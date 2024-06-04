Свердловская ГАИ проверяет видео с нарушающим ПДД кортежем посла Польши

Несколько автомобилей с польскими номерами пересекли двойную сплошную линию.
Свердловская Госавтоинспекция приступила к проверке опубликованного ранее видеоролика с кортежем польского посла Кшиштофа Краевского, который при развороте пересекает две сплошные линии, а один из автомобилей и вовсе выруливает на встречную полосу.
В Госавтоинспекции отметили, что в настоящее время сотрудниками ведомства устанавливаются личности водителей ТС "для принятия мер административного воздействия".
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Видео трёх автомобилей с красными дипломатическими номерами и кодом 086, который соответствует дипломатическим учреждениям Польши, появилось в СМИ сегодня утром. По данным местных СМИ, Кшиштоф Краевский посетил мемориал ссыльным полякам, который расположен под Режем Свердловской области. Помимо этого, кортеж был замечен в Режеском районе, где в нескольких посёлках расположены памятники умершим переселенцам из Польши, проживавшими на Урале в 1940-1944 годах. Известно, что визит польского посла носил неофициальный характер, о его приезде никого не уведомили.
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Я, конечно, ненавижу поляков и прочих хохлотварей ...
Но тут, притянуто за уши
Так что это НЕ официальный кортеж.
Если бы был ОФИЦИАЛЬНЫМ, никто бы не заострял внимание на нарушении.
Как-то так...
Не официальный - за пересечение штраф, за выезд на встречку - лишение прав.
А то там совсем курвы работают
Даже к административной ответственности не привлекут
Правильно сказал человек,новость притянутая за уши.