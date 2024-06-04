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Свердловская ГАИ проверяет видео с нарушающим ПДД кортежем посла Польши

Свердловская ГАИ проверяет видео с нарушающим ПДД кортежем посла Польши

Автор:
04 июня 2024 19:39
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ГАИ   Польша   Свердловска область   нарушение пдд   посол   проверка   
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Несколько автомобилей с польскими номерами пересекли двойную сплошную линию.

Свердловская Госавтоинспекция приступила к проверке опубликованного ранее видеоролика с кортежем польского посла Кшиштофа Краевского, который при развороте пересекает две сплошные линии, а один из автомобилей и вовсе выруливает на встречную полосу.


В Госавтоинспекции отметили, что в настоящее время сотрудниками ведомства устанавливаются личности водителей ТС "для принятия мер административного воздействия".

Видео трёх автомобилей с красными дипломатическими номерами и кодом 086, который соответствует дипломатическим учреждениям Польши, появилось в СМИ сегодня утром. По данным местных СМИ, Кшиштоф Краевский посетил мемориал ссыльным полякам, который расположен под Режем Свердловской области. Помимо этого, кортеж был замечен в Режеском районе, где в нескольких посёлках расположены памятники умершим переселенцам из Польши, проживавшими на Урале в 1940-1944 годах. Известно, что визит польского посла носил неофициальный характер, о его приезде никого не уведомили.

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Метки: Видео   ГАИ   Польша   Свердловска область   нарушение пдд   посол   проверка   
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23  комментария
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7k
Кружок 2 часа назад
Звездец, какое нарушение ... для официального кортежа
Я, конечно, ненавижу поляков и прочих хохлотварей ...
Но тут, притянуто за уши
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 7 минут назад
официальный кортеж - сопровождение машин ГАИ.
Не официальный - за пересечение штраф, за выезд на встречку - лишение прав.
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3k
Aristarx 14 минут назад
Гже ест бобэр курва!?
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5k
Горожанин 18 минут назад
Польша? Тут как о покойнике - или хорошее, или ничего. Ничего уже давно.
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Комментарий удален
−5
14k
Djeff 45 минут назад
Кшиштов курва! Я пердоле!
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6k
Руслан 45 минут назад
А почему вонючий пшэк спокойно разъезжает по России? Пинком под зад тварь шипящую и запрет на въезд.
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113
levikus 55 минут назад
"который расположен под Режем Свердловской области. Помимо этого, кортеж был замечен в Режеском районе" автор скопировал и то с ошибками
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7k
heta Час назад
Дешевый пиар. Лучше бы с таким рвением местных дрифтеров и двухколесных ночных пердунов ловили...
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5k
Горожанин Час назад
Как всегда будет не смысл общего коллективного аналитического ответного решения, а решениение какого-то субъективного чмо в администрации президента. Потому что начальник.
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20k
Роберт Шекли Час назад
Да ничего им не будет - дипломатические номера
Даже к административной ответственности не привлекут
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4k
Rom Час назад
Курвы полосу сплошную шатали
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1k
DuckTales 2 часа назад
Можно подумать, что им что-то сделают... там тачки с дип номерами
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8k
КремлеКот 2 часа назад
Помнится нашего посла у в Польше облили краской, когда он возлагал цветы к памятникам бойцам Красной Армии. И власти при этом даже чухнулись, похоже сами руки потирали от удовольствия. За это их вообще дальше МКАДа не выпускать и всё.
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32k
AzuveR 2 часа назад
Мне интересно,как наказывать то будут ?
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388
Сергей AzuveR Полчаса назад
По закону, это штраф 1000 руб. А если успеть оплатить за месяц то 500 руб.
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1k
Darki 2 часа назад
Ого,новость дня,сейчас накинут звёзд на погоны,это прям нарушение,хотя нет,это царь нарушений.
Правильно сказал человек,новость притянутая за уши.
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63k
Мойша 2 часа назад
О, мемориал "ссыльным полякам"... У нас даже такие мемориалы есть.... А зря... Надо бы просто закрыть подобные места: не снести, а просто закрыть - забором, брезентом, досками от просмотров. Надо не бороться с памятниками, а просто закрывать.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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