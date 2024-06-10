В Петербурге ребенок погиб из-за женщины, которая не захотела уступать дорогу машине скорой помощи

Водитель скорой использовал громкоговоритель, призывая женщину уступить дорогу, однако она сначала оставалась в своем автомобиле, а затем вышла и демонстративно стояла в сторонке.