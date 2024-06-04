Свердловская ГАИ проверяет видео с нарушающим ПДД кортежем посла Польши

Свердловская Госавтоинспекция приступила к проверке опубликованного ранее видеоролика с кортежем польского посла Кшиштофа Краевского, который при развороте пересекает две сплошные линии, а один из автомобилей и вовсе выруливает на встречную полосу.

В Госавтоинспекции отметили, что в настоящее время сотрудниками ведомства устанавливаются личности водителей ТС "для принятия мер административного воздействия".