которую не пропускала иномарка, находился ребёнок. Дорожная заминка прошла без последствий
В ряде тг-каналов сообщается о гибели мальчика, находившегося в машине скорой помощи, которая не могла выехать из двора на Ворошилова из-за упрямой женщины на красной Kia. Эта информация не соответствует действительности в карете была девочка, сейчас она проходит лечение в больнице.
пообщался с мамой девочки. Она рассказала нам, как всё происходило в тот вечер.
«Эта женщина вышла из машины и сказала, что не будет никого пропускать, ругалась очень сильно. Водитель скорой помощи включил клаксон, мигалки. Просил её вежливо, чтобы она освободила дорогу, что ребёнок в машине, на что она сказала, что не будет сдавать назад»,
вспоминает Мария.
Вскоре около автомобилей собрались местные жители. Мужчины предлагали автолюбительнице помочь ей отъехать, но она продолжала ругаться. В итоге женщина «сдалась» и пропустила скорую помощь.
В машине «скорой», которую не пропускала иномарка, находился ребёнок. Дорожная заминка прошла без последствий
В ряде тг-каналов сообщается о гибели мальчика, находившегося в машине скорой помощи, которая не могла выехать из двора на Ворошилова из-за упрямой женщины на красной Kia. Эта информация не соответствует действительности в карете была девочка, сейчас она проходит лечение в больнице.
пообщался с мамой девочки. Она рассказала нам, как всё происходило в тот вечер.
«Эта женщина вышла из машины и сказала, что не будет никого пропускать, ругалась очень сильно. Водитель скорой помощи включил клаксон, мигалки. Просил её вежливо, чтобы она освободила дорогу, что ребёнок в машине, на что она сказала, что не будет сдавать назад»,
вспоминает Мария.
Вскоре около автомобилей собрались местные жители. Мужчины предлагали автолюбительнице помочь ей отъехать, но она продолжала ругаться. В итоге женщина «сдалась» и пропустила скорую помощь.
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Метки: Видео ДТП Женщина за рулём ПДД аварии авто авто аварии автомир автомобили задом машина скорая помощь
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а то тут хайполовы эти сраные понаписали ужасов, ПОГИБ! УМЕР! кем надо быть, на таком лайки собирать? где-то пишут, что это была девочка и она уже в больнице, где-то что мальчик Кирилл и он умер...
у кого-то есть реальная инфа?
В ряде тг-каналов сообщается о гибели мальчика, находившегося в машине скорой помощи, которая не могла выехать из двора на Ворошилова из-за упрямой женщины на красной Kia. Эта информация не соответствует действительности в карете была девочка, сейчас она проходит лечение в больнице.
пообщался с мамой девочки. Она рассказала нам, как всё происходило в тот вечер.
«Эта женщина вышла из машины и сказала, что не будет никого пропускать, ругалась очень сильно. Водитель скорой помощи включил клаксон, мигалки. Просил её вежливо, чтобы она освободила дорогу, что ребёнок в машине, на что она сказала, что не будет сдавать назад»,
вспоминает Мария.
Вскоре около автомобилей собрались местные жители. Мужчины предлагали автолюбительнице помочь ей отъехать, но она продолжала ругаться. В итоге женщина «сдалась» и пропустила скорую помощь.
могла попросить кого-то из присутствующих мужиков, в конце концов.
Водитель скорой использовал громкоговоритель, призывая женщину уступить дорогу, однако она сначала оставалась в своем автомобиле, а затем вышла и демонстративно стояла в сторонке.