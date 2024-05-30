Lada Iskra будет представлена 5 июня

2253
1
АВТОВАЗ анонсировал дату презентации первой полноценной новинки со времён Lada XRAY, появившегося ещё в 2016 году. Автомобиль, носящий название Iskra и построенный на платформе CMF-B, продемонстрируют публике 5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.
Никакими особыми подробностями о семействе Lada Iskra АВТОВАЗ пока официально не делился. В компании только подтвердили, что в линейке будет седан и пара универсалов, один из которых получит приставку Cross.
Тем не менее из сообщений инсайдеров, а также публикаций патентов мы знаем, как автомобили будут выглядеть снаружи, дизайн их интерьера, и даже имеем предварительные сведения о моторной гамме. В неё, к слову, войдут двигатели 1.6 и 1.8, спаренные с несколькими вариантами механических коробок и вариатором.
Запуск Lada Iskra в серийное производство ожидается в начале 2025 года.
Тем не менее из сообщений инсайдеров, а также публикаций патентов мы знаем, как автомобили будут выглядеть снаружи, дизайн их интерьера, и даже имеем предварительные сведения о моторной гамме. В неё, к слову, войдут двигатели 1.6 и 1.8, спаренные с несколькими вариантами механических коробок и вариатором.
Запуск Lada Iskra в серийное производство ожидается в начале 2025 года.
Ссылки по теме:
- УАЗ Патриот превратили в четырёхместный автодом
- Volkswagen показал новый Golf GTI в двух модификациях
- Американцы показали прототип гибридного тягача будущего
- Редкий мотоцикл Lotus 2014 года без пробега выставят на торги
- Ателье Mansory представило свою новую работу по тюнингу суперкара Maserati MC20
Метки: Автовсячина авто автомир автомобили машина
Новости партнёров
реклама
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают. ! ! ! снова Жигули!
Увольняют нахер весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают. СЦУКО! На выходе вновь - Жигули!
Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода (оба с приставкой Экс.. Смотрят на всё это. Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"