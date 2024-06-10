Дополнено: В машине «скорой», которую не пропускала иномарка, находился ребёнок. Дорожная заминка прошла без последствий В ряде тг-каналов сообщается о гибели мальчика, находившегося в машине скорой помощи, которая не могла выехать из двора на Ворошилова из-за упрямой женщины на красной Kia. Эта информация не соответствует действительности в карете была девочка, сейчас она проходит лечение в больнице. пообщался с мамой девочки. Она рассказала нам, как всё происходило в тот вечер. «Эта женщина вышла из машины и сказала, что не будет никого пропускать, ругалась очень сильно. Водитель скорой помощи включил клаксон, мигалки. Просил её вежливо, чтобы она освободила дорогу, что ребёнок в машине, на что она сказала, что не будет сдавать назад», вспоминает Мария. Вскоре около автомобилей собрались местные жители. Мужчины предлагали автолюбительнице помочь ей отъехать, но она продолжала ругаться. В итоге женщина «сдалась» и пропустила скорую помощь.

2024-06-10T09:44:52+03:00