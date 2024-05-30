Lada Iskra будет представлена 5 июня

АВТОВАЗ анонсировал дату презентации первой полноценной новинки со времён Lada XRAY, появившегося ещё в 2016 году. Автомобиль, носящий название Iskra и построенный на платформе CMF-B, продемонстрируют публике 5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.



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Тем не менее из сообщений инсайдеров, а также



Запуск Lada Iskra в серийное производство ожидается в начале 2025 года. Никакими особыми подробностями о семействе Lada Iskra АВТОВАЗ пока официально не делился. В компании только подтвердили, что в линейке будет седан и пара универсалов, один из которых получит приставку Cross.Тем не менее из сообщений инсайдеров, а также публикаций патентов мы знаем, как автомобили будут выглядеть снаружи, дизайн их интерьера, и даже имеем предварительные сведения о моторной гамме. В неё, к слову, войдут двигатели 1.6 и 1.8, спаренные с несколькими вариантами механических коробок и вариатором.Запуск Lada Iskra в серийное производство ожидается в начале 2025 года.