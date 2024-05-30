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Lada Iskra будет представлена 5 июня

Lada Iskra будет представлена 5 июня

Автор:
30 мая 2024 14:12
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
2253
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АВТОВАЗ анонсировал дату презентации первой полноценной новинки со времён Lada XRAY, появившегося ещё в 2016 году. Автомобиль, носящий название Iskra и построенный на платформе CMF-B, продемонстрируют публике 5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.
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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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13  комментариев
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52
Гоме́р 50 минут назад
Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвейер. . . Бац! на выходе Жигули!
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают. ! ! ! снова Жигули!
Увольняют нахер весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают. СЦУКО! На выходе вновь - Жигули!
Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода (оба с приставкой Экс.. Смотрят на всё это. Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"
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64k
Олег 10 минут назад
не снимая тряпки, могу смело сказать, что это автомобиль по оснащению будет морально устаревшим лет на 25, а ценник будет начинаться от 2 лямов
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303
Евгений Бобр Полчаса назад
Ну гляним
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6k
klop 38 минут назад
Чем больше разных авто тем лучше.
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6k
Станислав 44 минуты назад
Это что-ли?
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59k
Парагвайский шпион 52 минуты назад
Первым слайдом в презентации очередного ведра будет +100500 к утиль-сбору?
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99k
Доктор Джонс 56 минут назад
МегаГранта или НедоВеста?
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10k
Роман Час назад
Вангую как будут выглядеть колеса относительно авто
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1k
Nick Час назад
Дайте 20 млрд.
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35k
Ego sum qui sum 2 часа назад
а потом из искры возгориться пламя

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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1328 постов (1321 в горячем)

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